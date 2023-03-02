Моуринью, скорее всего, уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в ЛЧ
Жозе Моуринью, вероятно, уйдет из «Ромы», если команда не попадет в Лигу чемпионов.
Сейчас «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А, на одно очко отставая от идущего четвертым «Лацио».
По данным La Gazzetta dello Sport, Моуринью, скорее всего, покинет «Рому» летом, если команда не попадет в топ-4 и не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Срок действующего контракта португальца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.
5 марта «Рома» дома сыграет с «Ювентусом» в матче 25-го тура Серии А. Начало – в 22:45 по московскому времени.
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Если Дибала, Пеллегрини и Абрахам (который уже год в раму попасть не может толком) в Роме только из-за Жозе, то скатертью дорога, чего уж там. Мне кажется, что Дибала больше всех страдает из-за недофутбола Моуринью. Ему бы норм тренера...
Раз Юве устранили, то 4 место это вполне реальный результат.
Но следующий третий сезон начнётся со скандала с руководством, что ему не купили пару топов. Потом начнутся внутренние конфликты. Внезапно появятся пару крыс.
И зимой его отправят в отставку