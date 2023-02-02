Хавьер Тебас: «Надеюсь, Мбаппе и Холанд окажутся в Ла Лиге. Они могут перейти только в «Реал» – экономическая ситуация «Барсы» не позволяет такие трансферы»
Глава Ла Лиги считает, что Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд могут перейти только в «Реал».
Так Хавьер Тебас ответил на вопрос о возможном появлении в Ла Лиге форвардов «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
«Надеюсь, что так и будет [и оба игрока окажутся в Ла Лиге].
Но эти два футболиста могут оказаться только в «Реале», потому что экономическая ситуация в «Барселоне» не позволит ей подписать таких игроков. Ни в этом сезоне, ни в следующем. Я считаю это невозможным», – сказал Тебас в эфире El Chiringuito.
А Тебас просто не вылазит со страниц прессы, вместо того, чтобы работать.
Ты вот вроде и понимаешь в футболе что-то и адекватные вещи порой пишешь ,но что за комплекс с реалом у тебя ?радуйся за свой клуб,болей ,поддерживай ,чё ты постоянно рефлексируешь так ?
Когда Каталония отделится, тогда будут равны в возможностях.
И рачительность тут не причем.
Барселона промахнулось с трансферами Коутиньо и Дембеле и ушла в яму, Реал промахнулся с трансферами Азара и Бейла на сопоставимую сумму - и как с гуся вода.
Когда Реал летел в долговую яму с головой внезапно муниципалитет выкупил их игровые поля задорого и отдал Пересу же под застройку. Руки погрели и Реал и особенно Перес.
Когда муниципалитет Барселоны выкупит тренировочную базу Барсы за ярд, тогда и будем говорить о равных возможностях.
Понял!!!!
Думаю мало кто со мной не согласится…