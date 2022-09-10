Хавьер Тебас: «Ман Сити» и «ПСЖ» сорят деньгами. Предпочту не иметь в Ла Лиге такие клубы, чем иметь Месси или Роналду»

Хавьер Тебас высказался об отсутствии в Ла Лиге таких звезд, как , и .

«Если мы посмотрим на клубы, за которые они играют, мы увидим, что эти клубы занимаются разбрасыванием денег. Конечно, хотелось бы, чтобы они приехали в , но в прошлом году их тоже не было.

Мбаппе остался в неконкурентоспособной лиге. Ла Лига получает 800 млн евро [от продажи ТВ-прав за рубеж], а они – 70 млн с Месси и Неймаром. Серия А, когда там играл Роналду, получала не более 180 млн евро. А мы получили 800 млн евро – уже после того, как Месси и Роналду уехали.

Конечно, мы бы хотели, чтобы они были здесь, но это необязательно. Я скорее предпочту, чтобы в Ла Лиге не было сорящих деньгами клубов, таких как «Манчестер Сити» или , потому что это делает нас сильнее, чем наличие этих игроков», – заявил президент Ла Лиги в интервью Influencers.