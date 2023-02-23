«Ливерпуль» не хочет ухода Клоппа и намерен поддержать его трансферами летом. В планах – обновление полузащиты и обороны
«Ливерпуль» поддерживает Юргена Клоппа, несмотря на кризис команды.
По информации Фабрицио Романо, руководство клуба и Клопп уже строят планы на летнее трансферное окно. «Ливерпуль» поддерживает тренера.
Главной целью «Ливерпуля» на лето будет полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем. В шорт-листе клуба также есть Матеуш Нунеш из «Вулверхэмптона». «Ливерпуль» проявляет интерес к Мэйсону Маунту, который пока не может согласовать новый контракт с «Челси».
В «Ливерпуле» осознают необходимость обновления полузащиты и усиления обороны. Клуб хочет продолжить работу с Клоппом и намерен поддержать его трансферами.
То борьба за чемпионство и ЛЧ, то провал и борьба за топ-4 максимум.
Все деньги снова потратит на оверпрайснутых поленьев в атаку из португальского чемпа по 100 лямов.