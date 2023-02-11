Алаев рассказал о переговорах с УЕФА и Азиатской конфедерацией: «Мы не в розовых очках. Не скажу, что РФС пытается усидеть на двух стульях»
Александр Алаев рассказал о переговорах с УЕФА о возможном возвращении российских команд в европейский футбол.
Президент РПЛ отметил, что переговоры также ведутся и с Азиатской конфедерацией футбола.
«Переговоры с УЕФА? Переговоры любят тишину. Встреча состоялась в офисе УЕФА со всем топ-менеджментом. Коллеги из УЕФА формируют рабочую группу.
Сейчас трудно что-то прогнозировать, мы не в розовых очках. Делегация РФС также была в Бахрейне, общались с представителями Азии. Будем работать на двух направлениях.
Не скажу, что РФС пытается усидеть на двух стульях», – сказал Алаев.
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