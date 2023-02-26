Тен Хаг о Кубке лиги: «Я хочу побеждать, «МЮ» должен брать трофеи – это первый. Но мы все еще в начале пути»
Эрик тен Хаг поделился эмоциями от первого трофея с «МЮ».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги. Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ», для клуба это первый трофей с 2017-го.
«Опять у нас был правильный, очень хороший настрой – игроки стремятся бороться и отдавать все силы. Не всегда это был лучший футбол с нашей стороны, но он был эффективным.
Сначала нужно выиграть первый трофей, мы это и сделали сегодня. После этого команда может обрести вдохновение и уверенность в том, что способна [брать трофеи].
Мы все еще в начале пути возвращения «Манчестер Юнайтед» туда, где клуб должен быть – речь о завоевании трофеев. Это первый.
Игроки «МЮ» хороши и едины, они тоже бросают вызов друг другу, у нас хорошая раздевалка, и в трудные моменты парни помогают друг другу. Для тренера это лучшее, что может быть.
Я хочу побеждать. Мы инвестируем в персонал – сотрудники клуба невероятно классно работают с игроками.
Рафаэль Варан, Каземиро и Давид де Хеа знают, как выигрывать трофеи, и вам нужны такие ребята на поле. Они победители и показывают это в раздевалке в трудные моменты», – сказал главный тренер «Юнайтед» в эфире Sky Sports.
«МЮ» выиграл Кубок Лиги! Первый трофей с Тен Хагом
МЮ симпатизировать конечно не стану, но буду рад видеть его на вершинах АПЛ с кучей трофеей. Иначе надоедает видеть ежегодное чемпионство городских, аля Бавария
Постараемся с парнями достичь высших результатов и стабильности
Всем спасибо за поддержку!
Думаю ещё один трофей 🏆,это как минимум.