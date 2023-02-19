Агбонлахор и О‘Хара призвали уволить Поттера после поражения «Челси» от «Саутгемптона»: «Ему сходит с рук убийство. Будь Сульшер на его месте, все взбунтовались бы»

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Джейми О‘Хара и Габриэль Агбонлахор призвали к отставке Грэма Поттера.

После домашнего поражения от «Саутгемптона» (0:1), идущего на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, главный тренер «Челси» заявил, что команда испытывает трудности из-за большого количества травм и проблем с адаптацией новичков.

«За это послематчевое интервью он должен быть уволен. «Нам пришлось внести некоторые изменения из-за Лиги чемпионов, пришлось выпустить несколько других игроков против устоявшейся и организованной команды». О чем он говорит? У них нет тренера! Вы играете против команды, которая находится в замешательстве, которая не может победить дважды подряд, на что можно жаловаться?

Пришлось выпустить [Михаила] Мудрика со скамейке запасных, а [Жоау] Феликса – в стартовом составе, это шутка, что ли?» – сказал Агбонлахор.

«Грэм Поттер взбесил меня разговорами в духе «мы имеем то, что имеем» и «нам пришлось внести несколько изменений». Это же «Челси». Вы видели их сегодняшний состав? Это нереальная команда.

[Сесар] Аcпиликуэта, [Калиду] Кулибали, [Бен] Чилуэлл, [Матео] Ковачич, [Энцо] Фернандес, Жоау Феликс, Мэйсон Маунт, Фофана… Он что, издевается? Бедный Грэм.

Невероятно. И знаете что? Если бы на его месте был Оле-Гуннар Сульшер из «Манчестер Юнайтед», все взбунтовались из-за того, как плоха эта команда. Грэму Поттеру сходит с рук убийство», – сказал О‘Хара.

Хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Челси» от «Саутгемптона»

23 комментария

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Токсик
Ответ Люди Как люди
По ходу игроки и так с Поттером не ладят. Маунт тоже скорее по этому не хочет контракт продлевать.
Для меня, как для нейтрального зрителя, Маунт сейчас выглядит как человек, который вот-вот покинет команду. Всем видом это показывает во время матчей
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Андер Эррера
и просили назначить Мостового
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Direct free kick
Ответ Shuller18
Леван поступил как настоящий армянский джигит, отправил меня в бан. Поэтому отвечу здесь: Состав очень серьезный с претензией на топ4 точно, а уж почему Поттер не в состоянии за пару месяцев поставить хотя бы подобие игры, это к нему вопросы. "Гави выиграл за 2 матча больше единоборств с переходом владения", вот поэтому данного бруска и называют распиаренным, потому что всякую чушь приписывают под предлогом якобы крутости. Много бегать и прыгать в каждый стык не показатель высокого класса и, особенно, игрового интеллекта. Просто больше он ничего не умеет, вот и пытается как-то компенсировать. А Педри это чел, у которого 7 голевых за 100+ матчей?)) Где-то Иван Обляков плачет, ахаха
Бакинской икры захотелось?
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Леван Мкртчян
Ответ Shuller18
Леван поступил как настоящий армянский джигит, отправил меня в бан. Поэтому отвечу здесь: Состав очень серьезный с претензией на топ4 точно, а уж почему Поттер не в состоянии за пару месяцев поставить хотя бы подобие игры, это к нему вопросы. "Гави выиграл за 2 матча больше единоборств с переходом владения", вот поэтому данного бруска и называют распиаренным, потому что всякую чушь приписывают под предлогом якобы крутости. Много бегать и прыгать в каждый стык не показатель высокого класса и, особенно, игрового интеллекта. Просто больше он ничего не умеет, вот и пытается как-то компенсировать. А Педри это чел, у которого 7 голевых за 100+ матчей?)) Где-то Иван Обляков плачет, ахаха
Я просто фильтрую людей, которые не могут принести никакой полезной информации, а просто засоряют ветки и места для ответов на комментарии.
Ты не первый и не последний кого баню по такой причине и тебе советую поступать так же, чтобы не читать всякий шлак от неадекватных юзеров.

Я понимаю, что ты альтернативно одаренный чел и твоё мнение "намного важней" и аргументированней, чем мнение десятков нейтральных специалистов действительно разбирающихся в футболе, но пробивать окончательно дно --- тоже перебор, даже для таких альтернативно одаренных)
Ты даже не понял в чем прикол этой статы Гави)
Одной из главных причин такой невзрачной серии Челси является не умение игроков центра поля играть в переходных моментах, из-за этого и такой дисбаланс в количестве и качестве атак, которые синие получают на свои ворота, а сами не могут отобрать мяч в нужных зонах чтобы обеспечить себе атаки на пространстве ( либо просто обезопасить свои ворота и перейти в позиционную атаку).
Но ты даже этого не понимаешь, что один Гави за два матча обеспечил своей команде больше таких плюшек, чем вся полузащита Челси за четыре матча.
Продолжай дальше смотреть футбол своим альтернативно одаренным взглядом и в упор не понимать проствх и очевидных вещей)

Ps. Ты даже не знаешь, где "водятся" джигиты. И позоришься даже тут))
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Shuller18
Леван поступил как настоящий армянский джигит, отправил меня в бан. Поэтому отвечу здесь:

Состав очень серьезный с претензией на топ4 точно, а уж почему Поттер не в состоянии за пару месяцев поставить хотя бы подобие игры, это к нему вопросы.
"Гави выиграл за 2 матча больше единоборств с переходом владения", вот поэтому данного бруска и называют распиаренным, потому что всякую чушь приписывают под предлогом якобы крутости. Много бегать и прыгать в каждый стык не показатель высокого класса и, особенно, игрового интеллекта. Просто больше он ничего не умеет, вот и пытается как-то компенсировать.
А Педри это чел, у которого 7 голевых за 100+ матчей?)) Где-то Иван Обляков плачет, ахаха
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Константин Эсперов
А он просил ,чтобы ему столько игроков покупали ??
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tackle by Moore
Ответ Максим Шохин
А Брайтон при Поттере вылетал в Чемпионшип, а Тухель уверенно занимал первое место до увольнения.
Это Хау с Борнмутом вылетал, Поттер никуда не вылетал
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Леван Мкртчян
Ответ Shuller18
Не Модричи и не Мбаппе, но и не самое дно далеко (не Гави, хехе). С такими футболистами победить один раз в 10 матчах это позорище.
"Такие футболисты" и "нереальный состав" не имеют нечего общего. Обычные игроки за оверпрайс -- это ге равно экстра-топ состав
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Леван Мкртчян
Ответ Shuller18
Не Модричи и не Мбаппе, но и не самое дно далеко (не Гави, хехе). С такими футболистами победить один раз в 10 матчах это позорище.
Тебе бы голову подлечить, Шуллерок)
Уже даже нейтральные обзорщики с футбольных просторов сети, массово предлагают отписываться от их каналов ,тем персонажам ,которые продолжают писать про "деревянных", "распиареных" Педри-Гави....Так как таким людям уже ничего не поможет )
Футбол не твоё, попробуй переключиться на фигурку --- может там проще будет разобраться)

Кстати, Гави выиграл за 2 матча больше единоборств с переходом владения, чем вся полузащита Челси за последние 4 матча 😂
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Максим Шохин
Ответ Konstantin Meerov
Сульшер посильнее будет в качестве коуча. С ним МЮ был 3 и 2 и перманентно насиловал клубы топ-6 до прихода примадонны.
А Брайтон при Поттере вылетал в Чемпионшип, а Тухель уверенно занимал первое место до увольнения.
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Konstantin Meerov
Сульшер посильнее будет в качестве коуча. С ним МЮ был 3 и 2 и перманентно насиловал клубы топ-6 до прихода примадонны.
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blaugrano
Да что эти маглы себе позволяют...
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Shuller18
Ответ Леван Мкртчян
Сюр, говорит что это нереальная команда и потом перечисляет вот эти вот фамилии. Пафос как-будто бы там играют условные, Мбаппе, Кимихи,Холанды и прочие Модричи
Не Модричи и не Мбаппе, но и не самое дно далеко (не Гави, хехе). С такими футболистами победить один раз в 10 матчах это позорище.
+1
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Sevuska
Жозе Мауриньо с таким составом и денежным потенциалом 3 ЛЧ подряд может взять 👍
Боулингу на заметку 😉
0
-1
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Люди Как люди
По ходу игроки и так с Поттером не ладят. Маунт тоже скорее по этому не хочет контракт продлевать.
+4
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+4
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WelcomeBackPURE
Сранивать ОЛЕ и это тело - смешно
+5
-5
0
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U
Они просто не пробовали переписываться с ним в вотсапе.
0
-1
-1
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Юрий Кечко
Ответ Artuom Batishev
Учитывая как долго Сульшера держали в клубе...
Ну так и мю не был так жалок
+24
-1
+23
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Аталанта расправила плечи
Англичанин не может быть нормальным тренером. Максимум Чемпионшип.
+1
-2
-1
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Леван Мкртчян
Сюр, говорит что это нереальная команда и потом перечисляет вот эти вот фамилии.
Пафос как-будто бы там играют условные, Мбаппе, Кимихи,Холанды и прочие Модричи
0
-5
-5
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Artuom Batishev
Учитывая как долго Сульшера держали в клубе...
+3
-6
-3
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Вадим Белозёров
Вернут Тухель ))
+8
0
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Красный чай
Ну не знаю я думаю в 21 веке еще не одного тренера Челси не требовали уволить так рьяно.
+5
-2
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