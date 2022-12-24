Тебас выложил данные о доходах «Барсы» и «Реала» от ТВ-прав в ответ на слова Лапорты о невозможности конкурировать с АПЛ: «Нужно изучить вопрос, прежде чем жаловаться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Хавьер Тебас соцсети деньги бизнес и маркетинг Футбол

Хавьер Тебас раскритиковал президента «Барселоны» Жоана Лапорту.

Ранее Лапорта заявил, что клубы Ла Лиги не в состоянии конкурировать с представителями АПЛ из-за разницы в доходах от телевизионных прав.

«Уважаемый Жоан Лапорта, представляю вам данные о распределении доходов от ТВ-прав. Вы вполне конкурентоспособны по сравнению с клубами АПЛ. Нужно изучить вопрос, прежде чем жаловаться», – написал в твиттере президент Ла Лиги.

К посту он прикрепил таблицу, согласно которой «Барселона» занимает восьмое место в рейтинге по доходам среди клубов Европы (160,1 млн евро). На седьмом месте расположился «Реал» (160,8 млн евро). У указанного в списке шестым «Манчестер Юнайтед» доходы составили 164,2 млн евро.

На первом месте находится «Манчестер Сити» (176 млн евро), который получает от телевизионных прав всего на 16 миллионов больше, чем «Барса» или «Реал».

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19 комментариев

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Vitto
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это крутяк) а сколько получает Жирона? По футбольным меркам банку нутеллы
У Жироны богатые родители.
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#SharkTeam
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Ответ Футбол_это_жизнь
Тебас пытался «уколоть» Лапорта мол Барса имеет больший кусок пирога от Тв прав. Но получилось как всегда криво у него. Барса эти деньги заслужила, по телику матчи условной Осасуны смотрят только когда она играет с Барсой или Реалом. Сами по себе клубы второй десятки не интересны за пределами Испании.
Слушай ну в АПЛ примерно также, Сити смотрят, а 20-е место тоже мало кому в мире интересно. Но разница между ними в выплатах меньше 50%. А представь бы Сити забирал в несколько раз больше 20-го места?
За прошлый сезон Сити получил 160 млн, а Норвич с 20-го места в районе 100. Ну представь если у аутсайдеров все отобрать и отдать топам что будет. Только пойдет ли лиге на пользу?
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Vitto
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Ответ King_X
Так он Реал и Барсу показал Что они норм зарабатывают - никтл никогда и не сомневался Проблема в том, что другие клубы ЛЛ копейки получают все ещё А в АПЛ даже простой новичок из Чемпионшипа дофига получает, плюс 15-20 места запросто по 20 млн игроков берут
Реал и Барса могут поделитьсч своими доходами. Но они этого не хотят делать.
PS Ну покупают они игроков по 20 млн, но слабее таких же команд из Ла Лиги.
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#SharkTeam
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Ответ King_X
Так он Реал и Барсу показал Что они норм зарабатывают - никтл никогда и не сомневался Проблема в том, что другие клубы ЛЛ копейки получают все ещё А в АПЛ даже простой новичок из Чемпионшипа дофига получает, плюс 15-20 места запросто по 20 млн игроков берут
Так к этому пришли, потому что клубы АПЛ всегда делились и есть много смотрибельных поэтому матчей. А не как условно сейчас Сити хапнет не 160, а 460 млн, а подвал копейки получит. Это вообще гигантский отрыв в моменте от всех, но в перспективе лиге хуже
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Футбол_это_жизнь
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Ответ Sundance Neeskens
Пускай он взглянет на то сколько получают команды из середины таблицы или внизу. Об этом Лапорта и говорил. В логику видимо совсем Тебас не может.
Тебас пытался «уколоть» Лапорта мол Барса имеет больший кусок пирога от Тв прав. Но получилось как всегда криво у него. Барса эти деньги заслужила, по телику матчи условной Осасуны смотрят только когда она играет с Барсой или Реалом. Сами по себе клубы второй десятки не интересны за пределами Испании.
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Vitto
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Ответ Sundance Neeskens
Пускай он взглянет на то сколько получают команды из середины таблицы или внизу. Об этом Лапорта и говорил. В логику видимо совсем Тебас не может.
Пускай Лапорта глянет таблицу и увидит что Бавария+Интер получили как одна Барселона.
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#SharkTeam
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Ответ Sundance Neeskens
Пускай он взглянет на то сколько получают команды из середины таблицы или внизу. Об этом Лапорта и говорил. В логику видимо совсем Тебас не может.
так в этом они же и виноваты. Никогда не хотели делиться для перспектив на общее благо
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Гегенпрессинг Рангника
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Это крутяк) а сколько получает Жирона? По футбольным меркам банку нутеллы
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Гегенпрессинг Рангника
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Это крутяк) а сколько получает Жирона? По футбольным меркам банку нутеллы
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DolJun
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тебас уже откровенно рофлит с фк мем и лапорты))
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Абумуслим Гаджиев
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Тебас расписался в своей бестолковости. То, что доходы Ла Лиги падают, это упрёк скорее ему самому. А Лапорта как раз отметил, что только Барса и Реал благодаря своей истории могут с клубами АПЛ конкурировать, и тут уже Тебас вообще не при чем
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зак
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Ответ Sundance Neeskens
Пускай он взглянет на то сколько получают команды из середины таблицы или внизу. Об этом Лапорта и говорил. В логику видимо совсем Тебас не может.
Лапорта об это не говорил, бчк никогда не думал о других клубах, они думаю только о себе..
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Sundance Neeskens
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Пускай он взглянет на то сколько получают команды из середины таблицы или внизу. Об этом Лапорта и говорил. В логику видимо совсем Тебас не может.
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King_X
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Так он Реал и Барсу показал
Что они норм зарабатывают - никтл никогда и не сомневался
Проблема в том, что другие клубы ЛЛ копейки получают все ещё
А в АПЛ даже простой новичок из Чемпионшипа дофига получает, плюс 15-20 места запросто по 20 млн игроков берут
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Тиджани Бабангида
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Лапорта ищет причину как-бы что-либо ещё заложить лет на 25 ради сиюминутной выгоды при своём правлении
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mr.kras
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А в Испании всего 2 команды что ли? Так то Лапорта в целом про испанские клубы сказал, которые постоянно на первых местах лиги европы и обязательно шумят в лч, но весомые деньги получают только 2 гранда.
Так что Тебасу бы самому внимательней читать бы новости
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atomio
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тут Тебас конечно умыл Лапорту, не поспоришь )
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белошип
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Старина Тебос хорошенько приложил популиста-балабола)
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Ебздрогыч
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По фактам разложил
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