Алаев рассказал о переговорах с УЕФА и Азиатской конфедерацией: «Мы не в розовых очках. Не скажу, что РФС пытается усидеть на двух стульях»

рассказал о переговорах с о возможном возвращении российских команд в европейский футбол.

Президент РПЛ отметил, что переговоры также ведутся и с Азиатской конфедерацией футбола.

«Переговоры с УЕФА? Переговоры любят тишину. Встреча состоялась в офисе УЕФА со всем топ-менеджментом. Коллеги из УЕФА формируют рабочую группу.

Сейчас трудно что-то прогнозировать, мы не в розовых очках. Делегация РФС также была в Бахрейне, общались с представителями Азии. Будем работать на двух направлениях.

Не скажу, что РФС пытается усидеть на двух стульях», – сказал Алаев.

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