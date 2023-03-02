Моуринью, скорее всего, уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в ЛЧ

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Футбол

Жозе Моуринью, вероятно, уйдет из «Ромы», если команда не попадет в Лигу чемпионов.

Сейчас «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А, на одно очко отставая от идущего четвертым «Лацио».

По данным La Gazzetta dello Sport, Моуринью, скорее всего, покинет «Рому» летом, если команда не попадет в топ-4 и не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Срок действующего контракта португальца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

5 марта «Рома» дома сыграет с «Ювентусом» в матче 25-го тура Серии А. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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31 комментарий

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Бухгалтер2021
будь у Ромы бюджет на уровне юве интера
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Tiestorzn17
Еще и обвинит всех в том что сам обделался, это ж классика.
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like a boss
Ответ Direct free kick
Лучший тренер Ромы после Лидхольма и Капелло
Земан (ставил, пожалуй, самый прогрессивный футбол своего времени), Лучано (Рома при нем была слабее только Интера в Сериале) и ди Франческо (полуфинал ЛЧ) громко засмеялась.
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v.belorussky
Рома - это по сути такой итальянский Тоттенхем...
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k_42
Ответ окечуква
Если инвестиций в состав Ромы не предполагается, то лучше клубу и Жузе наверное действительно разойтись. Другое дело, что в случае ухода Моура, задумают свалить Дибала, Пелл, Тэмми и другие.
Т.е. нынешними игроками только вот в такое играть можно?
Если Дибала, Пеллегрини и Абрахам (который уже год в раму попасть не может толком) в Роме только из-за Жозе, то скатертью дорога, чего уж там. Мне кажется, что Дибала больше всех страдает из-за недофутбола Моуринью. Ему бы норм тренера...
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Niko [Ars]
Ответ TiNO
Насмешил) Дибала два голевых паса отдал в матче с Миланом, не нужен он, ага
так кому он нужен-то со своими гигантскими запросами по зп, кроме той же провинциальной ,по меркам топ-клубов, Ромы?
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окечуква
Ответ Милан. Тонали. 8.
А кому Дибала уже нужен? ...
На лавку в Атлетико или Тоттенхэм, я думаю, его не глядя заберут.
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Николай Косаченко
Неустойка все ближе
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Вадим Слуцкий
Уйдёт в "Лечче"?
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TiNO
Ответ Милан. Тонали. 8.
А кому Дибала уже нужен? ...
Насмешил) Дибала два голевых паса отдал в матче с Миланом, не нужен он, ага
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DynamoUfa
Жозику надо в Пари НН
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TiNO
Ответ Милан. Тонали. 8.
Какая ЛЧ если даже последней команде проиграли 🤦‍♂️ ...
Что мальчик, до сих пор пятая точка от 2:2 болит?🤣
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TiNO
Да его каждые две недели куда-то отправляют. Он ясно сказал что пока не собирается никуда из Ромы
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kaka10
Жозе ожидаемо во втором сезоне добьётся максимальных успехов. Для Ромы это попадание в ЛЧ.
Раз Юве устранили, то 4 место это вполне реальный результат.

Но следующий третий сезон начнётся со скандала с руководством, что ему не купили пару топов. Потом начнутся внутренние конфликты. Внезапно появятся пару крыс.

И зимой его отправят в отставку
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Mr@k
чё, Боули уже звонил?...))
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red hikkikomori
В ПСЖ было бы интересно на него глянуть
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Лёха Жданчик
Подуло со стороны Лондона....пахнет сами знаете чем))
+13
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Sevuska
В Челси - спасать от пердива 👍
+1
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marakesh
Ответ окечуква
Если инвестиций в состав Ромы не предполагается, то лучше клубу и Жузе наверное действительно разойтись. Другое дело, что в случае ухода Моура, задумают свалить Дибала, Пелл, Тэмми и другие.
Дибала в шоке будет! Первым чат покинет!
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Милан. Тонали. 8.
Ответ окечуква
Если инвестиций в состав Ромы не предполагается, то лучше клубу и Жузе наверное действительно разойтись. Другое дело, что в случае ухода Моура, задумают свалить Дибала, Пелл, Тэмми и другие.
А кому Дибала уже нужен? ...
+5
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Direct free kick
Лучший тренер Ромы после Лидхольма и Капелло
+3
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Tun
Мужику невероятно повезло со штрафом Юве, теперь всё в его руках, но матч с Кремонезе оставляет мало надежд
+1
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Футбол, хоккей итд
Мне кажется, даже если Рома попадёт в ЛЧ, Маур покинет клуб и вернётся в АПЛ.
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werowolf-gears
Решил обезопаситься от 3 сезона
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B_Boris
Ответ Милан. Тонали. 8.
Какая ЛЧ если даже последней команде проиграли 🤦‍♂️ ...
Наполи?
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