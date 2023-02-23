Сычев против перехода в Азию: «Место России – в Европе. Надеюсь, что скоро все закончится»

Теги Дмитрий Сычев премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Дмитрий Сычев считает, что РФС не стоит переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Есть шанс, что нас вернут в УЕФА в ближайшие год‑два?

– Да, я в это верю. Надеюсь, что скоро все закончится. И все будет хорошо. Наше место – в Европе.

– Переход в Азию – не очень правильное решение?

– Да, мне так кажется, – сказал бывший нападающий сборной России и «Локомотива».

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43 комментария

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Asian
Часть России будет играть в Азии
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Старый Сухи
Место то России – в Европе, это без вопросов, да вот только совсем не похоже, что скоро все закончится.
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Иван Шумков
Ответ atomio
Азия - это другая атмосфера совсем. Мы их не поймем, они правда слишком другие. А вот Европа - как раз к нам ближе по менталитету, особенно восточная.
Разумеется, мы ближе к западному миру. Попытка делать вид, что мы азиаты это просто политика
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Karel
Ответ deimon7.7
50%, пофиг на Австралию 🤣 Это ты в каком-то своем мирке живешь🤡 Типо если в Европе с нами отказались играть отборочные Польша, Швеция и Финляндия и этого хватило для отстранения, в Азии такое не пройдет? Ну-ну) Все же азиаты мечтают слетать на Газпром-арену, что с Зенькой играть в АЛЧ, перелеты и расходы - это все мелочи 👌
Что бы приняли в АФК - достаточно 50% голосов.
У Австралии - около 2%, столько же и у Японии - примут и без них, на демократической основе )
Так понял, ты этого не знаешь.

Далее - АФК разбита на зоны. До финала мы в разных зонах с названными странами.
А финал он и есть финал. Где будет там и будет, хоть в Пекине.

Третье - большинство стран АФК очень далеки от санкций и бойкотоа России. Скорее даже, за Россию. Срть они хотели на европейский конфликт, у них своих проблем хватает.
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Павел Ларичев
Ответ Hong Kil
Это да! Но этого никто не увидит, потому что к этому моменту останутся только русские.
...которые будут жить в пещерах и кутаться в шкуры убитых животных.
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deimon7.7
Ответ Karel
Для начала - 50% голосов надо. Пофиг Австралия. Если ты даже этого не знаешь - ничего и остального не знаешь.
50%, пофиг на Австралию 🤣
Это ты в каком-то своем мирке живешь🤡
Типо если в Европе с нами отказались играть отборочные Польша, Швеция и Финляндия и этого хватило для отстранения, в Азии такое не пройдет? Ну-ну) Все же азиаты мечтают слетать на Газпром-арену, что с Зенькой играть в АЛЧ, перелеты и расходы - это все мелочи 👌
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LetTong
Ответ adamxx
скоро - это когда?
Когда великий стратег сдохнет
+6
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red hikkikomori
Ответ SultanSuleymanKhan
однополые браки не близки к нам по менталитету. европа переживает закат. в топку ее
А что в Азии вам близкО? аниме ?) Так в РФ его запрещают, как и ЛГБТ)
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Hong Kil
Ответ Павел Ларичев
Когда все закончится, русских не будет.
Это да! Но этого никто не увидит, потому что к этому моменту останутся только русские.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ deimon7.7
Кто тебе сказал, что нас туда возьмут??? Вот даже, чисто гипотетически, представим, что мы вышли из конфедерации УЕФА. Дальше что??? Подаем заявку на вступление в азиатскую конфедерацию, а там против нашего вступления выступят Япония, Корея, Австралия и еще кто-нибудь. Все не согласятся это 100%. Или ты считаешь, что Японский и Китайский футбольные союзы обрывают телефон Джанни Инфантино со слова:"что ты делаешь изверг, нужно вернуть русскую элитную школу футбола! Так больше продолжаться не может, запускай их к нам!"
Дальше - формальное участие в отборе ЧМ/Кубок Азии (только сможет продвигаться по раундам) и ± ежегодные участия во внутриконтинентальных турнирах уровня AFF Mitsubishi Cup)
А вот клубы будут участвовать в Кубке Лиг, который до пандемии хотел запустить Узбекистан
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Karel
Ответ deimon7.7
Кто тебе сказал, что нас туда возьмут??? Вот даже, чисто гипотетически, представим, что мы вышли из конфедерации УЕФА. Дальше что??? Подаем заявку на вступление в азиатскую конфедерацию, а там против нашего вступления выступят Япония, Корея, Австралия и еще кто-нибудь. Все не согласятся это 100%. Или ты считаешь, что Японский и Китайский футбольные союзы обрывают телефон Джанни Инфантино со слова:"что ты делаешь изверг, нужно вернуть русскую элитную школу футбола! Так больше продолжаться не может, запускай их к нам!"
Для начала - 50% голосов надо. Пофиг Австралия. Если ты даже этого не знаешь - ничего и остального не знаешь.
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Павел Ларичев
Ответ Hong Kil
Когда все закончится будут только российские клубы. По крайней мере, в Европе.
Когда все закончится, русских не будет.
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Егор Добрый
сейчас Крымский футбол лицензию получит от РФС и досвидания Европа
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Павел Светлов
Ответ Лёха Жданчик
Вся экономика ушла в Геленджик во дворец...там где бомбоубежище и комната грязи))
и кваква-дискотека
0
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Hong Kil
Ответ Павел Ларичев
Когда все закончится российских клубов не будет.
Когда все закончится будут только российские клубы. По крайней мере, в Европе.
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avcgloronalduMU
Ответ atomio
Азия - это другая атмосфера совсем. Мы их не поймем, они правда слишком другие. А вот Европа - как раз к нам ближе по менталитету, особенно восточная.
не смеши, ещё Жириновский говорил, что роспоя ближе к Азии) а он имел больше инфы, чем ты
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-7
-7
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МИХАЛЫЧ
там РФС не уложился в сроки по подачи апелляции в верховный суд Швейцарии , так что переход по любому состоится
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Павел Светлов
Ответ Павел Ларичев
Сычев: Надеюсь, что скоро возьмем Бахмут, и все закончится
оригинальная интерпретация
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Павел Светлов
Ответ Pier Besuhof
русские -- это чистые азиаты по геному. очень много монголоидной крови у них. исследования почитайте.
"английские учёные доказали"?-))
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deimon7.7
Ответ Artem Piatkov
В Азии играли бы хотя-бы в Азиатской ЛЧ и на Кубке Азии, была бы международная практика клубам и сборной В Европе РФ играть не будет ближайшие лет 10
Кто тебе сказал, что нас туда возьмут??? Вот даже, чисто гипотетически, представим, что мы вышли из конфедерации УЕФА. Дальше что??? Подаем заявку на вступление в азиатскую конфедерацию, а там против нашего вступления выступят Япония, Корея, Австралия и еще кто-нибудь. Все не согласятся это 100%. Или ты считаешь, что Японский и Китайский футбольные союзы обрывают телефон Джанни Инфантино со слова:"что ты делаешь изверг, нужно вернуть русскую элитную школу футбола! Так больше продолжаться не может, запускай их к нам!"
+3
0
+3
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Павел Ларичев
Ответ Hong Kil
Когда все закончится, европейские клубы будут играть в чемпионате России или уйдут в Азию.
Когда все закончится российских клубов не будет.
+1
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+1
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Alexandr Sokolov
Прошел год! Окончанием и не пахнет, если честно
+1
0
+1
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Hong Kil
Когда все закончится, европейские клубы будут играть в чемпионате России или уйдут в Азию.
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-5
-5
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Лёха Жданчик
Ответ Jadie James
Нет, вся экономика идёт под Азию. Забудьте про европу
Вся экономика ушла в Геленджик во дворец...там где бомбоубежище и комната грязи))
+9
0
+9
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Slavick Nemkovsky
Сычев из какой норы вылез? Это обсуждали месяц назад
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0
0
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