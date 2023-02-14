Пике о самом известном человеке в его списке контактов: «Шакира. Из мира футбола – Роналду»

рассказал, кто самый известный человек из своего списка контактов в телефоне.

«Я бы, пожалуй, назвал свою бывшую девушку Шакиру. Наверное, она. Если говорить о количестве подписчиков в инстаграме, я бы тоже назвал Шакиру. Но она не имеет отношения к миру футбола.

А из тех, кто имеет, я бы назвал . У него больше всего подписчиков в инстаграме, и у меня есть его номер», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании в интервью Джону Неллису.

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