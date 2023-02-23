Сычев против перехода в Азию: «Место России – в Европе. Надеюсь, что скоро все закончится»
Дмитрий Сычев считает, что РФС не стоит переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Есть шанс, что нас вернут в УЕФА в ближайшие год‑два?
– Да, я в это верю. Надеюсь, что скоро все закончится. И все будет хорошо. Наше место – в Европе.
– Переход в Азию – не очень правильное решение?
– Да, мне так кажется, – сказал бывший нападающий сборной России и «Локомотива».
У Австралии - около 2%, столько же и у Японии - примут и без них, на демократической основе )
Так понял, ты этого не знаешь.
Далее - АФК разбита на зоны. До финала мы в разных зонах с названными странами.
А финал он и есть финал. Где будет там и будет, хоть в Пекине.
Третье - большинство стран АФК очень далеки от санкций и бойкотоа России. Скорее даже, за Россию. Срть они хотели на европейский конфликт, у них своих проблем хватает.
Это ты в каком-то своем мирке живешь🤡
Типо если в Европе с нами отказались играть отборочные Польша, Швеция и Финляндия и этого хватило для отстранения, в Азии такое не пройдет? Ну-ну) Все же азиаты мечтают слетать на Газпром-арену, что с Зенькой играть в АЛЧ, перелеты и расходы - это все мелочи 👌
А вот клубы будут участвовать в Кубке Лиг, который до пандемии хотел запустить Узбекистан