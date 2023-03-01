Дзюба о Турции: «Даже обкакаться самому не дали. Говорят, ты топ, лучший. Бац – игра, ты опять в запасе. На 15-20 минут меня пьяного, в коме можно было выпускать»

Теги Локомотив Артем Дзюба Винченцо Монтелла премьер-лига Россия высшая лига Турция Марио Балотелли Адана Демирспор Футбол

Артем Дзюба рассказал о неудачном периоде карьеры в Турции.

В августе 2022 года экс-форвард «Зенита» перешел в «Адана Демирспор». В ноябре он покинул клуб по соглашению сторон, забив 1 гол в 5 матчах.

– Когда ты решил, что пора разрывать контракт с «Аданой»?

– Слушай, в какой-то период у меня произошел такой щелчок, что все... Наверное, когда я пропустил третью или четвертую игру. Когда я уже раза три поговорил с мистером Монтеллой и в очередной раз услышал, что все в порядке, ты топ, ты лучший, ты один из лучших игроков, вот-вот-вот – и в очередной раз нет, то, наверное, это уже был путь невозврата.

Смотри, я ехал туда, у меня в голове было два сценария. Первый сценарий – что я смогу там забивать, покажу, что я прям бомбардир, все будет круто и я докажу, что я футболист не только в России, могу там играть. Второй сценарий – что я не смогу там себя проявить, буду играть плохо, мало забивать, то есть обкакаюсь именно сам, понимаешь?

А тут произошел третий сценарий, которого я вообще не ожидал. У меня даже в голове его не было, что мне даже шанса условно не дадут. То есть мне даже не дали обкакаться условно самому.

Ну я как понимал: я для них – дорогой трансфер, один из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Через три дня меня ставят против «Фенербахче», я провожу неплохой матч для человека, который три месяца не играл, забиваю гол, мог еще пенальти ударить.

Потом вторая игра, я играю тайм, и тренер мне говорит, что нужно поставить Марио Балотелли, типа ты не против? Ну как я буду против? Мистер, вы решаете, конечно же. Как раз у них произошел конфликт, чуть не подрались, Марио сразу же уходит.

Третью игру он мне говорит, нужно начать с запаса, потому что очень опасно получить травму якобы. Ну я поверил в это наивно, может быть, так и есть, я не знаю. Мне постепенно давали нагрузки на тренировках, я бегал, работал даже больше, чем другие, потому что мне нужно было догонять ребят.

В третьей игре я выхожу на замену минут на 20, причем мы проигрывали 0:1 и сравняли на последних секундах. И потом – просто без шансов.

– Почему?

– Это один из немногих вопросов, на который я ищу ответ со всех сторон и никак его не получаю. Клянусь. Ни по каким параметрам.

– Ну как, ты опытный футболист. Подойти к тренеру, спортивному директору...

– Я и с президентом, и с кем только ни разговаривал. Это бесполезно, тем более с турками. Они удивительные в этом плане. Это особенности нации – всегда все хорошо, все супер, улыбаются там.

Ты приходишь, не понимаешь: «Может, мне что-то поменять?» Я услышал: будь злее, докажи мне, покажи мне. Я говорю: что мне сделать, кого-то задушить, прибить? Покажи мне свое недовольство! Я говорю: где я недоволен? Покажи мне! Я вышел, бегаю, он: вот, оно, давай, рви, рви!

Бац – игра, ты опять в запасе, и у тебя шок просто. Вот у меня шок был. Хорошо, ты меня не ставишь, но минут на 15-20 меня даже можно было пьяного выпускать. Даже если я пьяный или в коме лежу.

Вот это я по сей день не понял. Не хочу говорить про русофобию, но что только в голову ни лезло, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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48 комментариев

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vadeath
Слушать всю эту херобору самое то, когда какаешься
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deimon7.7
Он тот гол в пустые с двух метров так преподносит, как-будто в соло весь фенер прошел)) Это еще пенальти не пробил говорит 🤣
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Водяра
Пора бы вташить этому пупу земли. Мерзотный типок.
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трахтенберг месть коней
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я говорю: что мне сделать, кого-то задушить? А турки смотрят на меня и посмеиваются.
Они подумали, что задушить змея
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Кто подставил капитана Дзюбу
Ответ Кто подставил капитана Дзюбу
Достаточно выражений лица на этих фото, чтобы понять, что тут клинический случай https://postimg.cc/PLc9Mdss https://postimg.cc/MMS4LdTd
Здесь физическая работа научила обезьяну молоть языком, и только…
+1
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Вадим Никулин
да меня даже пьяного можно было выпустить,даже когда я артемку душу и на видно снимаю,но нет
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Б81
Все у него во всем виноваты…
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Кто подставил капитана Дзюбу
Достаточно выражений лица на этих фото, чтобы понять, что тут клинический случай

https://postimg.cc/PLc9Mdss

https://postimg.cc/MMS4LdTd
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Docentr9
Артем, ты регулярно какаешься, просто ты как маленький ребенок этого не замечаешь..
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Verhovn
Поглядим как в Локо себя Артём проявит. Что-то мне подсказывает, что обкакается)
+2
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Wayne Gretzky 99
После его так называемого интервью ощущение, как будто во что-то нечистое погрузился.удивительная гниль.
+3
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arspurs9
Хороший намёк на русофобию)

Оздоев свои 20 матчей сыграл, много в старте.
Кудряшов 5-й сезон играет.
Может дело не в паспорте, Темка?)
+5
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6tspey7tb5
Ответ justbored
Да-да, в слоу-мо.
Ну все короче. Большим попкорном и чипсами не закончим))))
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Там обкакаться не дали, зато сегодня проносит весь день!
Даже штаны не успел снять😎
+7
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Zlatan
Ответ Каба
Если кому интересно, то от Монтеллы из Аданы ушли - Балотелли, Дзюба и Ассомбалонга. Скорее всего, все они были недовольны тренером и положением в команде. Дзюба в интервью отметил, что Ассомбалонга так же был без понятия почему не играет.
Если команда показывает чуть не лучший результат в истории, то может играют те, кто лучше играют?
+1
0
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FEZ10
Ответ shestua
Удивительно гнилой персонаж
Чисто ради плюсиков живущий человек ,вот это гнилой персонаж
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Ramin Mamedov
понятно, турки такие русофобы, что платили бешеную зарплату русскому игроку, который никому не был нужен и держали его на скамейке СПЕЦИАЛЬНО!
+4
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Zlatan
Ответ Кэдди Бэйла
Я не хочу защищать Дзюбу, но поведение клуба изначально сложно было понять: подписали Дзюбу на большую для клуба зп для усиления с лавки - окей, если планировали им заменить уходящего Балотелли - тоже можно понять, но команда наигрывала весь сезон схему со столбом, а после 4-5 игр на старте сезона стала с ложной девяткой играть. Не хочу вдаваться в уровень игры Дзюбы и его готовность, но очевидно, что к Монтелле есть вопросы, как и к руководству. Единственное , что приходит в голову, так это навязанная покупка со стороны президента
А почему не приходит в голову, что на тренировках он показал себя как мешок? Вот и все...
+6
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justbored
Ответ 6tspey7tb5
От Зака Шнайдера? ))))
Да-да, в слоу-мо.
0
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Ilya Mukhachev
Скучный Дзюба. Официальное заявление об окончании карьеры.
+2
0
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Кэдди Бэйла
Я не хочу защищать Дзюбу, но поведение клуба изначально сложно было понять: подписали Дзюбу на большую для клуба зп для усиления с лавки - окей, если планировали им заменить уходящего Балотелли - тоже можно понять, но команда наигрывала весь сезон схему со столбом, а после 4-5 игр на старте сезона стала с ложной девяткой играть. Не хочу вдаваться в уровень игры Дзюбы и его готовность, но очевидно, что к Монтелле есть вопросы, как и к руководству. Единственное , что приходит в голову, так это навязанная покупка со стороны президента
+6
-1
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6tspey7tb5
Ответ justbored
Есть ещё расширенная авторская, шестичасовая версия. Это был тизер.
От Зака Шнайдера? ))))
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Lanc
Если бы увидели, что он лучше других игроков, то дали бы себя проявить.
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Илья Ганин
Не выпустили в нескольких играх 340-летний мешок: сразу заднюю двинул. Настоящий борец и лидер!
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hooligans1936@yandex.ru
Ты в России до этого не раз обсирался
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