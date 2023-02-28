Скалони не включил Мбаппе и Бензема в топ-3 игроков года: Месси – 1-й, Альварес – 2-й, Модрич – 3-й

не назвал ни одного французского игрока в опросе ФИФА.

Главный тренер сборной Аргентины поставил на первое место капитана «альбиселесте» (« »), который в итоге и выиграл приз лучшему футболисту года The Best.

Вторым Скалони назвал Хулиана Альвареса (« », сборная Аргентины), третье место он отдал («Реал», сборная Хорватии).

Таким образом, в список Скалони не вошли ни Килиан Мбаппе, ни Карим Бензема (оба – сборная Франции), которые по итогам голосовании заняли 2-е и 3-е места соответственно.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.).