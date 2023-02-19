Агбонлахор и О‘Хара призвали уволить Поттера после поражения «Челси» от «Саутгемптона»: «Ему сходит с рук убийство. Будь Сульшер на его месте, все взбунтовались бы»
Джейми О‘Хара и Габриэль Агбонлахор призвали к отставке Грэма Поттера.
После домашнего поражения от «Саутгемптона» (0:1), идущего на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, главный тренер «Челси» заявил, что команда испытывает трудности из-за большого количества травм и проблем с адаптацией новичков.
«За это послематчевое интервью он должен быть уволен. «Нам пришлось внести некоторые изменения из-за Лиги чемпионов, пришлось выпустить несколько других игроков против устоявшейся и организованной команды». О чем он говорит? У них нет тренера! Вы играете против команды, которая находится в замешательстве, которая не может победить дважды подряд, на что можно жаловаться?
Пришлось выпустить [Михаила] Мудрика со скамейке запасных, а [Жоау] Феликса – в стартовом составе, это шутка, что ли?» – сказал Агбонлахор.
«Грэм Поттер взбесил меня разговорами в духе «мы имеем то, что имеем» и «нам пришлось внести несколько изменений». Это же «Челси». Вы видели их сегодняшний состав? Это нереальная команда.
[Сесар] Аcпиликуэта, [Калиду] Кулибали, [Бен] Чилуэлл, [Матео] Ковачич, [Энцо] Фернандес, Жоау Феликс, Мэйсон Маунт, Фофана… Он что, издевается? Бедный Грэм.
Невероятно. И знаете что? Если бы на его месте был Оле-Гуннар Сульшер из «Манчестер Юнайтед», все взбунтовались из-за того, как плоха эта команда. Грэму Поттеру сходит с рук убийство», – сказал О‘Хара.
Хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Челси» от «Саутгемптона»
Ты не первый и не последний кого баню по такой причине и тебе советую поступать так же, чтобы не читать всякий шлак от неадекватных юзеров.
Я понимаю, что ты альтернативно одаренный чел и твоё мнение "намного важней" и аргументированней, чем мнение десятков нейтральных специалистов действительно разбирающихся в футболе, но пробивать окончательно дно --- тоже перебор, даже для таких альтернативно одаренных)
Ты даже не понял в чем прикол этой статы Гави)
Одной из главных причин такой невзрачной серии Челси является не умение игроков центра поля играть в переходных моментах, из-за этого и такой дисбаланс в количестве и качестве атак, которые синие получают на свои ворота, а сами не могут отобрать мяч в нужных зонах чтобы обеспечить себе атаки на пространстве ( либо просто обезопасить свои ворота и перейти в позиционную атаку).
Но ты даже этого не понимаешь, что один Гави за два матча обеспечил своей команде больше таких плюшек, чем вся полузащита Челси за четыре матча.
Продолжай дальше смотреть футбол своим альтернативно одаренным взглядом и в упор не понимать проствх и очевидных вещей)
Ps. Ты даже не знаешь, где "водятся" джигиты. И позоришься даже тут))
Состав очень серьезный с претензией на топ4 точно, а уж почему Поттер не в состоянии за пару месяцев поставить хотя бы подобие игры, это к нему вопросы.
"Гави выиграл за 2 матча больше единоборств с переходом владения", вот поэтому данного бруска и называют распиаренным, потому что всякую чушь приписывают под предлогом якобы крутости. Много бегать и прыгать в каждый стык не показатель высокого класса и, особенно, игрового интеллекта. Просто больше он ничего не умеет, вот и пытается как-то компенсировать.
А Педри это чел, у которого 7 голевых за 100+ матчей?)) Где-то Иван Обляков плачет, ахаха
Уже даже нейтральные обзорщики с футбольных просторов сети, массово предлагают отписываться от их каналов ,тем персонажам ,которые продолжают писать про "деревянных", "распиареных" Педри-Гави....Так как таким людям уже ничего не поможет )
Футбол не твоё, попробуй переключиться на фигурку --- может там проще будет разобраться)
Кстати, Гави выиграл за 2 матча больше единоборств с переходом владения, чем вся полузащита Челси за последние 4 матча 😂
Боулингу на заметку 😉
Пафос как-будто бы там играют условные, Мбаппе, Кимихи,Холанды и прочие Модричи