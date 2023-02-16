«Челси» хочет включить Маунта или других игроков в сделку по Феликсу. «Атлетико» предпочитает деньги
«Челси» хочет оставить полузащитника Жоау Феликса в команде по окончании срока аренды.
По данным Marca, «синие» считают португальца подходящим для построения побеждающей команды игроком. Лондонцы готовы отдать «Атлетико» кого-то из своих футболистов, чтобы сократить сумму выкупа Феликса.
Среди возможных вариантов называется хавбек Мэйсон Маунт. Проблема заключается в высокой зарплате и его, и других кандидатов на обмен – это не устраивает мадридцев. Руководство «Атлетико» в целом не заинтересовано в такой структуре сделки и предпочитает выручить от продажи Феликса как можно больше денег.
Арендованный зимой португалец сыграл за «Челси» в четырех матчах, забив один гол и получив одну красную карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
0+0 в 4 матчах, хм, прям как у всех атакующих игроков кроме Феликса, включая Маунта.
Маунт после победы в ЛЧ играет нестабильно, буянит в раздевалке и требует новый большой контракт.
При продаже он будет как доморощенный игрок, а это чистая прибыль, и возможность для Челси подписать ещё какого-то топчика типа Леау или Осимхена.
Если игрок не хочет играть и прогрессировать, может уходить из Челси. Это я про Маунта.
Крутой удар
Скорость
Бонусом английский паспорт (но в Челси идут перемены, мб для них сейчас главное свежее мясо закупать, дальше разберутся, наверное).
про него одни новости о новом контракте и все
Про
Отпускать Маунта
Зачем отдавать Маунта, который кровью и потом выбивал место в основе и помог Челси взять ЛЧ
П. С.: Маунт сначала отбегал аренду в Витессе и Дерби чтобы играть в Челси, а Мудрику при всём таланте достаточно всего 2-х неполных сезонов в Шахтёре для основы топ-клуба АПЛ
Смешно