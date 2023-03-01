Дзюба о хейтерах: «Я не какая-то принцесса – меня не надо любить. Я знаю, кто я, мне не надо ходить и доказывать»

высказался о хейтерах.

«Я не какая-то принцесса – нравится, не нравится. Меня не надо любить. Я знаю, кто я. Мне не надо ходить и доказывать. Они меня не знают. Не знают, какой я. Они никто не знаю меня толком.

Ну вы меня не знаете. Как вы можете что-то говорить? Узнайте, потом скажите свое мнение, я это приму.

Я не должен выходить в прямом эфире: «Уважаемая страна, хейтеры, я не такой». Это же бред. Не собираюсь отмазываться. Не любите меня – не любите. Это ваше право, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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