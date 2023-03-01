Моуринью об 1:2 от «Кремонезе»: «Сказал игрокам представить, что это последняя игра сезона: если мы выиграем, то попадем в ЛЧ. Мы не выиграли»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение от «Кремонезе».

Римская команда проиграла матч 24-го тура Серии А со счетом 1:2.

«Последнее, что я сказал игрокам перед игрой, – представить, что это последняя игра сезона: если мы проиграем или сыграем вничью, то попадем в , а если мы выиграем, то попадем в Лигу чемпионов. Мы не выиграли.

Я буду продумывать игру за игрой. Я не могу думать о Лиге чемпионов. Я даже не могу думать об игре с «Ювентусом» в воскресенье. Сегодня вечером нас ждет разочарование, которое заставит нас проанализировать эту игру», – сказал Моуринью.

2:1 с «Ромой» Моуринью – первая победа «Кремонезе» в Серии А за 31 матч. Прервалась самая длинная безвыигрышная серия в истории лиги

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