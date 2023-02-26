Тен Хаг о Кубке лиги: «Я хочу побеждать, «МЮ» должен брать трофеи – это первый. Но мы все еще в начале пути»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Давид Де Хеа Рафаэль Варан Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился эмоциями от первого трофея с «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги. Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ», для клуба это первый трофей с 2017-го.

«Опять у нас был правильный, очень хороший настрой – игроки стремятся бороться и отдавать все силы. Не всегда это был лучший футбол с нашей стороны, но он был эффективным.

Сначала нужно выиграть первый трофей, мы это и сделали сегодня. После этого команда может обрести вдохновение и уверенность в том, что способна [брать трофеи].

Мы все еще в начале пути возвращения «Манчестер Юнайтед» туда, где клуб должен быть – речь о завоевании трофеев. Это первый.

Игроки «МЮ» хороши и едины, они тоже бросают вызов друг другу, у нас хорошая раздевалка, и в трудные моменты парни помогают друг другу. Для тренера это лучшее, что может быть.

Я хочу побеждать. Мы инвестируем в персонал – сотрудники клуба невероятно классно работают с игроками.

Рафаэль Варан, Каземиро и Давид де Хеа знают, как выигрывать трофеи, и вам нужны такие ребята на поле. Они победители и показывают это в раздевалке в трудные моменты», – сказал главный тренер «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

«МЮ» выиграл Кубок Лиги! Первый трофей с Тен Хагом

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30 комментариев

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S H A R K
Ответ Инженер Управляющий
Со времен ухода Бэкхема у меня было некоторое отторжение к МЮ, сейчас команда Тен Хага вызывает определенную симпатию, поздравляю болельщиков МЮ с победой, желаю ещё и в чемпионате обойти ситявых
У меня вообще была некая неприязнь ко многим английским клубам, только Ливеру симпатизировал и был нейтрален к Арсеналу. Но Тен Хаг своей харизмой заставляет меня немного поменять своё мнение))
МЮ симпатизировать конечно не стану, но буду рад видеть его на вершинах АПЛ с кучей трофеей. Иначе надоедает видеть ежегодное чемпионство городских, аля Бавария
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Тимур Бадыров
В Апл становится ещё жарче! Зачем нужна эта супер лига, когда Апл показывает такой конкурентный футбол?!
+1
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MARELLE CLOTHES
Ответ CHELSEA_2008
6:3
6:3 состав был сырой и не такой как сейчас,в след матче с сити напишешь какой мю против голубых...
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ten Hag
Ответ S H A R K
Стоило только взять нормального тренера, избавиться от балласта и трофеи сами пришли. Думаю, что этот МЮ станет лучше после САФовского МЮ
Это начало нашего совместного пути
Постараемся с парнями достичь высших результатов и стабильности
Всем спасибо за поддержку!
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Romanian_Daddy
Ответ Дмитрий Сотников
На каком там этапе сейчас цикл болельщиков МЮ?
На этапе, когда тебя унижают))
+4
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Romanian_Daddy
Ответ CHELSEA_2008
2 октября это прошлый век?)
12 место
+1
-1
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Vezdexodof
Ответ А.В.Бубнов
В АПЛ не было такого сильного тренера со времен Фергюсона
Хаг это лучшее,что произошло с МЮ после Фергюсона 💪
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JBa
Ответ Любезный Коссутий
в этом сезоне будет еще трофей!
копа дель соль уже прошла:(
0
-3
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Vezdexodof
Ответ Любезный Коссутий
в этом сезоне будет еще трофей!
Конечно будет. Можем взять ЛЕ,КА. С АПЛ проблематично.
Думаю ещё один трофей 🏆,это как минимум.
+1
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Инженер Управляющий
Ответ CHELSEA_2008
2 октября это прошлый век?)
так ты про что ?
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-1
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CHELSEA_2008
Ответ Дамир Докшукин
чел, ты бы ещё в прошлом веке матч взял, да и к тому же 2-1
2 октября это прошлый век?)
0
-1
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Konstantin Meerov
Ответ А.В.Бубнов
В АПЛ не было такого сильного тренера со времен Фергюсона
Гвардиола и Клопп точно не слабее
+1
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S H A R K
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Да все уже, свалило и свалило, чего его вспоминать. И глоры его уже валят с веток МЮ им тут не рады и ловить нечего, с них только угарают
Просто помнится, что бывший игрок МЮ из Аравии в интервью говорил, что не уважает лысого, то есть за тренера не считал, а вслед за ним и глоро-школьницы начали хейтить лысого. Но время, как всегда, всё и всех расставило на свои места)
+2
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Дамир Докшукин
Ответ CHELSEA_2008
6:3
чел, ты бы ещё в прошлом веке матч взял, да и к тому же 2-1
+1
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Арматурмалай
Тен Хаг кстати стал первым голландским тренером выигравший кубок лиги в Англии
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Инженер Управляющий
Ответ CHELSEA_2008
6:3
Ты о чём?
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Zanat Po
Ответ NIRVANA
Ну не надо так толсто набрасывать хоть))
Хи-хи... а Особенный?
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ S H A R K
Стоило только взять нормального тренера, избавиться от балласта и трофеи сами пришли. Думаю, что этот МЮ станет лучше после САФовского МЮ
Да все уже, свалило и свалило, чего его вспоминать. И глоры его уже валят с веток МЮ им тут не рады и ловить нечего, с них только угарают
0
0
0
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Любезный Коссутий
в этом сезоне будет еще трофей!
+2
0
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NIRVANA
Ответ А.В.Бубнов
В АПЛ не было такого сильного тренера со времен Фергюсона
Ну не надо так толсто набрасывать хоть))
+2
-1
+1
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Дмитрий Сотников
На каком там этапе сейчас цикл болельщиков МЮ?
0
-7
-7
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CHELSEA_2008
Ответ Инженер Управляющий
Со времен ухода Бэкхема у меня было некоторое отторжение к МЮ, сейчас команда Тен Хага вызывает определенную симпатию, поздравляю болельщиков МЮ с победой, желаю ещё и в чемпионате обойти ситявых
6:3
+2
-10
-8
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TaR
Какой же тен Хаг крутой!!!
+5
0
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А.В.Бубнов
В АПЛ не было такого сильного тренера со времен Фергюсона
+5
-4
+1
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S H A R K
Ответ f0rmoceft
И взять Каземиро!))
Телепузику вообще респект. Но всё таки главный залог успеха МЮ - это приход тренера с яйцами
+1
0
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