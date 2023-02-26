Тен Хаг о Кубке лиги: «Я хочу побеждать, «МЮ» должен брать трофеи – это первый. Но мы все еще в начале пути»

поделился эмоциями от первого трофея с «МЮ».

Сегодня « » победил « » (2:0) в финале Кубка английской лиги. Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ», для клуба это первый трофей с 2017-го.

«Опять у нас был правильный, очень хороший настрой – игроки стремятся бороться и отдавать все силы. Не всегда это был лучший футбол с нашей стороны, но он был эффективным.

Сначала нужно выиграть первый трофей, мы это и сделали сегодня. После этого команда может обрести вдохновение и уверенность в том, что способна [брать трофеи].

Мы все еще в начале пути возвращения « » туда, где клуб должен быть – речь о завоевании трофеев. Это первый.

Игроки «МЮ» хороши и едины, они тоже бросают вызов друг другу, у нас хорошая раздевалка, и в трудные моменты парни помогают друг другу. Для тренера это лучшее, что может быть.

Я хочу побеждать. Мы инвестируем в персонал – сотрудники клуба невероятно классно работают с игроками.

, Каземиро и знают, как выигрывать трофеи, и вам нужны такие ребята на поле. Они победители и показывают это в раздевалке в трудные моменты», – сказал главный тренер «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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