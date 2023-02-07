Песьяков об РФС в Азии: «Если бан продлится лет 10-15, смысл есть. Но если года на два, лучше повременить»

Теги Ростов УЕФА Сборная России по футболу РФС Кубок Азии Азиатская футбольная конфедерация Сергей Песьяков Матч ТВ Футбол

Сергей Песьяков высказался о возможном переходе РФС под эгиду Азиатской конфедерации.

– К чему больше склоняешься – к переходу в Азию или сохранению прописки в УЕФА?

– Не знаю… Конечно же, я за Европу, но если бан будет действовать лет 10-15, есть смысл идти в Азию. Думаю, все примерно такого же мнения, другого быть и не может. Лучше играть, но если отстранение года на два, то лучше повременить. Хотя, наверное, это будет уже не на моем веку.

– Кубок Азии выиграем, если заявимся?

– Без понятия. Там очень сильные команды, и чемпионат мира тому подтверждение, – сказал вратарь «Ростова».

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7 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Vatikan
Они умоляют вернуться
Ну только на коленях, а иначе не вернемся к ним.
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Vatikan
Ответ Фут.Боль
А какими такими действиями УЕФА это показывает?
Они умоляют вернуться
+1
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Vatikan
Ответ dimonivanov
ок, осталось найти оракула
В Азии больше вероятность его найти
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Ковид 07.10.52
Пусть для начала играть научатся, хотя бы до уровня Шахтера, а потом в Европу возвращаются...Надоело смотреть на позорище...в последнем выступлении вылетали в первом раунде колхозной лиги конференций... чемпион еле влез в ЛЕ и в первом же раунде слил...и зачем это позорище за народные деньги..Всем бюджеты сократить в пять раз, сделать потолок зарплат и пусть лет пять не вылезают...
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dimonivanov
ок, осталось найти оракула
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Адепт Суперлиги
Ага, только самый большой вопрос в том, что никто не знает, на сколько будет бан. УЕФА своими действиями показывает, что они готовы в любой момент допустить российские клубы к еврокубкам, для этого нужно просто подождать окончания активных боевых действий. Так что смысла в переходе в Азию нет вообще никакого.
А какими такими действиями УЕФА это показывает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ага, только самый большой вопрос в том, что никто не знает, на сколько будет бан. УЕФА своими действиями показывает, что они готовы в любой момент допустить российские клубы к еврокубкам, для этого нужно просто подождать окончания активных боевых действий. Так что смысла в переходе в Азию нет вообще никакого.
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-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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