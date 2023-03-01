Дзюба о хейтерах: «Я не какая-то принцесса – меня не надо любить. Я знаю, кто я, мне не надо ходить и доказывать»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Нобель Арустамян Футбол

Артем Дзюба высказался о хейтерах.

«Я не какая-то принцесса – нравится, не нравится. Меня не надо любить. Я знаю, кто я. Мне не надо ходить и доказывать. Они меня не знают. Не знают, какой я. Они никто не знаю меня толком.

Ну вы меня не знаете. Как вы можете что-то говорить? Узнайте, потом скажите свое мнение, я это приму.

Я не должен выходить в прямом эфире: «Уважаемая страна, хейтеры, я не такой». Это же бред. Не собираюсь отмазываться. Не любите меня – не любите. Это ваше право, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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10 комментариев

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Ебздрогыч
А еще на Дудя гонят, что у него интервью длинные. По ощущениям кажется, что Дзюба Нобелю часов 8 жаловался на жизнь, какие все плохие и не ценят великого кудесника мяча
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Ебздрогыч
Даже те, у кого были какие-то сомнения относительно этого персонажа, сегодня окончательно в нем разобрались
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Барсик Юрана
Ждем теперь Пирса Моргана в защиту Дзюбы
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David Aprasidze
Он принц. Ведь дракона душил.
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Streetbor
чел, который хотел всем понравиться и подгорает от любой критики, рассказывает как ему пофиг. Верим ))
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zaebarca
Меня не надо любить, я сам себя люблю
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Barsa! bolshe chem klub
я не понимаю почему сегодня друг на друга кака*ками все кидаются?! Дзюба Геныч и тд
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Фанат Лионеля Месси
Это уже какая публикация связанная с этим интервью ?
Спортс столько публикаций с интервью Месси и Рона вместе взятых не выпускал
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igls54
Я не какая-то принцесса – нравится, не нравится...Я за традиционные ценности
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Назар Игорь
Что-то его прорвало, неспроста это.
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