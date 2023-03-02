Пименов о Дзюбе в старте «Локо»: «Не понимаю этого. Думаю, на Галактионова давят извне»

не понимает, почему выходит в стартовом составе « ».

34-летний форвард перешел в «Локомотив» 8 февраля. Он выходил на поле с первых минут в обоих матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России против « », но результативными действиями не отличился.

– Дзюба сыграл ярко один тайм из четырех против «Спартака». Это проблемы с физической формой?

– Конечно. Да и что значит, ярко сыграл в одном из таймов? Он стопроцентный мяч не забил, плюс был второй момент. Будь он в форме, уверен, Артем реализовал бы эти шансы. Он мастер, без вопросов, но без предсезонки, каким бы крутым ты ни был, нет шансов [ровно войти в сезон].

– Тогда почему Галактионов выпускает его с первых минут?

– Я этого не понимаю. Думаю, на Галактионова давят извне.

– Авторитет Дзюбы?

– Все вместе. Если бы решал только он, Дзюбы в старте бы не было. Как Промеса подводили у «Спартака»? Сначала сыграл 25 минут, потом 90. Видимо, попросился, сказал, что готов.

Так и надо – играешь сначала меньше, прибавляешь, набираешь форму, а потом играешь в сезоне. Думаю, если бы Дзюбу выпустили на замену, он бы на свежачке мог во втором тайме и забить «Спартаку».

Так что не думаю, что это [выходы Дзюбы в стартовом составе] решение . Ну, это мое личное мнение, – сказал экс-игрок «Динамо».

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