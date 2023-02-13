«Азия – очень интересный и амбициозный проект. Если у нас нет перспектив в УЕФА, надо уходить». Самедов об РФС

Теги Александр Самедов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Александр Самедов высказался о будущем российских команд в УЕФА.

«Россия – давным-давно часть европейского футбола. Но не знаю, что нас ждет впереди. Азия – очень интересный и амбициозный проект, нас ждет хорошая проверка.

Если у нас нет перспектив в УЕФА, на мой взгляд, надо уходить в Азию. Но это мое мнение, а решать не мне», – сказал бывший игрок сборной России.

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13 комментариев

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Владимир Молявин
Подождём, что дальше будет.
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Andreir888
Саша сморозил какую-то....
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Mechel**
Только трёп и фантазии и ни одного факта
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Sinister Kid
А можно раскрыть вопрос про интересность и амбициозность? А то все говорят, но не хватает конкретики🤔
Вместе с обещанной реформой азиатских турниров от АФК в сезоне 24/25 должны в разы увеличиться доходы от них. Снимут лимит. Амбиции и интерес придут, если шейхи не будут из-за такого банкротить клубы и Австралия наконец-то будет нормально выступать в турнирах.
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Алексей Юрьевич
Езжай в Осетию, фантазер ) там прекрасно, горы воздух, мозги проветришь, мысли умнее придут )
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bad
Ой этот уже куда 🤦🏻‍♂️
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Bashibuzuck
Ответ Sinister Kid
А можно раскрыть вопрос про интересность и амбициозность? А то все говорят, но не хватает конкретики🤔
Да никто и не говорит особо, если интересно, победитель азиатской ЛЧ получает 50000 долларов😁
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.ru
ну когда как не в переломный момент потенциальному функционеру обозначить свою лояльность...
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Вася Столяр
Ага, амбиции через край льются. Люки главное успеть задраить
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LifeSpartak
Да,честно говоря,надо показать европе, что они ни фига не пуп земли! В Азии очень сильные команды и сборные! Япония не даст соврать!
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Sinister Kid
А можно раскрыть вопрос про интересность и амбициозность? А то все говорят, но не хватает конкретики🤔
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Жесткий Костас
Иди!
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Bashibuzuck
Ерунду говорит Самедыч🤔
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