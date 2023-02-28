Скалони не включил Мбаппе и Бензема в топ-3 игроков года: Месси – 1-й, Альварес – 2-й, Модрич – 3-й

Теги ПСЖ Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Килиан Мбаппе Хулиан Альварес Футбол

Лионель Скалони не назвал ни одного французского игрока в опросе ФИФА.

Главный тренер сборной Аргентины поставил на первое место капитана «альбиселесте» Лионеля МессиПСЖ»), который в итоге и выиграл приз лучшему футболисту года The Best.

Вторым Скалони назвал Хулиана Альвареса («Манчестер Сити», сборная Аргентины), третье место он отдал Луке Модричу («Реал», сборная Хорватии).

Таким образом, в список Скалони не вошли ни Килиан Мбаппе, ни Карим Бензема (оба – сборная Франции), которые по итогам голосовании заняли 2-е и 3-е места соответственно.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.).

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118 комментариев

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Samurai99
Ответ Zidan GOAT
У тебя пластинку заело?) или тебе просто нечего сказать ?)
Как раз таки заело у тебя с "ЧМ идет всего лишь месяц "
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хардкор и котики
Ответ VERBLYUD
В 2021 была Копа, в 2022 ЧМ. Оба турнира затмевают ЛЧ. Фанаты с-реала сами для себя решили, что ЛЧ это лучший турнир мира. Нормально так Фифа показала вам ваше место)
Напомни, насколько регулярно лучшему игроку Копы дают большие индивидуальные призы. Есть ли Золотые мячи у Видаля и Санчеса? Входили ли они хотя бы в топ-3 по итогам голосования, а то ведь они тоже выигрывали Копу, причем 2 раза подряд, насколько я помню. Напомню, что Месси получил ЗМ в 2010м за кубок водокачки, провалив Кубок Мира, и это при свежих, с пыл-с жару чемпионах мира Хави и Иньесте.
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Zidan GOAT
Ответ Samurai99
Ничего прикольного нет в этом. Потому что ЧМ главный турнир за 4 года. + к тому у него статистика лучше намного
У тебя пластинку заело?) или тебе просто нечего сказать ?)
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VintDV
Я тренер- я так вижу. Что пристали то...
В пику бы опубликовать как Дешам проголосовал......
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Zidan GOAT
Ответ ernar11
вообще не понимаю почему такой срач в комментах. Всегда ведь в год проведения ЧМ, герои ЧМ получают индивидуальные награды. в 2014 лучшим тренером был признан Лев, в 2018 Дешам. В 2018 году награду лучшего вратаря получил Куртуа, на втором месте был Льорис, хотя на клубном уровне они ничем не отметились. В 2018 лучшим игроком года признали Модрича, в основном за счёт успешного выступления на ЧМ. Также есть примеры Роналдо и Каннаваро, которые взяли ЗМ за счёт победы на ЧМ.
Почему тогда в 2010 году Снейдера нет даже в топ-3 претендентов ЗМ? Почему не Иньеста получает ЗМ? Потому что Месси.
Почему ни раза в истории за Копу человеку не вручали ЗМ, а в 2021 вручают? Потому что Месси.

Поэтому такой срач, потому что продукт пиара забирает награды нечестно.
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Samurai99
Ответ Zidan GOAT
Ты ответишь нормально на вопрос? Логику уловить попробуй хотя бы. Награда лучшему игроку ГОДА! Год это с Января по Декабрь (здесь учет награды с Августа прошлого года). Так вот с Августа до 20 ноября (начало ЧМ) Месси не попадал даже в топ-3 этой награды (любой адекватный человек с этим согласится). И тут бац, через месяц он уже первый. Прикольно, правда?😅
Ничего прикольного нет в этом. Потому что ЧМ главный турнир за 4 года. + к тому у него статистика лучше намного
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Maksim1302
Ответ Zidan GOAT
Клоунская награда, которую вручили таким же клоунским персонажам) Целый год Карим рвал на футбольном поле, пройдя самую трудную сетку в истории в ЛЧ, попутно став лучшим бомбардиром и победителем Ла Лиги. И тут за месяц футбола, за 5 пенальти в 7 матчах, за победу в финале в серии пенальти игроку вручают награду лучшего игрока ГОДА! Да, да, тому самому, чью команду Карим вынес хет-триком в ЛЧ, пока этот самый растворился на поле не забив пенальти. Хоть один адекватный фанат у аргентинца есть, который признает, что эта награда позор?? Или в секте запрещено идти против своего идола?
Ну тебя и бомбит) детка, хватит ныть 😭
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хардкор и котики
Ответ Блуждающий странник
Когда я вижу цифру 20 лайков становится плохо. Это 20 обиженных на Месси людей настолько, что готовы позориться перед всеми, тебе же ещё с этого аккаунта комментарии писать дальше. В чем конкретно позор награды? Выбирают действующие тренеры и игроки, система оценивания прозрачная. Об этом я тебе ещё вчера написал, но проще же позориться до победного. Я жду список твоих достижений, почему твое мнение важнее чем у Эдегора, Ван Дейка, Бонуччи, Харри Кейна, Нойера, Левандовски, Година и массы других топ игроков и тренеров. Их голоса купили? Или Ван Дейк с Месси друзья? Ещё ты пишешь "Карим целый год рвал на футбольном поле". Что он сделал за период с июня до декабрь? Полгода Бензема не играл в футбол и провел хорошую весну. Почему в случае с ЧМ ты пишешь про 7 матчей, а в случае с Бензема зеркальный аргумент куда-то исчезает. У Бензема тоже 7 матчей в плей-офф ЛЧ и все, остальные полгода ноль. Голевые действия Бензема 40, Месси 65, Мбаппе 72. Как же весь год рвал Бензема, что уступил этим двоим настолько? Даже не второй в голосовании, о чем ты говоришь. Если из этой награды мистическим образом исключить Месси, то Бензема её не выиграет. Можешь позориться и дальше, твое право, но нужно взрослеть и понимать, что твое мнение может отличаться от мнения других ввиду клубных пристрастий, а уж парень с ником ЗИДАН понятно за кого болеет UPD: уже 50. спортс пробивает дно
Сказать, почему? Потому что футболисты живут в том же мире созданного ФИФА искусственного хайпа "Величайшая битва в истории галактики - Месси против Роналду". Этот хайп принес ФИФА очень много денег. И эту киску они выжмут до последней капли водки (если ты помнишь этот старый анекдот). Роналду уехал с ярмарки, поэтому нужно отмечать Месси - ведь он заработал своей карьерой. Блин, он ЗМ мяч за Копу получил в позапрошлом году (чего не случалось ни с одним победителем Копы в истории - напомни, какие результаты по ЗМ и Зе Бесту были у победителей Копы Видаля и Санчеса? Были ли они вообще в десятке по итогам своих великих побед на Копе?). Все эти призы - аналог Пипл Эворд или Золотого попкорна от ЭмТиВи, не более того. Футболисты и тренеры получают бланки и заполняют их. Думаешь, они чувствуют, что это какая-то великая ответственность? Нет, их ответственность - это выигрывать матчи и стараться завоевать трофеи. Ни один из них не столкнется с хэйтом, если проголосует не за того футболиста, его за это никто не уволит и не оштрафует. Поэтому они просто заполняют бланк. Типа, ну это же награда для самого популярного парня в футболе, поэтому пусть Лео получит, заслужил. Ну, еще вписывают друзяшек по команде или игроков своей команды, чтобы сделать им приятное. Не более того. То, что они голосуют формально, говорит о том, что значимость подобных премий становится ничтожной за пределами объединенной секты обожателей Лео и Криша. Вот когда оба уедут с ярмарки, тогда ФИФА и раздатчики золотых мячей будут репу чесать и думать о реформах. Хотя может все само собой решится. Например, Мбаппе перейдет в Юнайтед и можно будет раздуть новое великое противостояние - Черепаха против Викинга. И косить бабло на хайпе.
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Gayrat Sultonov
Ответ Zidan GOAT
Клоунская награда, которую вручили таким же клоунским персонажам) Целый год Карим рвал на футбольном поле, пройдя самую трудную сетку в истории в ЛЧ, попутно став лучшим бомбардиром и победителем Ла Лиги. И тут за месяц футбола, за 5 пенальти в 7 матчах, за победу в финале в серии пенальти игроку вручают награду лучшего игрока ГОДА! Да, да, тому самому, чью команду Карим вынес хет-триком в ЛЧ, пока этот самый растворился на поле не забив пенальти. Хоть один адекватный фанат у аргентинца есть, который признает, что эта награда позор?? Или в секте запрещено идти против своего идола?
👍👍👍
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King_X
Ответ Блуждающий странник
Когда я вижу цифру 20 лайков становится плохо. Это 20 обиженных на Месси людей настолько, что готовы позориться перед всеми, тебе же ещё с этого аккаунта комментарии писать дальше. В чем конкретно позор награды? Выбирают действующие тренеры и игроки, система оценивания прозрачная. Об этом я тебе ещё вчера написал, но проще же позориться до победного. Я жду список твоих достижений, почему твое мнение важнее чем у Эдегора, Ван Дейка, Бонуччи, Харри Кейна, Нойера, Левандовски, Година и массы других топ игроков и тренеров. Их голоса купили? Или Ван Дейк с Месси друзья? Ещё ты пишешь "Карим целый год рвал на футбольном поле". Что он сделал за период с июня до декабрь? Полгода Бензема не играл в футбол и провел хорошую весну. Почему в случае с ЧМ ты пишешь про 7 матчей, а в случае с Бензема зеркальный аргумент куда-то исчезает. У Бензема тоже 7 матчей в плей-офф ЛЧ и все, остальные полгода ноль. Голевые действия Бензема 40, Месси 65, Мбаппе 72. Как же весь год рвал Бензема, что уступил этим двоим настолько? Даже не второй в голосовании, о чем ты говоришь. Если из этой награды мистическим образом исключить Месси, то Бензема её не выиграет. Можешь позориться и дальше, твое право, но нужно взрослеть и понимать, что твое мнение может отличаться от мнения других ввиду клубных пристрастий, а уж парень с ником ЗИДАН понятно за кого болеет UPD: уже 50. спортс пробивает дно
Вмешаюсь в диалог
Как же вы спекулируете из года в год, прост фантастика
1) Теперь аргументы на уровне "сперва добейся", лол
Ок, эти футболисты / тренеры большего достигли и лучше шарят, НО почему-то на ветках с Мостовым или Ротеном вы что-то беспрекословно не соглашаетесь)) или с Упомекано, который сказал, что с Дембеле сложнее играть, чем с Месси)) или же когда какой-то игрок говорит, что лучший игрок - Криш/Мбаппе, то тож вой начинается в комментах, мол, он дурачок, здесь знают лучше
Еще раз истину пропишу: от того, что они текущие тренеры/игроки, не значит, что они объективны и правы) то, что Пепе не включил Месси, или Скалони/Месси отодвигают Мбаппе подальше(=меньше очков и выгодней ситуация), но здесь ярые фанаты аргов все равно ни за что не признают, что система голосования кривая - была ранее, и кривая сейчас
2) не Бензема - ладно, тогда почему не Мбаппе? Ни один игрок 1,5 года не провел настолько стабильно/результативно, по сути без спадов

Ну и угар: не считать, что Месси заслужил = позориться, не шарит, пробивать дно
Пхахах, подростковый максимализм какой-то
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Александр Кулешов
Эта награда напоминает вчерашнее судейство в матче спартака.
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Universal1000
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Согласен. Зе Бест мутная награда.
Год назад прокатили Месси, несмотря на Копу.
И вообще у него до сих пор равенство с кристинкой какой-то по наградам, это же абсурд.
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Zidan GOAT
Ответ Samurai99
А почему "до начала ЧМ" , это главный турнир 4 лет. До начала Лиги Чемпионов Бензема должен был быть в топ3 ? Ты учитываешь только то, что тебе удобно. Почему Лч нужно учитывать а ЧМ нет. У тебя аргумент один "ЧМ длится всего лишь месяц" 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Типичный глор
Ты ответишь нормально на вопрос? Логику уловить попробуй хотя бы. Награда лучшему игроку ГОДА! Год это с Января по Декабрь (здесь учет награды с Августа прошлого года).

Так вот с Августа до 20 ноября (начало ЧМ) Месси не попадал даже в топ-3 этой награды (любой адекватный человек с этим согласится). И тут бац, через месяц он уже первый. Прикольно, правда?😅
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#SharkTeam
Ответ Vinnipukh Vinni
Всё очень просто. Лучший бомбардир и лучший футболист - это не одно и то же. Месси - лучший футболист. И раньше то же самое было. Он был лучшим не потому, что больше всех забивал, а потому что лучше всех играл в футбол.
Если у Месси мало голевых действий, то надо считать обводки
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Vinnipukh Vinni
Ответ mootoo
по такой логике почему в 2012 кому то из Испании не вручили эту награду? не говоря уже о том насколько смешно слышать что Копа затмевает ЛЧ )))
Потому что Месси в 2012 году был лучше любого игрока испанской сборной. И в 2010 тоже. И в 2021 тоже.
Странно, что хейтерам так сложно осознать, что Месси - лучший футболист мира.
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Илья Игнатьев
Ответ ernar11
вообще не понимаю почему такой срач в комментах. Всегда ведь в год проведения ЧМ, герои ЧМ получают индивидуальные награды. в 2014 лучшим тренером был признан Лев, в 2018 Дешам. В 2018 году награду лучшего вратаря получил Куртуа, на втором месте был Льорис, хотя на клубном уровне они ничем не отметились. В 2018 лучшим игроком года признали Модрича, в основном за счёт успешного выступления на ЧМ. Также есть примеры Роналдо и Каннаваро, которые взяли ЗМ за счёт победы на ЧМ.
Да вообще как будто люди вчера начали футбол смотреть, все результаты предсказуемы всегда, нет, им надо повозмущаться (чему, непонятно)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Zidan GOAT
Я привожу факты и пишу по существу, фанаты Месси могли бы попробовать фактами это опровергнуть. Но они кроме как «плачь», «несите огнетушитель» ничего больше сказать не могут. А потому что нечем крыть даже. Позорная награда
Всё очень просто. Лучший бомбардир и лучший футболист - это не одно и то же.
Месси - лучший футболист.
И раньше то же самое было. Он был лучшим не потому, что больше всех забивал, а потому что лучше всех играл в футбол.
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Samurai99
Ответ Zidan GOAT
Давай ты ответишь на один вопрос Награда лучшего игрока года, верно? Верно До начала ЧМ Месси должен был быть в тройке номинантов на эту награду? Только честно отвечай
А почему "до начала ЧМ" , это главный турнир 4 лет. До начала Лиги Чемпионов Бензема должен был быть в топ3 ? Ты учитываешь только то, что тебе удобно. Почему Лч нужно учитывать а ЧМ нет. У тебя аргумент один "ЧМ длится всего лишь месяц" 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Типичный глор
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Vinnipukh Vinni
Месси с ручным тренером выиграл ЧМ. Красавец.
да меси выиграл))) не судьи ему завезли, и не арабы, которые владеют правами на его тело и душу)) именно меси))
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Илья Игнатьев
Ответ King_X
Ок А Мбаппе тогда? Самый стабильный на протяжении всего года, а не только в октябре-декабре И до финала дошел/разрывал Про то, что в итоге ЧМ взял другой - не надо, тут на спортс каждый год то командные титулы важны, то нет и важна только индивидуальная игра/статистика - чередуют от успехов Месси в отдельном сезоне😂
В зависимости от успехов Месси и Роналду*
Награда достаётся тем кто более медийный. Поэтому игроки вроде Снейдера, Рибери и Левандовски разочаровываются. Да что там говорить, Мюллер в топ30 на зм не вошёл, когда сделал больше всех голевых передач, но чот об этом никто не говорил)
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vaniaEee
Ответ Fox_Mulder_12
Огнетушитель этому человеку
Себе оставь, пригодится
Этот человек по факту все сказал
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Filipp Gorski
Ответ Zidan GOAT
Клоунская награда, которую вручили таким же клоунским персонажам) Целый год Карим рвал на футбольном поле, пройдя самую трудную сетку в истории в ЛЧ, попутно став лучшим бомбардиром и победителем Ла Лиги. И тут за месяц футбола, за 5 пенальти в 7 матчах, за победу в финале в серии пенальти игроку вручают награду лучшего игрока ГОДА! Да, да, тому самому, чью команду Карим вынес хет-триком в ЛЧ, пока этот самый растворился на поле не забив пенальти. Хоть один адекватный фанат у аргентинца есть, который признает, что эта награда позор?? Или в секте запрещено идти против своего идола?
Из соперников по сетке лишь Ман Сити самый хардовый
Помню когда Реал прошел ПСЖ, Юве, Баварию… уххх были времена
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Zidan GOAT
Ответ Samurai99
ЧМ главный турнир 4 лет, ЛЧ тоже можно за месяц сыграть при желании. Хотя после "Лига Фермеров" уже все ясно ... За Лигу Чемпионов лучшего игрока года не дают
Давай ты ответишь на один вопрос
Награда лучшего игрока года, верно? Верно
До начала ЧМ Месси должен был быть в тройке номинантов на эту награду? Только честно отвечай
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-1
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vals1702
надо отменить эти бредовые итоги года. Есть турниры - на них всем дали призы. И на этом - финиш.
+1
-2
-1
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Samurai99
Ответ Zidan GOAT
Ты не улавливаешь, что никакого смысла в г+п нет, если ты вылетаешь в 1/8 ЛЧ? Сколько угодно набивай стату в Лиге фермеров, за это и за месяц на ЧМ награду лучшего игрока ГОДА не дают. Это клоунада
ЧМ главный турнир 4 лет, ЛЧ тоже можно за месяц сыграть при желании. Хотя после "Лига Фермеров" уже все ясно ... За Лигу Чемпионов лучшего игрока года не дают
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0
0
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