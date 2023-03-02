Пименов о Дзюбе в старте «Локо»: «Не понимаю этого. Думаю, на Галактионова давят извне»
Руслан Пименов не понимает, почему Артем Дзюба выходит в стартовом составе «Локомотива».
34-летний форвард перешел в «Локомотив» 8 февраля. Он выходил на поле с первых минут в обоих матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака», но результативными действиями не отличился.
– Дзюба сыграл ярко один тайм из четырех против «Спартака». Это проблемы с физической формой?
– Конечно. Да и что значит, ярко сыграл в одном из таймов? Он стопроцентный мяч не забил, плюс был второй момент. Будь он в форме, уверен, Артем реализовал бы эти шансы. Он мастер, без вопросов, но без предсезонки, каким бы крутым ты ни был, нет шансов [ровно войти в сезон].
– Тогда почему Галактионов выпускает его с первых минут?
– Я этого не понимаю. Думаю, на Галактионова давят извне.
– Авторитет Дзюбы?
– Все вместе. Если бы решал только он, Дзюбы в старте бы не было. Как Промеса подводили у «Спартака»? Сначала сыграл 25 минут, потом 90. Видимо, попросился, сказал, что готов.
Так и надо – играешь сначала меньше, прибавляешь, набираешь форму, а потом играешь в сезоне. Думаю, если бы Дзюбу выпустили на замену, он бы на свежачке мог во втором тайме и забить «Спартаку».
Так что не думаю, что это [выходы Дзюбы в стартовом составе] решение Галактионова. Ну, это мое личное мнение, – сказал экс-игрок «Динамо».
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И дальше будут сопли сосать. Ведь северное медиа делают его прогон.
Но Галактионов пока только пришел в команду, против неудобного соперника(из-за прессинга), а Дзюба лучший вариант для выхода из обороны сейчас. В будущем может что-то и придумает Михаил, а пока так.