«Аль-Наср» в первый месяц после перехода Роналду попал в топ-3 клубов мира по взаимодействиям в твиттере. В инстаграме – в топ-4

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Активность в соцсетях «Аль-Насра» после перехода Криштиану Роналду значительно выросла.

По в твиттере взаимодействиям в январе, первом месяце после перехода Роналду, саудовский клуб попал в топ-3 клубов мира, уступив только «Галатасараю» и «Барселоне». У «Аль-Насра» их 12,5 млн.

По взаимодействиям в инстаграме «Аль-Наср» занял 4-е место (150 млн), уступив лишь «Барселоне» (203 млн), «ПСЖ» (207 млн) и «Реалу» (209 млн).

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33 комментария

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AF007
Ответ Artem Piatkov
Эффект 💪 🏆В конце сезона ещё выиграют Саудовскую Лигу и Кубок, а сам Роналду станет лучшим бомбардиром и ассистентом клуба! ⚽⚽ Лучший европейский футболист в истории!
1. Кройф
2. Платини
3. Эйсебио
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Гегенпрессинг Рангника
Заявка на золотой мяч, Мбаппе, Холланд и Месси простите не ваш год
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justbored
Ещё и Зенит в тик-токе подвинул.😡
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Azamat Taalaibekuluu
Ответ maksipol
а что за Турецкая четвёрка? какой клуб четвёртый?
Наверное Галатасарай, Фенербахче Бешикташ и скорее всего Трабзонспор
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maksipol
Ответ Farid Fataliyev
никакая. там просто болелы отличные. помешаны на своем клубе ( как и всей большой турецкой четверке)
а что за Турецкая четвёрка? какой клуб четвёртый?
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M93
Ответ Максим Левицкий
И чо? Месси не был замечен в твиттерастии, а вот пеналду твиттераст еще тот, все об этом знали еще до истории с бадриком, а после даже его фанаты признали. С фанатьем то же самое, за Лео болеют нормальные мужики с нормальной ориентацией и традиционными ценностями, а всякие закомплексованные твиттерасты поддерживают такого же как они пеналдыса
OMG, сколько ж тебе лет? Типичный набор слов школьника.
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BlackJet
а ПСЖ на каком месте?
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Максим Левицкий
Ответ M93
Как бы клуб Месси на втором месте.
И чо? Месси не был замечен в твиттерастии, а вот пеналду твиттераст еще тот, все об этом знали еще до истории с бадриком, а после даже его фанаты признали.

С фанатьем то же самое, за Лео болеют нормальные мужики с нормальной ориентацией и традиционными ценностями, а всякие закомплексованные твиттерасты поддерживают такого же как они пеналдыса
+2
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Greg Jackson
Ответ cektor
популярный верблюд )
Как-то неуважительно по отношению к Хави 😂
+3
-3
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M93
Ответ Максим Левицкий
Естественно, всем известно, что все болельщики роналду - знатные твиттерасты.
Как бы клуб Месси на втором месте.
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Игорь Горшков
Ответ Максим Левицкий
Естественно, всем известно, что все болельщики роналду - знатные твиттерасты.
Лучше быть твитерастом, чем таким токсичным комментатором, как ты. Узнаю хэйтеров.
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Висита Эльмурзаев
Ответ cektor
популярный верблюд )
хоть 🐷
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-2
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Farid Fataliyev
Ответ Men77
а в галатасарае что за движуха была?
никакая. там просто болелы отличные. помешаны на своем клубе ( как и всей большой турецкой четверке)
+2
-1
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Karel
Ответ Гамаль Хайдаров
хоть где то Роналду лучше Месси
ПСЖ Месси на втором месте.. А лучший - Винисиус.
+2
-3
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Men77
а в галатасарае что за движуха была?
+1
-1
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krealpmoney
Ответ Isa Babaev
Ну да, фанаты Месси в соц сетях не сидят
фанаты Месси сидят на спорце
+11
-4
+7
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Александра Александрова
Полмиллиарда , чтобы быть в тройке в твитере , это маразм )))
+1
-3
-2
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Эффект 💪 🏆В конце сезона ещё выиграют Саудовскую Лигу и Кубок, а сам Роналду станет лучшим бомбардиром и ассистентом клуба! ⚽⚽ Лучший европейский футболист в истории!
С такими достижениями он спокойно может претендовать на 6-й Золотой мяч!💪
+13
-5
+8
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Isa Babaev
Ответ Максим Левицкий
Естественно, всем известно, что все болельщики роналду - знатные твиттерасты.
Ну да, фанаты Месси в соц сетях не сидят
+38
-7
+31
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Бухгалтер2021
король футбола.завистники за спиной
+2
-7
-5
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Carlos
Да они за год отобьют все деньги походу
+2
-4
-2
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qiqe
Аль-Насралду получается
+5
-6
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Barsa! bolshe chem klub
эффект Роналду!

через лет пять в Спартак его
+5
-5
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ARIGAMI ARIGAMI
Хейтеры уже успели прийти на ветку "не интересного им чемпионата"?
+1
-6
-5
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А. Мостовой
Роналду даже в саудовской Аравии привлекает больше всего внимания, в то время как о Месси все забыли после перехода в шестую лигу - вся суть "противостояния"
+2
-4
-2
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