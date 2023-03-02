«Аль-Наср» в первый месяц после перехода Роналду попал в топ-3 клубов мира по взаимодействиям в твиттере. В инстаграме – в топ-4

Активность в соцсетях «Аль-Насра» после перехода значительно выросла.

По в твиттере взаимодействиям в январе, первом месяце после перехода Роналду, саудовский клуб попал в топ-3 клубов мира, уступив только «Галатасараю» и «Барселоне». У «Аль-Насра» их 12,5 млн.

По взаимодействиям в инстаграме « » занял 4-е место (150 млн), уступив лишь «Барселоне» (203 млн), « » (207 млн) и « » (209 млн).

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