Агбонлахор и О‘Хара призвали уволить Поттера после поражения «Челси» от «Саутгемптона»: «Ему сходит с рук убийство. Будь Сульшер на его месте, все взбунтовались бы»

Джейми О‘Хара и призвали к отставке .

После домашнего поражения от «Саутгемптона» (0:1), идущего на последнем месте в турнирной таблице , главный тренер «Челси» заявил, что команда испытывает трудности из-за большого количества травм и проблем с адаптацией новичков.

«За это послематчевое интервью он должен быть уволен. «Нам пришлось внести некоторые изменения из-за Лиги чемпионов, пришлось выпустить несколько других игроков против устоявшейся и организованной команды». О чем он говорит? У них нет тренера! Вы играете против команды, которая находится в замешательстве, которая не может победить дважды подряд, на что можно жаловаться?

Пришлось выпустить [ ] Мудрика со скамейке запасных, а [Жоау] Феликса – в стартовом составе, это шутка, что ли?» – сказал Агбонлахор.

«Грэм Поттер взбесил меня разговорами в духе «мы имеем то, что имеем» и «нам пришлось внести несколько изменений». Это же «Челси». Вы видели их сегодняшний состав? Это нереальная команда.

[Сесар] Аcпиликуэта, [Калиду] Кулибали, [Бен] Чилуэлл, [Матео] Ковачич, [Энцо] Фернандес, Жоау Феликс, Мэйсон Маунт, Фофана… Он что, издевается? Бедный Грэм.

Невероятно. И знаете что? Если бы на его месте был Оле-Гуннар Сульшер из «Манчестер Юнайтед», все взбунтовались из-за того, как плоха эта команда. Грэму Поттеру сходит с рук убийство», – сказал О‘Хара.

Хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Челси» от «Саутгемптона»