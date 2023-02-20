Переговоры «Челси» и Маунта о контракте остановлены до лета. Его продадут, если не договорятся

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

Переговоры между «Челси» и Мэйсоном Маунтом о новом контракте приостановлены.

Срок нынешнего контракта воспитанника лондонского клуба рассчитан до лета 2024 года.

Как пишет The Athletic, летом и осенью «Челси» сделал Маунту несколько предложений о новом контракте, но получил отказ. Договориться с полузащитником не удалось. В данный момент переговоры с Маунтом остановлены. Как ожидается, до лета они не возобновятся.

Летом «Челси» вновь попытается договориться о новом контракте с Маунтом. Если не удастся, то руководство одобрит продажу Мэйсона, чтобы не потерять его бесплатно летом 2024 года.

Отмечается, что в будущем руководство «Челси» не хочет допускать ситуаций, когда у игроков будет оставаться менее двух лет по действующим контрактам.

Как сообщалось, за ситуацией вокруг Маунта следят «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Ювентус».

Мэйсон находится в системе «Челси» с 6 лет. У него 33 гола и 31 результативная передача в 191 матче за клуб.

В этом сезоне на счету атакующего полузащитника 3 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Челси» во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего игрока сборной Англии можно найти здесь

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22 комментария

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Кот Ученый
Ответ DolJun
в такой форме какую маунт показывает сейчас я даже не знаю кому он может понадобиться
он может понадобиться аль насру а роналду очень нужен Челси ведь он топ 1 официальный гоат всех видов спорта
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Prokuror Prokurorov
Если смотреть по форме и игре в этом сезоне, Маунт не в том положении, чтобы диктовать свои условия клубу.
Челси итак лезет в авантюру, предлагая Маунту 7 летний контракт.
Как Глор Чукотки 2003, даже в случае ухода Мэйса, буду рад за него, если он вернется на уровень, который показывал в 2021.
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Aristokrat_13
Спортс, напишите, что сегодня на базе Челси отменили тренировки. Кажется, кое-кто идет на выход
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Акира_1
Ответ Рамиль Валиев
а вы не думали что это как раз деградация от того что контракта нет, он по ЗП почти последний в команде, но решал и был одним из главных. Всем кому не попадя дали контракты и он ждал также как у Джеймса например. Терять такого игрока нельзя, будет тоже самое о5 как было с Салахом, ДеБрейне. Против нас же потом будет топово играть.
Также топово как Абрахам сейчас, который тоже был всем недоволен? Маунт на поле абсолютно ничего не показывает в этом сезоне, а вернее с конца прошлого. Так с чего ему новый контракт то? По вашей логике он специально не играет, потому что думает только о деньгах. Ну и зачем идти на поводу у такого? И что тоже самое будет? Вы видели игру Де Брюйне и Салаха в Челси? Вы должны понимать, что если бы Челси их держал то они так и были бы серядняками, которые сидят на лавке в Челси. Их продали потому, что они были никакие и не могли ничего дать Челси, как и Маунт сейчас. 😒
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cektor
Чем он хуже тех кого подписали в это ТО ?)
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Кот Ученый
Челси нужен топ 1 гоат в истории спорта эталон личности спортсмена и человека Криштиану Роналду уррааааа тогда он займет первое место во всех лигах сразу ураапаа
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KeriLLo
Ответ Рамиль Валиев
а вы не думали что это как раз деградация от того что контракта нет, он по ЗП почти последний в команде, но решал и был одним из главных. Всем кому не попадя дали контракты и он ждал также как у Джеймса например. Терять такого игрока нельзя, будет тоже самое о5 как было с Салахом, ДеБрейне. Против нас же потом будет топово играть.
Так писали, что ему и давали как у Джеймса, но чëт не хочет он.
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Veni-Vidi-Vici
Играет он в этом сезоне, конечно, совсем печально, но при этом ни секунды не сомневаюсь, что если перейдёт в другую команду, тут же снова засверкает. И будем локти кусать.
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*MVP*
Маунт вообще перестал играть
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Apol
Ответ GuruFutbola
Удачи найти дурака, что купит)
Бчк не купит, не бесплатный ведь((
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alesel
Ответ CriminalJoint62
Жаль, был лучшим против Саутгемптона.
Лол что? Маунт еле ходит по полю уже очень давно. Ноль идей и ноль отдачи
+1
-5
-4
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МИХАЛЫЧ
хороший игрок ,отношение владельцев это позор
+6
-5
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GuruFutbola
Удачи найти дурака, что купит)
+5
-4
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Рамиль Валиев
Ответ Акира_1
Маунт жёстко деградирует уже давно, но при этом требует гигантский контракт. Не по тому пути пошёл пацан.
а вы не думали что это как раз деградация от того что контракта нет, он по ЗП почти последний в команде, но решал и был одним из главных. Всем кому не попадя дали контракты и он ждал также как у Джеймса например. Терять такого игрока нельзя, будет тоже самое о5 как было с Салахом, ДеБрейне. Против нас же потом будет топово играть.
+19
-1
+18
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аdidаs
Ньюкасл мог бы суетнутся
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Apol
Жаль, что прогресс остановился. Но, возможно, при другом тренере у него получилось бы раскрыться

Поттер аут
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CriminalJoint62
Жаль, был лучшим против Саутгемптона.
+4
-4
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Born is the King
Ему надо бежать от физрука у которого все игроки деградируют. Думаю перейдёт в реал или в Серия А
0
-4
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deadjoker
После ЛЧ сильно сдал. Лучше уж Феликса выкупить.
0
-5
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QWertY
В МЮ бы не помещал, чтобы чистил бутсы Бруно
+3
-5
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Акира_1
Маунт жёстко деградирует уже давно, но при этом требует гигантский контракт. Не по тому пути пошёл пацан.
+2
-6
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DolJun
в такой форме какую маунт показывает сейчас я даже не знаю кому он может понадобиться
+1
-7
-6
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