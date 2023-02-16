«Челси» хочет включить Маунта или других игроков в сделку по Феликсу. «Атлетико» предпочитает деньги

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мэйсон Маунт Жоау Феликс Футбол

«Челси» хочет оставить полузащитника Жоау Феликса в команде по окончании срока аренды.

По данным Marca, «синие» считают португальца подходящим для построения побеждающей команды игроком. Лондонцы готовы отдать «Атлетико» кого-то из своих футболистов, чтобы сократить сумму выкупа Феликса.

Среди возможных вариантов называется хавбек Мэйсон Маунт. Проблема заключается в высокой зарплате и его, и других кандидатов на обмен – это не устраивает мадридцев. Руководство «Атлетико» в целом не заинтересовано в такой структуре сделки и предпочитает выручить от продажи Феликса как можно больше денег.

Арендованный зимой португалец сыграл за «Челси» в четырех матчах, забив один гол и получив одну красную карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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andr d
Зачем матрасам эти середняки из чукотки
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Денис Неронский
Иметь в составе воспитанника для заявки , так еще игравшего определяющую роль в завоевании ЛЧ, всегда очень хорошо
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Олег Ринкевич
неужели бойлер зажмет сотку на португальца???
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Zhashkovets
Маунт пока идет по дорожке Деле Алли - дайте деньги, а играть потом ( возможно, никогда ).
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Шухрат Кесикбаев
Ответ deadjoker
У Маунта ЗП сейчас мизерная по сравнению с Феликсом :)) отличная утятина
У Маунта требования по новому контракту неадекватные, учитывая его нынешний уровень игры. Проще слить.
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benjamin92
Маунт не потянет Ла Лигу. Клуб второй половины АПЛ его место
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Reece24
Ответ Artem Piatkov
Мудрика пусть включат Зачем отдавать Маунта, который кровью и потом выбивал место в основе и помог Челси взять ЛЧ П. С.: Маунт сначала отбегал аренду в Витессе и Дерби чтобы играть в Челси, а Мудрику при всём таланте достаточно всего 2-х неполных сезонов в Шахтёре для основы топ-клуба АПЛ Смешно
О, новый прикол во всем обвинять Мудрика, который 2 недели в клубе)))
0+0 в 4 матчах, хм, прям как у всех атакующих игроков кроме Феликса, включая Маунта.

Маунт после победы в ЛЧ играет нестабильно, буянит в раздевалке и требует новый большой контракт.
При продаже он будет как доморощенный игрок, а это чистая прибыль, и возможность для Челси подписать ещё какого-то топчика типа Леау или Осимхена.

Если игрок не хочет играть и прогрессировать, может уходить из Челси. Это я про Маунта.
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Niko [Ars]
Ответ Artem Piatkov
Мудрика пусть включат Зачем отдавать Маунта, который кровью и потом выбивал место в основе и помог Челси взять ЛЧ П. С.: Маунт сначала отбегал аренду в Витессе и Дерби чтобы играть в Челси, а Мудрику при всём таланте достаточно всего 2-х неполных сезонов в Шахтёре для основы топ-клуба АПЛ Смешно
затем что не могут контракт с маунтом продлить, который закончится следующим летом, понимаешь?
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Алексей Богородицкий
Маунт > Феликс
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Акира_1
Ответ DolJun
посмотри сколько у маунта сыграно игр за последний сезон
Ну и? Что это должно показать. Если в этом сезоне он скорее балласт в каждом матче. Нет, я не настаиваю на его продаже, ибо у всех бывают спады, но он же вдобавок просит ЗП одну из самых высоких в Челси.
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Papa Paolo
Ответ dedyshka1994
что полезного от маунта? про него одни новости о новом контракте и все
Воспитанник

Крутой удар

Скорость

Бонусом английский паспорт (но в Челси идут перемены, мб для них сейчас главное свежее мясо закупать, дальше разберутся, наверное).
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DolJun
Ответ Акира_1
Даже несмотря на то, что он деградирует с середины прошлого сезона и при этом просит гигантскую ЗП. Маунт, увы, пошёл по пути Абрахама.
посмотри сколько у маунта сыграно игр за последний сезон
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BZB
Маунт, Хаверц, Мудрик, Энцо-с нормальным подходом, самая мощная полузащита в мире. Зачем кого-то из них трогать.
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Акира_1
Про Феликса рано говорить, а вот Маунта при выгодном предложении можно отпускать.
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Mega• Battman
увидим пузу Коке и плохую игру сауля, я бы сказал Атлетико забрать у Челси зиеша и ковачича.
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Акира_1
Ответ LIBerly
Нельзя Маунта отдавать, таких преданных клубу игроков не отдают.
Даже несмотря на то, что он деградирует с середины прошлого сезона и при этом просит гигантскую ЗП. Маунт, увы, пошёл по пути Абрахама.
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Captain JT26
ЗП у Маунта смехотворная, какого хрена тут фигней страдаете ?
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LIBerly
Нельзя Маунта отдавать, таких преданных клубу игроков не отдают.
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Константин Корнюшенко
А между прочим хороший вариант
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dedyshka1994
Ответ Papa Paolo
И диоты. Про Отпускать Маунта
что полезного от маунта?
про него одни новости о новом контракте и все
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deadjoker
У Маунта ЗП сейчас мизерная по сравнению с Феликсом :)) отличная утятина
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Papa Paolo
И диоты.

Про

Отпускать Маунта
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QWertY
Естественно. Зачем Атлетико ненужный лес? Они лучше купят какого нить пздюка из Аргентины, а через годик другой сбагрят в Челси за 120
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Artem Piatkov
Мудрика пусть включат
Зачем отдавать Маунта, который кровью и потом выбивал место в основе и помог Челси взять ЛЧ

П. С.: Маунт сначала отбегал аренду в Витессе и Дерби чтобы играть в Челси, а Мудрику при всём таланте достаточно всего 2-х неполных сезонов в Шахтёре для основы топ-клуба АПЛ

Смешно
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sp.msk.86
"предпочитает деньги" конечно забавно звучит))
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