У Бензема 88 голов в ЛЧ, до Левандовского – 3 мяча. У Месси – 129, у Роналду – 140
Карим Бензема сократил отставание от лидеров списка лучших бомбардиров Лиги чемпионов.
Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:5) нападающий оформил дубль, забив на 55-й и 67-й минутах. Это его первые голы в текущем розыгрыше турнира.
Всего у Бензема 88 голов в Лиге чемпионов в матчах за «Лион» и «Реал». Он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
У Роберта Левандовского, который сейчас выступает за «Барселону», 91 гол. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 129 мячей. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который забил 140 голов в Лиге чемпионов.
Полную статистику 35-летнего нападающего «Реала» можно изучить здесь.
У Рона 140 !
Видимо, тут 10летние болельщики Реала сидят, ибо не понимаю, как они могли забыть покер, который Лева положил им в полуфинале ЛЧ 10 лет назад
На втором месте Барселона. Как всегда.