Тебас об обвинениях «Сити» в финансовых нарушениях: «Я критиковал их и «ПСЖ» еще в 2017-м. Возбуждение этого дела заняло слишком много времени»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас высказался о деле относительно финансовых нарушений «Манчестер Сити». 

Напомним, АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.

«В 2017 году на форуме, организованном в Манчестере, я уже критиковал «ПСЖ» и «Сити». Ферран Сориано (генеральный директор «Сити» – Sports.ru) попросил меня посетить базу клуба, он был зол на меня.

С тех пор ничего не изменилось, и теперь было возбуждено это дело, которое, на мой взгляд, заняло слишком много времени. Они нарушили 100 правил. Необходимо будет принять соответствующие решения.

УЕФА наложил санкции на «Сити» и «ПСЖ», лишив их возможности играть в еврокубках, и CAS изменил ситуацию. Возможно, нам придется пересмотреть роль CAS», – сказал президент Ла Лиги

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3 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Тебас видит в чужих глазах волосок отодвигая из своего глаз бревно... сам бы порядок у себя в Ла Лиге навёл
Тебас сильно не дорабатывает в плане раскрутки и увеличения прибыльности Ла Лиги, но за соблюдением ФФП он жёстко следит.
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Любезный Коссутий
за читтеров уже взялись, а вот с ПСЖ сложнее, походу
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Barsa! bolshe chem klub
Тебас видит в чужих глазах волосок отодвигая из своего глаз бревно...

сам бы порядок у себя в Ла Лиге навёл
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