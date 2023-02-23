«Ливерпуль» не хочет ухода Клоппа и намерен поддержать его трансферами летом. В планах – обновление полузащиты и обороны

«Ливерпуль» поддерживает , несмотря на кризис команды.

По информации Фабрицио Романо, руководство клуба и Клопп уже строят планы на летнее трансферное окно. «Ливерпуль» поддерживает тренера.

Главной целью « » на лето будет полузащитник « » Джуд Беллингем. В шорт-листе клуба также есть Матеуш Нунеш из « ». «Ливерпуль» проявляет интерес к , который пока не может согласовать новый контракт с «Челси».

В «Ливерпуле» осознают необходимость обновления полузащиты и усиления обороны. Клуб хочет продолжить работу с Клоппом и намерен поддержать его трансферами.