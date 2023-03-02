Моуринью, скорее всего, уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в ЛЧ

, вероятно, уйдет из «Ромы», если команда не попадет в .

Сейчас « » занимает 5-е место в таблице Серии А, на одно очко отставая от идущего четвертым «Лацио».

По данным La Gazzetta dello Sport, Моуринью, скорее всего, покинет «Рому» летом, если команда не попадет в топ-4 и не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Срок действующего контракта португальца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

5 марта «Рома» дома сыграет с «Ювентусом» в матче 25-го тура Серии А. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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