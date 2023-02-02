Хавьер Тебас: «Надеюсь, Мбаппе и Холанд окажутся в Ла Лиге. Они могут перейти только в «Реал» – экономическая ситуация «Барсы» не позволяет такие трансферы»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы бизнес Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Глава Ла Лиги считает, что Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд могут перейти только в «Реал».

Так Хавьер Тебас ответил на вопрос о возможном появлении в Ла Лиге форвардов «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

«Надеюсь, что так и будет [и оба игрока окажутся в Ла Лиге].

Но эти два футболиста могут оказаться только в «Реале», потому что экономическая ситуация в «Барселоне» не позволит ей подписать таких игроков. Ни в этом сезоне, ни в следующем. Я считаю это невозможным», – сказал Тебас в эфире El Chiringuito.

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75 комментариев

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Aram Avanesian
Ответ Блуждающий странник
Так Атлетико и Барселона два гранда мирового футбола, даже с учетом глупых трансферов их бюджет должен быть в порядке, а он с каждым годом все меньше и меньше. В чем зависимость английских клубов заключается? Высокая конкуренция повышает спрос, хотя и до этого в АПЛ крутились деньги. В Испании глупые правила, которые мешают клубам развиваться и предвзятый президент, который отстаивает интересы лишь одного гранда
То есть если это гранды то у них должны быть бесконечное количество денег ?
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Green grass
Ответ rigobersong
Только Барселона выходит из кризиса, начались зависть и палки в колеса:) А что еще перецу остается со своим домом пристарелых делать, когда у Барселоны лучшие воспитанники, 2 голден боя, 3й уже идет на эту номинацию и скорее всего выиграет приз:)) Остается только сидеть с красным лицом в своем сарае без ремонта, на иждевении у родителей и завидовать:)))
Открою тебе секрет. В 2016 Реал был один из 5 клубов против избрания Тебаса, Барсв среди 40 клубов За. В 2018 Реал был один из 3 клубов против повышения зарплаты Тебаса, барса была За
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Aram Avanesian
Ответ salmurat gumarov
Бро, поправлю тебя. На пике Лео получал 100 млн грязными за год, на пике Выручка Барсы была 1 млрд евро. Это не в 2 а в 10 раз. И свои чистые 50 млн Лео отрабатывал полностью, что на поле что на коммерческой привлекательности игрока. А этим хейтерам никогда не объяснишь это.
На пике Барса заработала 1 млрд с чем то , но не только с Месси же . Я имел ввиду что с него как минимум 2 раза больше получали чем отдавали ему
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jackson_07
Неужели этого Тебаса никто не может убрать? Он реально убивает Ла лигу.
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Макс Кидалов
Ответ Madhamish
Вот только возможности у них далеко не равны. Реал поддерживает вся государственная машина, а Барселону в Испании можно и нужно гнобить, потому что Барса - знамя сепаратистов. Когда Каталония отделится, тогда будут равны в возможностях. И рачительность тут не причем. Барселона промахнулось с трансферами Коутиньо и Дембеле и ушла в яму, Реал промахнулся с трансферами Азара и Бейла на сопоставимую сумму - и как с гуся вода. Когда Реал летел в долговую яму с головой внезапно муниципалитет выкупил их игровые поля задорого и отдал Пересу же под застройку. Руки погрели и Реал и особенно Перес. Когда муниципалитет Барселоны выкупит тренировочную базу Барсы за ярд, тогда и будем говорить о равных возможностях.
Как меня бесят такие высказывания про провальный трансфер Бейла. Это один из самых успешных трансферов у Реала в истории. В сезоне 2014 он был одним из лучших и принёс победы Реалу в лч забив в финале лч победный гол и в финале кубка победный гол. Потом в сезоне 2016 он забил единственный гол в полуфинале лч и вывел в финал лч, в 2018 забил один из лучших голов в финале лч и сделал дубль в финале лч победный. Бейл до 3-4 года играл на космическом уровне пока не потерял интерес к футболу и травмы стал получать. Провальный это Азар, Йович,Мариано. Больше провальных не было да последние лет 6
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Блуждающий странник
Ответ Aram Avanesian
У Атлетико и Барселоны проблемы потому что были глупые трансферы за огромные суммы , а в Испании все клубы опираются на свои доходы а не в инвестиции . Вообще всё это очень сложно и неоднозначно. Если коротко, то по моему испанские клубы более независимые чем английские , но менее привлекательные для инвесторов из за правил ла лиги , а без инвестиций они теряют звёзд и следовательно зрителей , а зрители это деньги
Так Атлетико и Барселона два гранда мирового футбола, даже с учетом глупых трансферов их бюджет должен быть в порядке, а он с каждым годом все меньше и меньше. В чем зависимость английских клубов заключается? Высокая конкуренция повышает спрос, хотя и до этого в АПЛ крутились деньги. В Испании глупые правила, которые мешают клубам развиваться и предвзятый президент, который отстаивает интересы лишь одного гранда
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NottinghamForest79
хрен тебе
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Nika13
слава богу скоро выборы нового президента и этот неликвид отправят боготворить реал у себя дома на диване
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salmurat gumarov
Ответ Aram Avanesian
Всегда уливляюсь когда вижу такие комментарии. Ты хотя бы в курсе что клуб зарабатывал минимум 2 раза больше денег чем платили ему ? И это не точные данные, потому что только после его ухода стало понятно какое огромное количество зрителей перестали смотреть игры Барсы потому что там уже нет Месси .
Бро, поправлю тебя. На пике Лео получал 100 млн грязными за год, на пике Выручка Барсы была 1 млрд евро. Это не в 2 а в 10 раз. И свои чистые 50 млн Лео отрабатывал полностью, что на поле что на коммерческой привлекательности игрока. А этим хейтерам никогда не объяснишь это.
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Emin Aliev
Мбаппе должен переходить только в АПЛ, Ла Лига загнивает, конкуренции практически нет.
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Aram Avanesian
Ответ Wild91688
Кроме глупых закупок был ещё жадный карлик,который выдоил 500 лямов за 3 года
Всегда уливляюсь когда вижу такие комментарии. Ты хотя бы в курсе что клуб зарабатывал минимум 2 раза больше денег чем платили ему ? И это не точные данные, потому что только после его ухода стало понятно какое огромное количество зрителей перестали смотреть игры Барсы потому что там уже нет Месси .
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Madhamish
Когда там перевыборы в Испании? Думаю, Тебас уже всех утомил на посту председателя Ла-Лиги. Когда Тебас принял бразды, Ла-Лига шла на уровне с АПЛ, теперь же примера борется с примейрой и фермерской лигой 1.
А Тебас просто не вылазит со страниц прессы, вместо того, чтобы работать.
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Алексей Даценко
Ответ rigobersong
Только Барселона выходит из кризиса, начались зависть и палки в колеса:) А что еще перецу остается со своим домом пристарелых делать, когда у Барселоны лучшие воспитанники, 2 голден боя, 3й уже идет на эту номинацию и скорее всего выиграет приз:)) Остается только сидеть с красным лицом в своем сарае без ремонта, на иждевении у родителей и завидовать:)))
Слушай
Ты вот вроде и понимаешь в футболе что-то и адекватные вещи порой пишешь ,но что за комплекс с реалом у тебя ?радуйся за свой клуб,болей ,поддерживай ,чё ты постоянно рефлексируешь так ?
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Madhamish
Ответ Кино Музыка
Барсе надо что-то делать с рачительностью. Когда у Реала есть деньги, а у Барселоны нет, это не так интересно. Лучшее соперничество было тогда, когда оба клуба оказывались равны в возможностях.
Вот только возможности у них далеко не равны. Реал поддерживает вся государственная машина, а Барселону в Испании можно и нужно гнобить, потому что Барса - знамя сепаратистов.
Когда Каталония отделится, тогда будут равны в возможностях.
И рачительность тут не причем.
Барселона промахнулось с трансферами Коутиньо и Дембеле и ушла в яму, Реал промахнулся с трансферами Азара и Бейла на сопоставимую сумму - и как с гуся вода.
Когда Реал летел в долговую яму с головой внезапно муниципалитет выкупил их игровые поля задорого и отдал Пересу же под застройку. Руки погрели и Реал и особенно Перес.
Когда муниципалитет Барселоны выкупит тренировочную базу Барсы за ярд, тогда и будем говорить о равных возможностях.
+3
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+3
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Кукич
Тебаса надо судить за грабительский контpакт Ла Лиги с СVC
+3
0
+3
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Я Гражданин Мира
Ответ Madhamish
Комментарий удален модератором
Спасибо!!!
Понял!!!!
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tnec
А я Барсе вообще запрещу трансферы, чтобы Мбаппе и Холланд сказался в Реале! Ой…..
+2
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ML26
Ответ rigobersong
Только Барселона выходит из кризиса, начались зависть и палки в колеса:) А что еще перецу остается со своим домом пристарелых делать, когда у Барселоны лучшие воспитанники, 2 голден боя, 3й уже идет на эту номинацию и скорее всего выиграет приз:)) Остается только сидеть с красным лицом в своем сарае без ремонта, на иждевении у родителей и завидовать:)))
Мне порой кажется, что такими оскорблениями - ты на самом деле рассказываешь о своей жизни. Вот сидишь ты сейчас с красным лицом в своём сарае без ремонта, на иждивении у родителей и завидуешь.
Думаю мало кто со мной не согласится…
+2
-1
+1
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XavIniesta2008-2015
Только в цирке абсурда имени чудака на "м" Тебаса могут одновременно требовать финансового оздоровления и препятствовать продлению контракта с молодым воспитанником, который второй сезон играет в основе
+3
0
+3
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arspurs9
Ответ Илья Укустов
Ла Лига смотрится лучше, чем Бундес, Лига 1...на счет Серии А спорно, +, - на одном уровне смотрибельности. За Ла Лигу очень решают сильные тренерские кадры (возможно сильнейшие в Европе, опять-таки мб Серия А и АПЛ разве что посоревнуются), лучшая (пока что) школа подготовки молодых игроков, высокая сыгранность составов и высочайшее техническое оснащение футболистов даже у аутсайдеров (никакого бей-беги, даже Кадис и Эльче порой комбинирую так, как на дне АПЛ не могут). Но тренд нисходящий, АПЛ уже явно симпатичнее, а остальные приближаются.
Сам сейчас все выдумал? Не смешно?
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Pavel Tyazhev
Ответ WelcomeBackPURE
Кто там идет на какую то номинацию ?)
Полагаю, что подразумевает Бальде
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Madhamish
Ответ Я Гражданин Мира
Барса уже середняком считается?
Комментарий удален
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Wild91688
Ответ Aram Avanesian
У Атлетико и Барселоны проблемы потому что были глупые трансферы за огромные суммы , а в Испании все клубы опираются на свои доходы а не в инвестиции . Вообще всё это очень сложно и неоднозначно. Если коротко, то по моему испанские клубы более независимые чем английские , но менее привлекательные для инвесторов из за правил ла лиги , а без инвестиций они теряют звёзд и следовательно зрителей , а зрители это деньги
Кроме глупых закупок был ещё жадный карлик,который выдоил 500 лямов за 3 года
0
-1
-1
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Madhamish
Ответ Великий Алонсо
Ну как всегда у Реала есть деньги, у нашей Барсы нет. Как всегда мы позади Реала....
Кто это вы? Фанаты Роналды?
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Wild91688
Виной всему солнцеликий жадный гн-ум,высосал 500 лямов и побежал в 6 лигу доить арабский мешок
+2
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