Моуринью об 1:2 от «Кремонезе»: «Сказал игрокам представить, что это последняя игра сезона: если мы выиграем, то попадем в ЛЧ. Мы не выиграли»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Кремонезе Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Кремонезе».

Римская команда проиграла матч 24-го тура Серии А со счетом 1:2. 

«Последнее, что я сказал игрокам перед игрой, – представить, что это последняя игра сезона: если мы проиграем или сыграем вничью, то попадем в Лигу Европы, а если мы выиграем, то попадем в Лигу чемпионов. Мы не выиграли.

Я буду продумывать игру за игрой. Я не могу думать о Лиге чемпионов. Я даже не могу думать об игре с «Ювентусом» в воскресенье. Сегодня вечером нас ждет разочарование, которое заставит нас проанализировать эту игру», – сказал Моуринью. 

2:1 с «Ромой» Моуринью – первая победа «Кремонезе» в Серии А за 31 матч. Прервалась самая длинная безвыигрышная серия в истории лиги

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5 комментариев

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Roman
Жозе Моуринью даже обделывается по-особенному. Проиграть команде с последнего места, которая не одержала до этого ни одной победы... Вот где настоящее шарлатанство!
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tackle by Moore
Балотелли: я говорил Жузе в перерыве "Будь осторожен, у нас нет другого тренера, нам не на кого тебя заменить, не поддавайся на провокации". Он сказал, что все понял. Мы выходим на поле и что вы думаете? Он удалился на 46 минуте
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trav
Игроки просто космическое дно. Дело не в тренере или еще ком-то. В любьом состояния вы большие мастера должны выходить и раскатывать Кремонезе. А у вас ни одного удара по воротам ёпт. На месте руководства клуба сразу бы всех премий до конца сезона лишил. Но сейчас мир таков, что игроки в тепличных условиях и знают, что в их жизни ничего не изменится - попадут они в ЛЧ ил инет.
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+2
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Streetbor
дважды продуть последней команде чемпионата, исключительная особенность Жозе))
+1
-1
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Los Galácticos
Кремонезе для Моура настоящий криптонит, даже против Барселоны Гвардиолы было попроще )
+5
-2
+3
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