считает, что не стоит переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Есть шанс, что нас вернут в в ближайшие год‑два?

– Да, я в это верю. Надеюсь, что скоро все закончится. И все будет хорошо. Наше место – в Европе.

– Переход в Азию – не очень правильное решение?

– Да, мне так кажется, – сказал бывший нападающий сборной России и «Локомотива».