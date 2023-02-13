«Азия – очень интересный и амбициозный проект. Если у нас нет перспектив в УЕФА, надо уходить». Самедов об РФС

высказался о будущем российских команд в .

«Россия – давным-давно часть европейского футбола. Но не знаю, что нас ждет впереди. Азия – очень интересный и амбициозный проект, нас ждет хорошая проверка.

Если у нас нет перспектив в УЕФА, на мой взгляд, надо уходить в Азию. Но это мое мнение, а решать не мне», – сказал бывший игрок сборной России.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!