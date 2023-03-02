Тебас об обвинениях «Сити» в финансовых нарушениях: «Я критиковал их и «ПСЖ» еще в 2017-м. Возбуждение этого дела заняло слишком много времени»

высказался о деле относительно финансовых нарушений «Манчестер Сити».

Напомним, обвинила « » в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.

«В 2017 году на форуме, организованном в Манчестере, я уже критиковал «ПСЖ» и «Сити». Ферран Сориано (генеральный директор «Сити» – Sports.ru) попросил меня посетить базу клуба, он был зол на меня.

С тех пор ничего не изменилось, и теперь было возбуждено это дело, которое, на мой взгляд, заняло слишком много времени. Они нарушили 100 правил. Необходимо будет принять соответствующие решения.

УЕФА наложил санкции на «Сити» и «ПСЖ», лишив их возможности играть в еврокубках, и CAS изменил ситуацию. Возможно, нам придется пересмотреть роль CAS», – сказал президент .

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