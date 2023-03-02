«Аль-Наср» в первый месяц после перехода Роналду попал в топ-3 клубов мира по взаимодействиям в твиттере. В инстаграме – в топ-4
Активность в соцсетях «Аль-Насра» после перехода Криштиану Роналду значительно выросла.
По в твиттере взаимодействиям в январе, первом месяце после перехода Роналду, саудовский клуб попал в топ-3 клубов мира, уступив только «Галатасараю» и «Барселоне». У «Аль-Насра» их 12,5 млн.
По взаимодействиям в инстаграме «Аль-Наср» занял 4-е место (150 млн), уступив лишь «Барселоне» (203 млн), «ПСЖ» (207 млн) и «Реалу» (209 млн).
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2. Платини
3. Эйсебио
С фанатьем то же самое, за Лео болеют нормальные мужики с нормальной ориентацией и традиционными ценностями, а всякие закомплексованные твиттерасты поддерживают такого же как они пеналдыса
через лет пять в Спартак его