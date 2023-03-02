Булыкин о Дзюбе в «Локо»: «Пока не очень, не вошел. Видно, что его не понимают, – дают верхом, когда надо низом»

высказался об игре за « ».

34-летний форвард выходил на поле с первых минут в обоих матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака», но результативными действиями не отличился.

«Пока Дзюба не очень, пока не вошел. И видно, что его не понимают. Дают иногда верхом, когда надо низом. И у него много потерь. Не мог зацепиться со «Спартаком», а это все-таки это серьезный соперник. И он играет по девяносто минут.

Моменты у него есть и были. Самое главное для нападающего – это забивать. Если забьет, почувствует уверенность, и партнеры это увидят и будут отдавать хорошие пасы. Ему надо играть, находить свой игровой тонус, получать хорошие передачи и забивать.

Если это будет в ближайших матчах, что нужно «Локомотиву» в чемпионате, то все у него будет нормально. Если пару-тройку игр будет играть и не будет забивать, то возникнут вопросы не только к нему, а ко всему «Локомотиву». Я надеюсь, что в следующих играх в чемпионате у него будет больше шансов и пойдут голы», – сказал экс-нападающий железнодорожников.

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