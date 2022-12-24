Тебас выложил данные о доходах «Барсы» и «Реала» от ТВ-прав в ответ на слова Лапорты о невозможности конкурировать с АПЛ: «Нужно изучить вопрос, прежде чем жаловаться»

Хавьер Тебас раскритиковал президента «Барселоны» Жоана Лапорту.

Ранее Лапорта заявил, что клубы Ла Лиги не в состоянии конкурировать с представителями из-за разницы в доходах от телевизионных прав.

«Уважаемый Жоан Лапорта, представляю вам данные о распределении доходов от ТВ-прав. Вы вполне конкурентоспособны по сравнению с клубами АПЛ. Нужно изучить вопрос, прежде чем жаловаться», – написал в твиттере президент Ла Лиги.

К посту он прикрепил таблицу, согласно которой « » занимает восьмое место в рейтинге по доходам среди клубов Европы (160,1 млн евро). На седьмом месте расположился «Реал» (160,8 млн евро). У указанного в списке шестым «Манчестер Юнайтед» доходы составили 164,2 млн евро.

На первом месте находится « » (176 млн евро), который получает от телевизионных прав всего на 16 миллионов больше, чем «Барса» или « ».