Анчелотти, Зидан, Энрике и Моуринью – кандидаты на пост тренера Бразилии

На пост тренера сборной Бразилии претендуют четыре кандидата.

По данным Cadena SER, возглавить сборную Бразилии могут , , и Луис Энрике.

Ранее в список кандидатов входили Пеп Гвардиола и Юрген Клопп, но сейчас эти специалисты не входят в планы Бразильской конфедерации футбола (CBF).

То, что Анчелотти работает в « », а Моуринью – в «Роме», усложняет возможные переговоры. Зидан не очень заинтересован в возвращении к работе сейчас. Учитывая все это, наиболее явным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии является Энрике.

Как отмечается, президент CBF Эдналдо Родригес считает, что сборной нужен не местный, а иностранный тренер.

После вылета на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 из сборной ушел Тите.