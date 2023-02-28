«У Спартака» сейчас свой футбол и свои правила. Это безобразие началось в матче с «Зенитом» – Промеса не наказали, хотя он провоцировал драку весь матч». Чухлов о судействе

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Борис Чухлов Сергей Сергеевич Иванов Квинси Промес Наир Тикнизян Футбол

Борис Чухлов остался недоволен судейством в матче «Спартака» и «Локомотива». 

– Матч «Спартака» с «Локомотивом» было стыдно смотреть. Ну ладно, главный судья в поле: что хочет, то и творит. Но Николаев, эксперт, из будки ВАР что говорит? Он что, думает, люди – полные идиоты, не смотрят футбол, ничего не понимают? Когда «Спартак» второй гол забивает, это же вольная борьба. Теперь так можно, что ли?

– Это когда игрок «Спартака» руками вталкивал в газон игрока «Локомотива»?

– Он его вталкивает, втаптывает, тот встает, спартаковец снова его раскручивает и вообще на газон швыряет как на татами. Это нормально? Я, честно говоря, не понимаю, зачем Тикнизян так играл – можно было отдать вратарю, выбить мяч, сыграть проще, а не раскорячиваться в позе черепахи. Никогда не понимал такого.

Но игрок «Спартака» все равно нарушал. Так разве можно? Ну, наверное, «Спартаку» можно. А пенальти на Миранчуке? Опять Николаев говорит: слабый удар, ничего страшного. То есть, пенальти не назначен – ничего страшного.

– Снова мы видим «руку Москвы», нависшую над нашим футболом?

– Вчера стыдно было смотреть на то, что происходит. И комментаторы кричат: ох, какая игра! Как это здорово! Один говорит: ну это же фол. Другой – подожди, сейчас Николаев расскажет, что это не фол, все нормально. Смешно.

– Думаете, тенденция, когда судьи по-особому относятся к «Спартаку», продолжится?

– Я об этом сказал еще после матча «Зенита» и «Спартака» на Кубок, который прошел в Питере. Тогда все это безобразие началось. Промеса никак не наказали, хотя он провоцировал весь матч эту драку. Я был на стадионе, все видел. Хотя «Зенит» оспаривал решение КДК. Но Промеса не тронули. Сейчас все это продолжается.

«Локомотив» вчера хорошо смотрелся, старался, мог рассчитывать на другой результат. Но у «Спартака» сейчас свой футбол и свои правила. Можно три раза пенальти перебивать, хватать соперника руками, фолить в своей штрафной. Им за это ничего не будет, – сказал бывший футболист «Зенита».

Главным арбитром матча «Спартак» – «Локомотив» был Сергей Иванов. За ВАР отвечал Василий Казарцев.

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45 комментариев

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Олег Семенов
Сказал бывший игрок зенита, на этом все)))
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Pelerin
Ответ La Crosse Bobcats
самый заплюсованный коммент - глумление над фамилией. самое гнусное и тупое что только можно представить, хотя что еще ждать от болельщиков Спартака.
Называть болельщиков Спартака "краснобелятами" это другое. Не так ли?

Впрочем, обобщение на всех болельщиков Спартака, как по мне, намного мерзее издевательств над языком. Это мерзко по сути, а не по форме.
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Фут.Боль
Ответ Spartakovec navsegda
Непривычно работникам Зенита видеть спорные моменты в пользу Спартака. Но бывает и такое. Главное, что в игре Спартак был лучше и эти спорные моменты, вовсе, не основа двух матчей.
Ну странное мнение. Первый же спорный эпизод с Миранчуком мог перевернуть ход игры кардинально и это при равном счёте даже.
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Фут.Боль
Ответ Сергей Орлов
Разумеется.
Аааа, ну ладно) Побольше вам такого судейства пожелаю,раз оно вам так понравилось, но чтобы такие эпизоды трактовали уже не в пользу Спартака.
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Только Локо Только Победа
Миллион плюсов и два ляма лайков! Прочитал, как будто сам написал!👍
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Uriah Heep
Впрочем,и вопросы откровенно провокационные. Спевшийся дуэт.
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Lena Musaeva
Каждый недовольный житель сити,
У Красно-Белых икс с.....!!!)))
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Uriah Heep
Никак не уймётся!
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Spartakovec navsegda
Непривычно работникам Зенита видеть спорные моменты в пользу Спартака. Но бывает и такое. Главное, что в игре Спартак был лучше и эти спорные моменты, вовсе, не основа двух матчей.
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La Crosse Bobcats
Ответ Сергей Орлов
Собственно, фамилия недовольного говорит сама за себя.
самый заплюсованный коммент - глумление над фамилией. самое гнусное и тупое что только можно представить, хотя что еще ждать от болельщиков Спартака.
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Валерий Глубокий
Ватсон, а что там за вой на болотах ? Спросил Шерлок и с ухмылкой затянулся )))
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Иван Иванов
Ответ Геннадий Тёкин
Чухлов матч то смотрел для начала?
Он только нарезки, по ходу, смотрел
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Иван Иванов
Вот если бы Тикнизян играл в мяч, а не стоял раком, как шавка, то тогда да, г-н Чухлов, ваше горение было б уместно. А так извините. Была борьба за мяч где один старался сыграть в мяч, и в итоге сыграл, а другой даже и не пытался играть в мяч. А занимался блокировкой. Отсюда такое и решение.
И по поводу перебития пенки. На повторе отлично видно, как Лантратов ещё до удара двумя ногами выпригивает с ленточки. Какие вопросы... Единственное, как по мне, может быть на Миранчуке и стоило поставить пенку. Ну а по игре, любой здравомыслящий чел скажет, что Спартак, в большей степени,доминировал в поле. И даже Лантратов это признал
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Сергей Крижанов
Опять заныли..
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Сергей Крижанов
Слов нет когда уж эти питерские уймутся, сидят на народных деньгах, творят что хотят. Тут судья один раз честно отсудил ноют год уже. Позорники
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Dan Kennedy
Ответ Fatty Toni
Неплохо Борис Владимирович пердаки поджог бледно-розовым. Аж хлевом пахну́ло. Страдайте, свинорылые. Купить судей вы можете, а общественное мнение вам не под силу. Создать свое "Министерство правды" (по Оруэллу, 1984) всё никак не выходит. И не выйдет - у людей глаза есть. И критическое мышление.
Фанаты Нуралы Алипа подъехали, не зря казаха подписали.
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Fatty Toni
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Сергей Орлов
Ответ Фут.Боль
То есть судья "классно отсудил"?)
Разумеется.
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versus_
История в Питере было продолжением первой игры команд в Москве. Зенит был в Москве очень агрессивным и наглым, как в игре, так и поведении. Самого Промеса Барриос и бразильцами зажали и борзо отпугивали всех, кто робко хотел прийти на помощь. Поэтому в Питере Спартак вышел на поле с зеркальным настроением.
Мне интересно другое. Ветераны Зениты очень неуважительны к соперникам, Радимов, Чухлов, Петржела. А найдите кого-то из Спартака, кто так высказывается о Зените. Что за комплексы такие?
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Ростов-на-Дону
Уважение Промесу.
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Dan Kennedy
Ну ладно Чухлов, про него говорить ничего не хочется. А вот вопросы классные ему задавал настоящий 321. Хотя второй еще мелочь, но первый...

– Снова мы видим «руку Москвы», нависшую над нашим футболом?

– Думаете, тенденция, когда судьи по-особому относятся к «Спартаку», продолжится?
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Jurgen Klinsmann
Ответ укротитель троллей
вот это горение )))
северное сияние)))
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Ростов-на-Дону
Ответ Антон Щетинин
Это кто вообще???😀
бегунок помню, такой бестолковый, там числился.
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Гуго
Для неграмотного модератора объясняю, что чухонцы это не оскорбление, а народность, проживавшая в районе современного Санкт-Петербурга. Так вот современные чухонцы откладывают по кирпичику свой страх
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Антон Щетинин
Это кто вообще???😀
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