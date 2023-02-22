У Бензема 88 голов в ЛЧ, до Левандовского – 3 мяча. У Месси – 129, у Роналду – 140

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Роберт Левандовски Футбол

Карим Бензема сократил отставание от лидеров списка лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:5) нападающий оформил дубль, забив на 55-й и 67-й минутах. Это его первые голы в текущем розыгрыше турнира.

Всего у Бензема 88 голов в Лиге чемпионов в матчах за «Лион» и «Реал». Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

У Роберта Левандовского, который сейчас выступает за «Барселону», 91 гол. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 129 мячей. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который забил 140 голов в Лиге чемпионов.

Полную статистику 35-летнего нападающего «Реала» можно изучить здесь.

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34 комментария

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lamlam
ха!
У Рона 140 !
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Ramin Mamedov
смешно, что по мнению местных болельщиков Реала, у Бензема, который в ЛЧ нормально играет только последние 1.5 сезона, имеет 0 голов в 5 финалах, важность голов намного больше чем у Левандовски.
Видимо, тут 10летние болельщики Реала сидят, ибо не понимаю, как они могли забыть покер, который Лева положил им в полуфинале ЛЧ 10 лет назад
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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VuNePonimaete
Очень бы хотелось, чтоб Карим на 3 место вышел уже в этом сезоне
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Седесим Куиндесимов
Леве лучше бежать от БЧК след. летом, а то Бензема такими темпами его догонит, перегонит и может даже уйдет в отрыв.
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Direct free kick
Ответ HI MARS
Коллеги по цеху,Игуаин,Агуэро,Кавани,Ибрагимович,Суарес,Левандовски,казались круче десять лет назад,но по наследию он обошёл всех
Ну обойти пенальтиновича в ЛЧ это не сложно
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Роман
Ответ Dastanation
в принципе может до конца сезона на третье место выйти, пока Левандовски по четвергам играет
К сожалению, с Барселоной это может войти в привычку
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ShamilK
Ответ Los Galácticos
Бензема легенда. Не так давно в Реале все мечтали о десиме, а тут уже юбилейная 15-я ЛЧ на подходе. Просто какой-то космос.
Прям уже на подходе? Всего лишь первый матч 1/8 против кризисной команды. Мадрид умеет и такое преимущество растерять.
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РВКИН СУ ГС СВ
При всём уважении к Левандовски, но он пропадает в важных матчах всю свою карьеру, в отличие от Бензема
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прощай Роналду
Ответ Дмитрий Формусатий
А почему их не надо считать? Было забито 7 суперважных голов
Ты все голы Левандовски знаешь? Перечисли пожалуйста 1й 19й 43й 59й и 78й)))
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Роман
За Реал лучшие игроки играли(ют)
На втором месте Барселона. Как всегда.
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Direct free kick
Ответ Фанат спорта01
вот только первый гол Месси забил в один сезон с Роналду.
Гол в квалификации тут не учивается. Первый гол месси осень 2005, Роналду весна 2007
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Андрей-ДК
Будет красавец, если сотку оформит
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Дмитрий Формусатий
Ответ прощай Роналду
Точно такие же, не считая прошлый сезон и финал с тем же Ливерпулем
А почему их не надо считать? Было забито 7 суперважных голов
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HI MARS
Коллеги по цеху,Игуаин,Агуэро,Кавани,Ибрагимович,Суарес,Левандовски,казались круче десять лет назад,но по наследию он обошёл всех
+3
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Direct free kick
Ответ Мыкола
Футбол настолько деградировал, что деревянный Бензема теперь считается топом и показывает топ-игру на уровне друг каличей 😀
Не совсем так, но и не совсем ложь. Почти factos короче
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Falsegoalkeeper
Ответ Мыкола
Футбол настолько деградировал, что деревянный Бензема теперь считается топом и показывает топ-игру на уровне друг каличей 😀
Бензема деревянным никогда не был. Это шутки про его промахи были. Но деревянность и промахи далеко не связанные вещи
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прощай Роналду
Ответ Jaxongir Shodiev
Да и ценность голов у Бенза повыше.
Точно такие же, не считая прошлый сезон и финал с тем же Ливерпулем
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Роман
Реал лидер по голам в ЛЧ.
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Enchanter WIZZARD
Роналду - король ЛЧ 👑👑👑
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Мыкола
Футбол настолько деградировал, что деревянный Бензема теперь считается топом и показывает топ-игру на уровне друг каличей 😀
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Фанат спорта01
Ответ ДЖИН
Очень Мудро с вашей стороны. Ведь Месси на два сезона меньше играл Роналду.
вот только первый гол Месси забил в один сезон с Роналду.
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udiekemen
Ответ KeriLLo
Он же реально моменты убойные не забивал, разве не так?
Да, но это хейтер Рона) так что не поймёт
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Игорь Новиков
Ответ Dastanation
в принципе может до конца сезона на третье место выйти, пока Левандовски по четвергам играет
По идее, в этом сезоне должен выходить. особенно если будет в плей-офф играть как в том сезоне)
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KeriLLo
Ответ QWertY
А еще недавно был шестеркой Кришти и фаны Реала называли его деревом)
Он же реально моменты убойные не забивал, разве не так?
+18
-5
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