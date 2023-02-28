Месси набрал 52 очка в голосовании The Best, Мбаппе – 44, Бензема – 34. Холанд на 5-м месте, Левандовски и Винисиус не попали в топ-10

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Нападающий Лионель Месси опередил Килиана Мбаппе на 8 очков в опросе ФИФА.

Аргентинец получил приз The Best лучшему игроку года, набрав 52 балла. На счету француза 44 очка. Третьим стал Карим Бензема – у него 34.

Итоги голосования выглядят следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 52 очка.

2. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 44;

3. Карим Бензема (Франция, «Реал Мадрид») – 34;

4. Лука Модрич (Хорватия, «Реал Мадрид») – 28;

5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд) – 24;

6. Садьо Мане (Сенегал, «Бавария»/«Ливерпуль») – 19;

7. Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»/«Ривер Плейт») – 17;

8. Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ») – 15;

9. Неймар (Бразилия, «ПСЖ») – 13;

10. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 10;

11. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид») – 10;

12. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»/«Бавария») – 7;

13. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) – 3;

14. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 2.

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26 комментариев

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Alex Rhea
Месси ладно, но про Мбаппе не понимаю.
Лучший бомбардир 5-й лиги Европы, которая по рейтингу гораздо ближе к 6-й, чем к 4-й. Быстрый вылет из ЛЧ, на ЧМ был один крутой матч у него по сути - в финале с аргами.
Сравнить это с 25 голами Холанда за МС или подвигами Бензема в Ла Лиге и ЛЧ если, то явно не в пользу Мбаппе сравнение
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Си Эм Панк
Ответ stastzar
У Португалии в графе «капитан» указан некто Кеплер Феррейра. Я не понял, кто это, полез в гугл, оказалось, что это Пепе, но почему капитан сборной Португалии не Роналду? Что происходит? P.S. За Месси, конечно, Кеплер Феррейра не голосовал
Это Пепе)
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Комил Мирзаев
величайший игрок история футбол Месси 💪
+1
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stastzar
Ответ Блуждающий странник
Если кому интересно как голосовали капитаны и тренеры: https://digitalhub.fifa.com/m/3139b187875692aa/original/2022-Men-s-Player-Breakdown.pdf
У Португалии в графе «капитан» указан некто Кеплер Феррейра. Я не понял, кто это, полез в гугл, оказалось, что это Пепе, но почему капитан сборной Португалии не Роналду? Что происходит?
P.S. За Месси, конечно, Кеплер Феррейра не голосовал
+1
0
+1
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Nottingham Forecast
Ромка так сильно подыхает от боли и бессилия, что тут же добавил меня в черный список и начал крутить минусики с ботов))) Жалкое оно)
+2
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Arthur Jacob
Ответ Ярик01
А очков что так мало, если из каждой сборной тренер и капитан голосовал, журналисты и ещё кто-то
Многие африканцы голосовали за Мане, Салах свой голос дал Винисиусу, Венгрия Халланду итд
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bel01
Ответ m1t9
за 6 неплохих игр и несколько пенальти дают зе бест, ясненько
Понятно. Должны были дать за хет-трик Дамаку.
+2
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Катя Бурова
Ответ Рустам Атаев
кого вас???))))
я реал имею в виду
+1
-1
0
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Ярик01
Ответ Катя Бурова
уточни, а все сборные ФИФА голосовали?
Да, ниже дали и PDF с голосовалкой
0
0
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Arthur Jacob
Ответ Блуждающий странник
Если кому интересно как голосовали капитаны и тренеры: https://digitalhub.fifa.com/m/3139b187875692aa/original/2022-Men-s-Player-Breakdown.pdf
За Бензема и Мбаппе чаще голосовали представители Африки и Азии

А где же «всякие Габоны знающие только Месси и Криштиану»?))
+2
-2
0
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m1t9
за 6 неплохих игр и несколько пенальти дают зе бест, ясненько
+1
-4
-3
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Роман
Ответ Nottingham Forecast
Ромка на данный момент самое несчастное оно в мире. И его комментарии на сайте это доказало.
Оно - это ты, чей-то твинковод с 2 комментариями?
0
-1
-1
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Рустам Атаев
Ответ bel01
А за Криштиану проголосовали только верблюды?
)) и бадр
+3
-2
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Катя Бурова
Ответ Ярик01
А очков что так мало, если из каждой сборной тренер и капитан голосовал, журналисты и ещё кто-то
уточни, а все сборные ФИФА голосовали?
+1
-1
0
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Рустам Атаев
Абсолютно заслуженно Месси
+4
-2
+2
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bel01
А за Криштиану проголосовали только верблюды?
+1
-2
-1
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Рустам Атаев
Ответ Катя Бурова
"как это у Бензема 34 очка?он же тащил нас в ЛЧ, выносите ему все награды, вселенская несправедливость! все куплено! "- фанаты реала
кого вас???))))
0
-1
-1
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Катя Бурова
"как это у Бензема 34 очка?он же тащил нас в ЛЧ, выносите ему все награды, вселенская несправедливость! все куплено! "- фанаты реала
0
-1
-1
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Рустам Атаев
унисиус даже в 30 ки был бы лишним
+1
0
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Nottingham Forecast
Ответ Роман
Мбаппе на данный момент лучший футболист. И его игра на ЧМ и в ПСЖ это доказало.
Ромка на данный момент самое несчастное оно в мире. И его комментарии на сайте это доказало.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
А очков что так мало, если из каждой сборной тренер и капитан голосовал, журналисты и ещё кто-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Винисиуса жаль
Должен был быть в топ-5 минимум
0
-3
-3
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Роман
Мбаппе на данный момент лучший футболист. И его игра на ЧМ и в ПСЖ это доказало.
0
-4
-4
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Блуждающий странник
Если кому интересно как голосовали капитаны и тренеры:

https://digitalhub.fifa.com/m/3139b187875692aa/original/2022-Men-s-Player-Breakdown.pdf
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комил Мирзаев
Месси и остальные
+2
-4
-2
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