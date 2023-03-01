Дзюба о Турции: «Даже обкакаться самому не дали. Говорят, ты топ, лучший. Бац – игра, ты опять в запасе. На 15-20 минут меня пьяного, в коме можно было выпускать»

рассказал о неудачном периоде карьеры в Турции.

В августе 2022 года экс-форвард «Зенита» перешел в « ». В ноябре он покинул клуб по соглашению сторон, забив 1 гол в 5 матчах.

– Когда ты решил, что пора разрывать контракт с «Аданой»?

– Слушай, в какой-то период у меня произошел такой щелчок, что все... Наверное, когда я пропустил третью или четвертую игру. Когда я уже раза три поговорил с мистером и в очередной раз услышал, что все в порядке, ты топ, ты лучший, ты один из лучших игроков, вот-вот-вот – и в очередной раз нет, то, наверное, это уже был путь невозврата.

Смотри, я ехал туда, у меня в голове было два сценария. Первый сценарий – что я смогу там забивать, покажу, что я прям бомбардир, все будет круто и я докажу, что я футболист не только в России, могу там играть. Второй сценарий – что я не смогу там себя проявить, буду играть плохо, мало забивать, то есть обкакаюсь именно сам, понимаешь?

А тут произошел третий сценарий, которого я вообще не ожидал. У меня даже в голове его не было, что мне даже шанса условно не дадут. То есть мне даже не дали обкакаться условно самому.

Ну я как понимал: я для них – дорогой трансфер, один из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Через три дня меня ставят против «Фенербахче», я провожу неплохой матч для человека, который три месяца не играл, забиваю гол, мог еще пенальти ударить.

Потом вторая игра, я играю тайм, и тренер мне говорит, что нужно поставить , типа ты не против? Ну как я буду против? Мистер, вы решаете, конечно же. Как раз у них произошел конфликт, чуть не подрались, Марио сразу же уходит.

Третью игру он мне говорит, нужно начать с запаса, потому что очень опасно получить травму якобы. Ну я поверил в это наивно, может быть, так и есть, я не знаю. Мне постепенно давали нагрузки на тренировках, я бегал, работал даже больше, чем другие, потому что мне нужно было догонять ребят.

В третьей игре я выхожу на замену минут на 20, причем мы проигрывали 0:1 и сравняли на последних секундах. И потом – просто без шансов.

– Почему?

– Это один из немногих вопросов, на который я ищу ответ со всех сторон и никак его не получаю. Клянусь. Ни по каким параметрам.

– Ну как, ты опытный футболист. Подойти к тренеру, спортивному директору...

– Я и с президентом, и с кем только ни разговаривал. Это бесполезно, тем более с турками. Они удивительные в этом плане. Это особенности нации – всегда все хорошо, все супер, улыбаются там.

Ты приходишь, не понимаешь: «Может, мне что-то поменять?» Я услышал: будь злее, докажи мне, покажи мне. Я говорю: что мне сделать, кого-то задушить, прибить? Покажи мне свое недовольство! Я говорю: где я недоволен? Покажи мне! Я вышел, бегаю, он: вот, оно, давай, рви, рви!

Бац – игра, ты опять в запасе, и у тебя шок просто. Вот у меня шок был. Хорошо, ты меня не ставишь, но минут на 15-20 меня даже можно было пьяного выпускать. Даже если я пьяный или в коме лежу.

Вот это я по сей день не понял. Не хочу говорить про русофобию, но что только в голову ни лезло, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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