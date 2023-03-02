Пименов о Дзюбе в старте «Локо»: «Не понимаю этого. Думаю, на Галактионова давят извне»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Руслан Пименов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Руслан Пименов не понимает, почему Артем Дзюба выходит в стартовом составе «Локомотива».

34-летний форвард перешел в «Локомотив» 8 февраля. Он выходил на поле с первых минут в обоих матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака», но результативными действиями не отличился.

– Дзюба сыграл ярко один тайм из четырех против «Спартака». Это проблемы с физической формой?

– Конечно. Да и что значит, ярко сыграл в одном из таймов? Он стопроцентный мяч не забил, плюс был второй момент. Будь он в форме, уверен, Артем реализовал бы эти шансы. Он мастер, без вопросов, но без предсезонки, каким бы крутым ты ни был, нет шансов [ровно войти в сезон].

– Тогда почему Галактионов выпускает его с первых минут?

– Я этого не понимаю. Думаю, на Галактионова давят извне.

– Авторитет Дзюбы?

– Все вместе. Если бы решал только он, Дзюбы в старте бы не было. Как Промеса подводили у «Спартака»? Сначала сыграл 25 минут, потом 90. Видимо, попросился, сказал, что готов.

Так и надо – играешь сначала меньше, прибавляешь, набираешь форму, а потом играешь в сезоне. Думаю, если бы Дзюбу выпустили на замену, он бы на свежачке мог во втором тайме и забить «Спартаку».

Так что не думаю, что это [выходы Дзюбы в стартовом составе] решение Галактионова. Ну, это мое личное мнение, – сказал экс-игрок «Динамо».

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11 комментариев

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Владимир Молявин
Трудно не согласиться.
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reteka
Можно подумать, что в Локомотиве есть сильные нападающие. Дзюбу потому и выпускают со старта, потому что другого приличного нападающего нет.
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PsichoEscape
Давят на тренера? Прям как в Химках?
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Ильдар Фарукшин
Пименов мужик, правду сказал. Остальные лижбо дзюбу не обидеть, все оптикаемо говорят
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Злобный Конь
Нет. Галактионов сам дзюбоподобный. Особенно по теме поддержки П.
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Александр Павлов
Конечно признали лучшим в двух встречах.
И дальше будут сопли сосать. Ведь северное медиа делают его прогон.
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Dan Kennedy
Ну вариантов у Галактионова немного - Дзюба, Игнатьев и Раков. Возможно ему надо было Игнатьева выпустить с первых минут второго матча, а уже потом Дзюбу и может даже Ракова.

Но Галактионов пока только пришел в команду, против неудобного соперника(из-за прессинга), а Дзюба лучший вариант для выхода из обороны сейчас. В будущем может что-то и придумает Михаил, а пока так.
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dr.us
Более того, наше послушное СМИ признало его лучшим в обоих матчах)) смех
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Ильдар Фарукшин
Я сразу говорил что так будет. Это только семечки
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charly_54
Так Дзюба давно уже не топ по меркам даже такой рпл, плюс в Зените партнеры по команде значительно сильнее были
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Ебздрогыч
Там дальше еще веселее будет, если из подвала таблицы не выберутся, то в раздевалке будет лютый ад. И авторитета Галактионова точно не хватит против Дзюбы. Так что Локо рискует с ним, очень рискует!
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