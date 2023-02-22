У Бензема 88 голов в ЛЧ, до Левандовского – 3 мяча. У Месси – 129, у Роналду – 140

сократил отставание от лидеров списка лучших бомбардиров .

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и « » (2:5) нападающий оформил дубль, забив на 55-й и 67-й минутах. Это его первые голы в текущем розыгрыше турнира.

Всего у Бензема 88 голов в Лиге чемпионов в матчах за « » и «Реал». Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

У Роберта Левандовского, который сейчас выступает за «Барселону», 91 гол. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 129 мячей. Рекорд принадлежит , который забил 140 голов в Лиге чемпионов.

Полную статистику 35-летнего нападающего «Реала» можно изучить здесь.