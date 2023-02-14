Пике о самом известном человеке в его списке контактов: «Шакира. Из мира футбола – Роналду»

Теги Криштиану Роналду Барселона Жерар Пике Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Шакира соцсети Футбол

Жерар Пике рассказал, кто самый известный человек из своего списка контактов в телефоне.

«Я бы, пожалуй, назвал свою бывшую девушку Шакиру. Наверное, она. Если говорить о количестве подписчиков в инстаграме, я бы тоже назвал Шакиру. Но она не имеет отношения к миру футбола.

А из тех, кто имеет, я бы назвал Криштиану Роналду. У него больше всего подписчиков в инстаграме, и у меня есть его номер», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании в интервью Джону Неллису.

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19 комментариев

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Camp_Nou
Мне кажется, что оценивать известность по количеству подписчиков в Инстаграме можно только среди Кардашьян и им подобным. У
того же Тайсона "всего" 20 миллионов, но про него каждая собака знает.
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GODBALL
Ответ Роман
Почти весь женский пол не знают о Месси. Роналду там на слуху.
Есть какая-нибудь статистика или факт?
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JuVero
Ответ Minuvert
А почему Месси свою зарплату не понизил?
так в этом и суть, даже понизив, и Месси, и Пике, первый все равно никак не мог остаться. Бабские обиды у арга))
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Free Artist
Иуда 😝
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__*Rain*__
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Известность Мессе сильно преувеличена.
Поэтому самый популярный (лайки) пост в истории инстаграма принадлежит ему?
0
-1
-1
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livin la vida loca
Все по факту разложил Жерар. Один - самый лучший футболист, второй - самый популярный футболист.
+3
-3
0
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Pb-SE
Сложно представить людей, которые знают, кто такой Роналду, но не знают, кто такой Месси.
Таких сотни миллионов
+1
-1
0
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Pb-SE
Ответ Minuvert
Он так Месси потроллить хочет?
Тут рядом новость, кого из Месси/Роналду Пике считает лучшим футболистом.
+1
0
+1
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Роман
Ответ Pb-SE
Сложно представить людей, которые знают, кто такой Роналду, но не знают, кто такой Месси.
Почти весь женский пол не знают о Месси.
Роналду там на слуху.
+11
-4
+7
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аdidаs
Ответ JuVero
так они поссорились, вроде. Пике зарплату не понизил, а Месси обиделся на него из-за этого, и потом ему пришлось покинуть клуб))
и удалить номер
0
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Pb-SE
Ответ Роман
Роналду знают за пределами футбола. Месси в основном в пределах футбола. Разумеется Роналду более известен.
Сложно представить людей, которые знают, кто такой Роналду, но не знают, кто такой Месси.
+5
-5
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Minuvert
Он так Месси потроллить хочет?
Известность Мессе сильно преувеличена.
+8
-7
+1
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Osodj Djhshs
Ответ Minuvert
Он так Месси потроллить хочет?
Не хочет, а потроллил
0
0
0
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Роман
Роналду знают за пределами футбола.
Месси в основном в пределах футбола.

Разумеется Роналду более известен.
+20
-6
+14
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Minuvert
Ответ JuVero
так они поссорились, вроде. Пике зарплату не понизил, а Месси обиделся на него из-за этого, и потом ему пришлось покинуть клуб))
А почему Месси свою зарплату не понизил?
+19
-6
+13
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United
Роналду - приготовиться!
0
0
0
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JuVero
Ответ Minuvert
Он так Месси потроллить хочет?
так они поссорились, вроде. Пике зарплату не понизил, а Месси обиделся на него из-за этого, и потом ему пришлось покинуть клуб))
+15
-6
+9
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Shadow1882
Вполне аргументированно
+1
-1
0
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Minuvert
Он так Месси потроллить хочет?
+5
-4
+1
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