Быстров о матче «Спартак» – «Локомотив»: «Иванов идеально отсудил, хочу каждый раз видеть такое судейство. Тикнизян сам насрал, из-за него забили гол»

Теги Спартак Локомотив Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов Антон Миранчук Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич брань контент Футбол

Владимир Быстров считает идеальной работу судьи Сергея Иванова на матче «Спартака» и «Локомотива». 

«Иванов вообще идеально отсудил. Первый момент с Миранчуком, если вы внимательно посмотрите, это мизерное касание – когда он падает, он сам подгибает две ноги. Хлусевич не перебегал ему дорогу, не заплел ему ноги. Ничего не было для того, чтобы Миранчук упал. У него просто оказался мяч посередине, он не знал, как ударить, ударил мимо, и, если посмотреть повтор, хорошо видно, как он сам две ножки подгибает.

Это не касание для того, чтобы назначать пенальти. Правильно, что позвали [к экрану посмотреть повтор], чтобы не было споров. Пошел, посмотрел, ничего не увидел, пришел – молодец.

На втором моменте они плачут, где Тикнизян сам... Это из серии, когда защитник начинает прикрывать мяч корпусом, нападающий подбегает, он ныряет на мяч и руками забирает. Наши судьи обычно свистели. А в Англии видел несколько лет назад пару таких эпизодов, никто из судей не обращал на это внимание.

Да, там был небольшой толчок, но защитник сам прыгает на мяч. Судьи не свистели, забивали голы, и теперь в Англии нет таких моментов. И вот у нас – нападающий «Спартака» сыграл в мяч изначально, когда начал оббегать справа без всяких фолов, касается мяча, дальше они начинают вдвоем бороться, руки, естественно, есть.

Он не схватил его, не оттянул майку. Я захвата не видел, не видел, что Тикнизяна прямо развернули за майку, за голову. Была борьба, которую Иванов позволил. И в центре поля он не свистел также, и до этого пару эпизодов не свистел.

Почему здесь он должен отменять чистый гол? Я могу так же красиво упасть, видя, что проигрываю борьбу. Что и сделал Тикнизян. Сам насрал в этом эпизоде, из-за него забили гол. Сам виноват, судья здесь совершенно ни при чем.

Иванов отсудил идеально, хочу каждый раз видеть такое судейство», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

Иванов засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова с Тикнизяном, посмотрев повтор. ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» в 1-м тайме

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком»

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Фут.Боль
Только все подобные эпизоды тогда должны трактоваться одинаково в матчах, а не на усмотрение судьи. Тут допустимый предел борьбы, а тут не допустимый. В итоге получаем то, что судьи вертят правилами как хотят и это при наличии ВАР.
Судить будут всегда на усмотрение судьи, а не фанатов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Spartakus1984
Так касание или толчок?В моменте с Тикнизяном и Игнатовым,елси и было нарушение, то более явное чем на Миранчуке.
Это формулировки Володьки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
и он туда же ? не знаю почему у него такой мнение, если он сам играл!!! 😏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Добавьте хэштег #Наср-Аль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Виталий
Тут с Володькой полностью соглашусь )
Тут тоже согласен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Савченко
Иванов отлично отсудил, гол засчитан совершенно правильно, единственный момент, что если бы такой гол забил Зенит Спартаку тут было бы недельное полыхающее зарево
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
Ответ Иван Рыбаков
Слушайте, а Быстров случайно не был в ПТУ? Просто по уровню лексики может сложиться такое впечатление.
какой игрок, такой и комментатор
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Ответ Mr.Oizo
Володя, после того как в популярном видео возле клуба по голове получил, несёт околесицу и не стесняется..
Не видел, ещё толпой, смелые парни 😊. Достойные болелы 😊 слава питерцам😊. Тогда ещё большое уважение. Против Быстрова плохого не напишу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Кузнецов
да, я болельщик "Спартака", но если "Локомотиву" и "Зениту" будут засчитывать такие голы - я - за! нельзя по-борцовски прикрывать мяч всем телом как Тикнизян и после жаловаться на кого-то, или падать как Миранчук чисто ради пенальти

радует, что Джикия перестал валяться после каждого столкновения - может, Абаскаль ему объяснил или ещё кто, что это некрасиво смотрится. а так - начал круто играть Джикия

я за мужской футбол, а не за балет на траве
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий
Тут с Володькой полностью соглашусь )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
изъясняется как пятиклашка, книжки бы начал читать что-ли
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Володя, конечно, балбес, но тут прав на 100%.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ему бы с Тарасовой комментировать
Супер предложение! Но только ФК комментировать, футбол с Тарасовой никто не выдержит.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
Вольдемар как всегда из себя фрика строит. По ходу нравится ему это.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Дмитриев
Вовка и просветление! Как редко это бывает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Танкизян ошибся, мяч слабо катился и не ушёл бы в аут. Танкизян понял, что мяч катится слабо и не уйдёт и вместо того чтобы играть в мяч, решил подставиться и от прикосновения завалиться, но там не было такого сильного контакта и игроки уже остановились и судья не купился на такую симуляцию. Игнатов же завладел мячом, ногой его ткнул, Танкизян же стал дальше валиться и выставлял локти, между ног подхватил Игнатова, и блокировал сидя, доступ к мячу. Ставить корпус и делать блокировку разные вещи. После того как Игнатов мяч ткнул, он уже был на мяче, у Игнатова была цель владеть мячом, у Танкизяна цель блокировать игрока. Всё справедливо. Куда должен был поставить руки Игнатов если его между ног рукой подхватил Танкизян?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Стерхов
Засранец одно слово , вечный перебежчик...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Фут.Боль
Касание было в штрафной,толчок игрока был , но это не нарушения) Дождемся, что ЭСК скажет. Как бы Володька сам в итоге не оказался тем, кто "насрал" своей пустой брехней.
Так касание или толчок?В моменте с Тикнизяном и Игнатовым,елси и было нарушение, то более явное чем на Миранчуке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Ебздрогыч
Меня закидают какахами, поскольку я лицо заинтересованное, но тем не менее. Когда судья разрешает бороться и сразу последовательно задает высокий допустимый уровень борьбы, то сразу начинаются крики одной из команд что их засудили. Если нашим кудесникам не будут свистеть каждый чих - глядишь и интенсивность, темп, смотрибельность повысится
Только все подобные эпизоды тогда должны трактоваться одинаково в матчах, а не на усмотрение судьи. Тут допустимый предел борьбы, а тут не допустимый. В итоге получаем то, что судьи вертят правилами как хотят и это при наличии ВАР.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ evil
в сортах зенита не разбираюсь
🙏🙏🙏🙏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
Ничего тут не поделаешь, к сожалению, "бывший игрок «Зенита» и «Спартака»" - это диагноз.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
semv
Ответ Barsa! bolshe chem klub
сам Нас*ал??? может ал-наср будем писать чтоб культурно читалось
чтобы культурно было - надо "под себя сходил"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Иван Рыбаков
вы как-то не по адресу это написали.
А он что не прав что ль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Zorin
Володька прямо в корень бдит!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
makar251
володя лучше бы молчал,но все равно за умного не сойдет.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий