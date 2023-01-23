Анчелотти, Зидан, Энрике и Моуринью – кандидаты на пост тренера Бразилии

Теги Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Луис Энрике Федерация футбола Бразилии Футбол

На пост тренера сборной Бразилии претендуют четыре кандидата.

По данным Cadena SER, возглавить сборную Бразилии могут Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Зинедин Зидан и Луис Энрике.

Ранее в список кандидатов входили Пеп Гвардиола и Юрген Клопп, но сейчас эти специалисты не входят в планы Бразильской конфедерации футбола (CBF).

То, что Анчелотти работает в «Реале», а Моуринью – в «Роме», усложняет возможные переговоры. Зидан не очень заинтересован в возвращении к работе сейчас. Учитывая все это, наиболее явным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии является Энрике.

Как отмечается, президент CBF Эдналдо Родригес считает, что сборной нужен не местный, а иностранный тренер.

После вылета на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 из сборной Бразилии ушел Тите.

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40 комментариев

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Roman Pavlenko
Зидану бы в Юве порядок навести
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шлеп нога
Только Зизу потянет!
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CJ77
Моуриньо естественно!
Пора Бразилии играть от обороны, а Неймар в опорной зоне.
Хотите добавить токсичности? Жозе идёт к вам.
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Juriy_FCZ
Зидан, скорее всего, в будущем сборную Франции возглавит, зачем ему Бразилия)
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Falsegoalkeeper
Ответ Abdu Giyasov
В Канаде канадском, в Австралии австралийском, в Уэлсе уэлсским, во Франции арабский а в Германии туркский...))))) Чушь ни несите пожалуйста 😂😂😂😂
Иронично, но Валийский язык есть,
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Falsegoalkeeper
Ответ Дмитрий Калашников
не надо Энрике пожалуйста, лучше уж с Зиданом с трудом но договариваться
Энрике же норм будет. При нем трио МСН топливо играло. Думаю найдет подход к Бразильским звездам. Хотя может Анчеллоти или Зидан лучше подойдут, ведь с таким составом Бразильцам надо больше над психологией работать
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Дмитрий Калашников
Ответ Goofts
Есть ощущение что именно Энрике с его перекатыванием подойдёт Бразилии лучше всего Пентакампеоне всегда забивают за счёт индивидуалки. Думаю тренер построивший оборону и владение со сборной Бразилии, может выйграть ЮА и ЧМ
Оборону и Тите построил, тут как ра не перекатывания нужны, а вертикальный футбол
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Дмитрий Калашников
не надо Энрике пожалуйста, лучше уж с Зиданом с трудом но договариваться
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Ascar Shatmanov
Ответ Loko
Моур свой ресурс выработал. Не прокатит.
Он в прошлом году только кубок взял.
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napoli_14
Как в футбольном менеджере, отсортировали тренеров из Зала Славы и стали их рассматривать )
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Василий Леонов
На матч ТВ много свободных физруков
+2
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Василий Леонов
Ответ Олжас Айкенов
Моуриньо было бы интересно
Бразильский автобус мы ещё не видели
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Loko
Ответ Олжас Айкенов
Моуриньо было бы интересно
Моур свой ресурс выработал. Не прокатит.
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Loko
Шпалыча надо пригласить. Он свободен.
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Lifar Skladchikov
Ответ Олжас Айкенов
Моуриньо было бы интересно
Тем более родной язык, с коммуникацией нет проблем (если не брать в расчет характер Маура)
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Remix
Энрике Анчелоти да,только не зидан и моур
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Александр Тараканов
Много кто может. Но! Никто не хочет.
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Beriya
Энрике мы уже видели на ЧМ - это дно для Бразилии
+4
-1
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Isshin88
Как там говорил президент федерации футбола Франции? Надо уже Зидана куда-то пристроить!
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Goofts
Есть ощущение что именно Энрике с его перекатыванием подойдёт Бразилии лучше всего
Пентакампеоне всегда забивают за счёт индивидуалки.
Думаю тренер построивший оборону и владение со сборной Бразилии, может выйграть ЮА и ЧМ
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-1
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Игорь Васильев
Но назначат снова кого-то из бразильского чемпионата
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Михаил Ханжин
Ответ Sevuska
Это шутка такая , ирония , так кто-то из футболистов российских говорил .
Очень надеюсь))
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Jangeldi Kaliev
А они об этом знают????
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Sevuska
Ответ Dmitrij Lavrenkov
В Бразилии на португальском говорят
Это шутка такая , ирония , так кто-то из футболистов российских говорил .
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slow focus
им подойдет феликс санчес бас
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