Месси набрал 52 очка в голосовании The Best, Мбаппе – 44, Бензема – 34. Холанд на 5-м месте, Левандовски и Винисиус не попали в топ-10
Нападающий Лионель Месси опередил Килиана Мбаппе на 8 очков в опросе ФИФА.
Аргентинец получил приз The Best лучшему игроку года, набрав 52 балла. На счету француза 44 очка. Третьим стал Карим Бензема – у него 34.
Итоги голосования выглядят следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 52 очка.
2. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 44;
3. Карим Бензема (Франция, «Реал Мадрид») – 34;
4. Лука Модрич (Хорватия, «Реал Мадрид») – 28;
5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд) – 24;
6. Садьо Мане (Сенегал, «Бавария»/«Ливерпуль») – 19;
7. Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»/«Ривер Плейт») – 17;
8. Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ») – 15;
9. Неймар (Бразилия, «ПСЖ») – 13;
10. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 10;
11. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид») – 10;
12. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»/«Бавария») – 7;
13. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) – 3;
14. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 2.
Лучший бомбардир 5-й лиги Европы, которая по рейтингу гораздо ближе к 6-й, чем к 4-й. Быстрый вылет из ЛЧ, на ЧМ был один крутой матч у него по сути - в финале с аргами.
Сравнить это с 25 голами Холанда за МС или подвигами Бензема в Ла Лиге и ЛЧ если, то явно не в пользу Мбаппе сравнение
P.S. За Месси, конечно, Кеплер Феррейра не голосовал
А где же «всякие Габоны знающие только Месси и Криштиану»?))
Должен был быть в топ-5 минимум
https://digitalhub.fifa.com/m/3139b187875692aa/original/2022-Men-s-Player-Breakdown.pdf