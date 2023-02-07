Песьяков об РФС в Азии: «Если бан продлится лет 10-15, смысл есть. Но если года на два, лучше повременить»

высказался о возможном переходе под эгиду конфедерации.

– К чему больше склоняешься – к переходу в Азию или сохранению прописки в ?

– Не знаю… Конечно же, я за Европу, но если бан будет действовать лет 10-15, есть смысл идти в Азию. Думаю, все примерно такого же мнения, другого быть и не может. Лучше играть, но если отстранение года на два, то лучше повременить. Хотя, наверное, это будет уже не на моем веку.

– Кубок Азии выиграем, если заявимся?

– Без понятия. Там очень сильные команды, и чемпионат мира тому подтверждение, – сказал вратарь « ».