Алаев рассказал о переговорах с УЕФА и Азиатской конфедерацией: «Мы не в розовых очках. Не скажу, что РФС пытается усидеть на двух стульях»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Организация РПЛ Азиатская футбольная конфедерация Александр Алаев Футбол

Александр Алаев рассказал о переговорах с УЕФА о возможном возвращении российских команд в европейский футбол.

Президент РПЛ отметил, что переговоры также ведутся и с Азиатской конфедерацией футбола.

«Переговоры с УЕФА? Переговоры любят тишину. Встреча состоялась в офисе УЕФА со всем топ-менеджментом. Коллеги из УЕФА формируют рабочую группу.

Сейчас трудно что-то прогнозировать, мы не в розовых очках. Делегация РФС также была в Бахрейне, общались с представителями Азии. Будем работать на двух направлениях.

Не скажу, что РФС пытается усидеть на двух стульях», – сказал Алаев.

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5 комментариев

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Олег910
Усидеть на двух стульях не пытаются, так как стульев ноль.
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antitoxic
Понятно что ребята не в розовых там заседают, они в очках для слепых тусуются к сожалению
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Sinister Kid
Ответ Патриот Великого Отечества
В продажной Европе делать нечего, нужно уходить и играть там, где в умах нет влияния Вашингтона. Наш Президент мудро заметил, что 3/4 стран, где проживает почти 80% населения планеты, против нас никаких санкций не вводили. Посмотрим, как УЕФА без спонсорства Газпрома выживет.
Ну, да доходы УЕФА резко упали, загибаются, катарские деньги не помешают. Со следующего сезона клубы вообще собираются бойкотировать ЛЧ, не хотят без Зенита играть😒
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+1
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Ковид 07.10.52
Мотыляются , как оно в проруби....обозначают деятельность и ждут указа сверху...и квакают, что спорт должен быть вне политики, а сами вмешательства государя ничего не решают...
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Патриот Великого Отечества
В продажной Европе делать нечего, нужно уходить и играть там, где в умах нет влияния Вашингтона. Наш Президент мудро заметил, что 3/4 стран, где проживает почти 80% населения планеты, против нас никаких санкций не вводили. Посмотрим, как УЕФА без спонсорства Газпрома выживет.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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