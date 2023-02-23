«Ливерпуль» не хочет ухода Клоппа и намерен поддержать его трансферами летом. В планах – обновление полузащиты и обороны

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«Ливерпуль» поддерживает Юргена Клоппа, несмотря на кризис команды.

По информации Фабрицио Романо, руководство клуба и Клопп уже строят планы на летнее трансферное окно. «Ливерпуль» поддерживает тренера.

Главной целью «Ливерпуля» на лето будет полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем. В шорт-листе клуба также есть Матеуш Нунеш из «Вулверхэмптона». «Ливерпуль» проявляет интерес к Мэйсону Маунту, который пока не может согласовать новый контракт с «Челси».

В «Ливерпуле» осознают необходимость обновления полузащиты и усиления обороны. Клуб хочет продолжить работу с Клоппом и намерен поддержать его трансферами.

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37 комментариев

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Balt
Полсостава надо менять. Оборону освежать. Ван Дейка продавать пока можно. Он обнаглел от своего величия и деградировал! От него толку нет прежнего. Гвардиол вместо него неплохой и свежий выбор.
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Syndycate
Ответ Виталик Кравченко
Вместо Чемберлейна подпишут Окслейда))
Членберлена)
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Олжас
Ответ Олжас
Клуб зря тратит золотое время. Клопп уже 3 сезона отставал от Пепа на 1,2 очка в чемпионате. Проиграл 2 финала ЛЧ. Это значит он сделал все что мог. Дальше должна была быть помощь от клуба, от руководства. Помощь трансферами. Буквально хватило бы двух хороших игроков, условного ЗЦ и полузащитника. Вопрос можно было решить за 130-140 млн. Что такое 140 млн. для топ клуба? Зато у Ливерпуля было ба на 2 чемпионства и на 2 ЛЧ больше. Генри хочет продать клуб по цене МЮ? Ну так соответствуй этому уровню. Если покупаешь Цимикасов и Минамино с чего бы твои актив должен расти в цене? Если бы в свое время вложил лишних 140 млн. сейчас бы твой Ливерпуль с руками вырвали и от покупателей не было бы отбоя. Чтобы стать топом надо и расходовать как топ.
Не понимаю логику клуба. Якобы планируют усилить состав летом. Зачем же приносить в жертву этот сезон. Потрать эти деньги на 12 месяцев раньше, команда выстроена, на ходу. Просто подкинь дровишек и этот паровоз будет переть дальше. Если топ клуб проигрывает финал ЛЧ и проигрывает чемпионат на одно очко что нужно делать? Что это означает? Это означает что немного не хватило, нужно поднажать газу, то есть усилить состав. Что происходит на самом деле? Клуб отпускает одного из своих лидеров. Это не поступок клуба который хочет вернуться на вершину, до которой не дошел совсем чуть-чуть. Отпуская лидера клуб осознано откатывается назад. Поэтому в матче с Реалом клуб сам выбрал позицию андердога
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Homelender_666
Верное решение. Команде нужно омоложение. Увольнение Клоппа - это простое решение. Вот только на рынке из топ-тренеров есть Тухель, Зидан и Энрике. Писали, что Тухель хочет только в Реал или Барселону, Зидан в Англию не поедет. А Энрике, также как и Юргену, будут нужны трансферы.
При каких делах тут Зидан? Он с таким составом не сможет даже в топ 10 попасть, потому что он не тренер)
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Футбол, хоккей итд
Ал. Миранчук, Головин и ... Кокорин. Если Ливерпуль купит эту троицу, то сможет в следующем сезоне побороться за все трофеи.
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King_X
Ответ Даниил Стороженко
хотелось бы купить джуда и гвардиола, тогда ливер сново вернется )
Согласен, 2 топ варианта, там уже остальные трансферы не так важны будут
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Олжас
Клуб зря тратит золотое время. Клопп уже 3 сезона отставал от Пепа на 1,2 очка в чемпионате. Проиграл 2 финала ЛЧ. Это значит он сделал все что мог. Дальше должна была быть помощь от клуба, от руководства. Помощь трансферами. Буквально хватило бы двух хороших игроков, условного ЗЦ и полузащитника. Вопрос можно было решить за 130-140 млн. Что такое 140 млн. для топ клуба? Зато у Ливерпуля было ба на 2 чемпионства и на 2 ЛЧ больше. Генри хочет продать клуб по цене МЮ? Ну так соответствуй этому уровню. Если покупаешь Цимикасов и Минамино с чего бы твои актив должен расти в цене? Если бы в свое время вложил лишних 140 млн. сейчас бы твой Ливерпуль с руками вырвали и от покупателей не было бы отбоя. Чтобы стать топом надо и расходовать как топ.
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+2
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vzi
У Клоппа сезоны волнами идут.
То борьба за чемпионство и ЛЧ, то провал и борьба за топ-4 максимум.
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Акира_1
Клопп много сделал для Ливерпуля и ему стоит дать это время, также как стоило и Тухелю, но это точно не относится к Поттеру.
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Isa Babaev
Ответ Андрей Хенто
Потерять Клоппа будет одной из самых больших ошибок, тем более Юрген заявил, что хочет вместе исправить эту ситуацию, но для этого Ливерпулю всерьёз придётся выйти на трансферный рынок.
+ все верно, главная звезда этой команды это Клопп, без них многие игроки были бы бегунками
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xoms
Ещё сезона два будут потеряны, у него на новый состав в построении игры уходит минимум 2 сезона.
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Константин Эсперов
Продайте Салаха .
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Бобынин
Правильно делают.
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Дмитрий Тараканов
нужно усиление
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Дмитрий Тараканов
надо усиливать
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Карлик На Гормонах
Ответ S H A R K
Зимой никого дешево не возьмёшь. Всё дороже на 30-50%, чем летом
То есть футболисты как овощи
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Momos
Зачем что-то менять? Вся команда работает как один хорошо отлаженный механизм. Матч с Реалом это показал. Была видна высокая мотивация, тактический гений тренера и его блестящая реализация игроками. Все было отлажено, как игра оркестра. Да, немного не повезло, но содержанием игры болельщики остались довольны.
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Ман Сити
Значит конец порту, вылетят в чемпионшип с этим физруком.
Все деньги снова потратит на оверпрайснутых поленьев в атаку из португальского чемпа по 100 лямов.
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Самец Верон
В любом случае Клопп еще не потратил свой лимит доверия. В этом году его план не сработал, но он тренер с более холодным рассудком, чем, скажем, Тухель, и сможет правильно проанализировать и понять, что пошло не так.
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reverence
Гомез кайфует
+3
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+3
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Андрей Хенто
Потерять Клоппа будет одной из самых больших ошибок, тем более Юрген заявил, что хочет вместе исправить эту ситуацию, но для этого Ливерпулю всерьёз придётся выйти на трансферный рынок.
+9
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+9
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Homelender_666
Верное решение. Команде нужно омоложение. Увольнение Клоппа - это простое решение. Вот только на рынке из топ-тренеров есть Тухель, Зидан и Энрике. Писали, что Тухель хочет только в Реал или Барселону, Зидан в Англию не поедет. А Энрике, также как и Юргену, будут нужны трансферы.
+1
-1
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Lindeman
На новые трансферы нужно примерно 300-400млн.
+2
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Виталик Кравченко
Ответ Jaxongir Shodiev
Нет, предложат 70, получат отказ, потом презентуют то, что Милнер переживает вторую молодость, Чемберлен выздоровел, и скажут, что это их усиление
Вместо Чемберлейна подпишут Окслейда))
+9
-1
+8
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HI MARS
Полузащита просто ужас.Даже второй состав полузащитников Реала сильнее Хендерсона,Фабиньо и Байчетича
+1
-2
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