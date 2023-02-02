Хавьер Тебас: «Надеюсь, Мбаппе и Холанд окажутся в Ла Лиге. Они могут перейти только в «Реал» – экономическая ситуация «Барсы» не позволяет такие трансферы»

Глава Ла Лиги считает, что и могут перейти только в « ».

Так Хавьер Тебас ответил на вопрос о возможном появлении в Ла Лиге форвардов «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

«Надеюсь, что так и будет [и оба игрока окажутся в Ла Лиге].

Но эти два футболиста могут оказаться только в «Реале», потому что экономическая ситуация в «Барселоне» не позволит ей подписать таких игроков. Ни в этом сезоне, ни в следующем. Я считаю это невозможным», – сказал Тебас в эфире El Chiringuito.