Скалони не включил Мбаппе и Бензема в топ-3 игроков года: Месси – 1-й, Альварес – 2-й, Модрич – 3-й
Лионель Скалони не назвал ни одного французского игрока в опросе ФИФА.
Главный тренер сборной Аргентины поставил на первое место капитана «альбиселесте» Лионеля Месси («ПСЖ»), который в итоге и выиграл приз лучшему футболисту года The Best.
Вторым Скалони назвал Хулиана Альвареса («Манчестер Сити», сборная Аргентины), третье место он отдал Луке Модричу («Реал», сборная Хорватии).
Таким образом, в список Скалони не вошли ни Килиан Мбаппе, ни Карим Бензема (оба – сборная Франции), которые по итогам голосовании заняли 2-е и 3-е места соответственно.
В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.).
В пику бы опубликовать как Дешам проголосовал......
Почему ни раза в истории за Копу человеку не вручали ЗМ, а в 2021 вручают? Потому что Месси.
Поэтому такой срач, потому что продукт пиара забирает награды нечестно.
Как же вы спекулируете из года в год, прост фантастика
1) Теперь аргументы на уровне "сперва добейся", лол
Ок, эти футболисты / тренеры большего достигли и лучше шарят, НО почему-то на ветках с Мостовым или Ротеном вы что-то беспрекословно не соглашаетесь)) или с Упомекано, который сказал, что с Дембеле сложнее играть, чем с Месси)) или же когда какой-то игрок говорит, что лучший игрок - Криш/Мбаппе, то тож вой начинается в комментах, мол, он дурачок, здесь знают лучше
Еще раз истину пропишу: от того, что они текущие тренеры/игроки, не значит, что они объективны и правы) то, что Пепе не включил Месси, или Скалони/Месси отодвигают Мбаппе подальше(=меньше очков и выгодней ситуация), но здесь ярые фанаты аргов все равно ни за что не признают, что система голосования кривая - была ранее, и кривая сейчас
2) не Бензема - ладно, тогда почему не Мбаппе? Ни один игрок 1,5 года не провел настолько стабильно/результативно, по сути без спадов
Ну и угар: не считать, что Месси заслужил = позориться, не шарит, пробивать дно
Пхахах, подростковый максимализм какой-то
Год назад прокатили Месси, несмотря на Копу.
И вообще у него до сих пор равенство с кристинкой какой-то по наградам, это же абсурд.
Так вот с Августа до 20 ноября (начало ЧМ) Месси не попадал даже в топ-3 этой награды (любой адекватный человек с этим согласится). И тут бац, через месяц он уже первый. Прикольно, правда?😅
Странно, что хейтерам так сложно осознать, что Месси - лучший футболист мира.
Месси - лучший футболист.
И раньше то же самое было. Он был лучшим не потому, что больше всех забивал, а потому что лучше всех играл в футбол.
Награда достаётся тем кто более медийный. Поэтому игроки вроде Снейдера, Рибери и Левандовски разочаровываются. Да что там говорить, Мюллер в топ30 на зм не вошёл, когда сделал больше всех голевых передач, но чот об этом никто не говорил)
Этот человек по факту все сказал
Помню когда Реал прошел ПСЖ, Юве, Баварию… уххх были времена
Награда лучшего игрока года, верно? Верно
До начала ЧМ Месси должен был быть в тройке номинантов на эту награду? Только честно отвечай