«У Спартака» сейчас свой футбол и свои правила. Это безобразие началось в матче с «Зенитом» – Промеса не наказали, хотя он провоцировал драку весь матч». Чухлов о судействе

остался недоволен судейством в матче «Спартака» и «Локомотива».

– Матч «Спартака» с «Локомотивом» было стыдно смотреть. Ну ладно, главный судья в поле: что хочет, то и творит. Но Николаев, эксперт, из будки ВАР что говорит? Он что, думает, люди – полные идиоты, не смотрят футбол, ничего не понимают? Когда «Спартак» второй гол забивает, это же вольная борьба. Теперь так можно, что ли?

– Это когда игрок «Спартака» руками вталкивал в газон игрока « »?

– Он его вталкивает, втаптывает, тот встает, спартаковец снова его раскручивает и вообще на газон швыряет как на татами. Это нормально? Я, честно говоря, не понимаю, зачем так играл – можно было отдать вратарю, выбить мяч, сыграть проще, а не раскорячиваться в позе черепахи. Никогда не понимал такого.

Но игрок «Спартака» все равно нарушал. Так разве можно? Ну, наверное, « » можно. А пенальти на Миранчуке? Опять Николаев говорит: слабый удар, ничего страшного. То есть, пенальти не назначен – ничего страшного.

– Снова мы видим «руку Москвы», нависшую над нашим футболом?

– Вчера стыдно было смотреть на то, что происходит. И комментаторы кричат: ох, какая игра! Как это здорово! Один говорит: ну это же фол. Другой – подожди, сейчас Николаев расскажет, что это не фол, все нормально. Смешно.

– Думаете, тенденция, когда судьи по-особому относятся к «Спартаку», продолжится?

– Я об этом сказал еще после матча «Зенита» и «Спартака» на Кубок, который прошел в Питере. Тогда все это безобразие началось. Промеса никак не наказали, хотя он провоцировал весь матч эту драку. Я был на стадионе, все видел. Хотя «Зенит» оспаривал решение КДК. Но Промеса не тронули. Сейчас все это продолжается.

«Локомотив» вчера хорошо смотрелся, старался, мог рассчитывать на другой результат. Но у «Спартака» сейчас свой футбол и свои правила. Можно три раза пенальти перебивать, хватать соперника руками, фолить в своей штрафной. Им за это ничего не будет, – сказал бывший футболист « ».

Главным арбитром матча «Спартак» – «Локомотив» был Сергей Иванов. За ВАР отвечал Василий Казарцев.

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