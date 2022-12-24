Тебас выложил данные о доходах «Барсы» и «Реала» от ТВ-прав в ответ на слова Лапорты о невозможности конкурировать с АПЛ: «Нужно изучить вопрос, прежде чем жаловаться»
Хавьер Тебас раскритиковал президента «Барселоны» Жоана Лапорту.
Ранее Лапорта заявил, что клубы Ла Лиги не в состоянии конкурировать с представителями АПЛ из-за разницы в доходах от телевизионных прав.
«Уважаемый Жоан Лапорта, представляю вам данные о распределении доходов от ТВ-прав. Вы вполне конкурентоспособны по сравнению с клубами АПЛ. Нужно изучить вопрос, прежде чем жаловаться», – написал в твиттере президент Ла Лиги.
К посту он прикрепил таблицу, согласно которой «Барселона» занимает восьмое место в рейтинге по доходам среди клубов Европы (160,1 млн евро). На седьмом месте расположился «Реал» (160,8 млн евро). У указанного в списке шестым «Манчестер Юнайтед» доходы составили 164,2 млн евро.
На первом месте находится «Манчестер Сити» (176 млн евро), который получает от телевизионных прав всего на 16 миллионов больше, чем «Барса» или «Реал».
За прошлый сезон Сити получил 160 млн, а Норвич с 20-го места в районе 100. Ну представь если у аутсайдеров все отобрать и отдать топам что будет. Только пойдет ли лиге на пользу?
PS Ну покупают они игроков по 20 млн, но слабее таких же команд из Ла Лиги.
Что они норм зарабатывают - никтл никогда и не сомневался
Проблема в том, что другие клубы ЛЛ копейки получают все ещё
А в АПЛ даже простой новичок из Чемпионшипа дофига получает, плюс 15-20 места запросто по 20 млн игроков берут
Так что Тебасу бы самому внимательней читать бы новости