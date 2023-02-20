Переговоры «Челси» и Маунта о контракте остановлены до лета. Его продадут, если не договорятся

Переговоры между «Челси» и о новом контракте приостановлены.

Срок нынешнего контракта воспитанника лондонского клуба рассчитан до лета 2024 года.

Как пишет The Athletic, летом и осенью «Челси» сделал Маунту несколько предложений о новом контракте, но получил отказ. Договориться с полузащитником не удалось. В данный момент переговоры с Маунтом остановлены. Как ожидается, до лета они не возобновятся.

Летом «Челси» вновь попытается договориться о новом контракте с Маунтом. Если не удастся, то руководство одобрит продажу Мэйсона, чтобы не потерять его бесплатно летом 2024 года.

Отмечается, что в будущем руководство « » не хочет допускать ситуаций, когда у игроков будет оставаться менее двух лет по действующим контрактам.

Как сообщалось, за ситуацией вокруг Маунта следят «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Ювентус».

Мэйсон находится в системе «Челси» с 6 лет. У него 33 гола и 31 результативная передача в 191 матче за клуб.

В этом сезоне на счету атакующего полузащитника 3 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Челси» во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего игрока сборной Англии можно найти здесь.