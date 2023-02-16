«Челси» хочет включить Маунта или других игроков в сделку по Феликсу. «Атлетико» предпочитает деньги

«Челси» хочет оставить полузащитника в команде по окончании срока аренды.

По данным Marca, «синие» считают португальца подходящим для построения побеждающей команды игроком. Лондонцы готовы отдать « » кого-то из своих футболистов, чтобы сократить сумму выкупа Феликса.

Среди возможных вариантов называется хавбек . Проблема заключается в высокой зарплате и его, и других кандидатов на обмен – это не устраивает мадридцев. Руководство «Атлетико» в целом не заинтересовано в такой структуре сделки и предпочитает выручить от продажи Феликса как можно больше денег.

Арендованный зимой португалец сыграл за « » в четырех матчах, забив один гол и получив одну красную карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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