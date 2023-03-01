Дзюба о сборной: «Я бы приехал и сражался за свою страну – нет ничего лучше. Играй мы с Польшей, вы бы меня увидели – 99%»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Валерий Карпин Футбол

Артем Дзюба рассказал о том, что для него значит игра за сборную России.

– Ты читал последнее интервью Карпина про себя?

– Нет. А должен был читать?

– Ну не знаю. Когда он сказал, если литературно, точно цитату не помню, что ему на Дзюбу без разницы.

– Мне то же самое. Ты у меня спросил, читал ли я его. Если бы мне было не все равно, я бы, наверное, прочитал? Мне неинтересно.

– Карпин – тренер сборной. А ты карьеру в сборной не завершил.

– Нет, не завершал. Конечно, мне, как и любому спортсмену, хочется забить единственный гол и побить рекорд.

– Я к чему: ты говоришь, мы классно поговорили, все обсудили, вопрос закрыли, но все равно выходит интервью, где...

– Почему ты решил, что Валерий Георгиевич не лукавит? Он же не может признать: «Да, я его ненавижу». Или «да, я о нем постоянно думаю». Понятно, что он не будет всю правду говорить. Я не знаю, что у него, я вообще не задаюсь этим вопросом. У меня нету проблем.

Тренер Карпин и Дзюба – это не Россия и сборная. Сборная России – что-то большее. Возможно, вы увидели бы меня, если бы мы играли с Польшей. Думаю, 99 процентов. В решающих матчах, когда все стояло на кону бы, я думаю, что он позвал бы меня.

Я бы приехал и бился бы, сражался бы за свою страну. Мне все равно, это моя страна, и нет ничего лучше, чем играть за сборную своей страны. Я скучаю по гимну, по ощущениям внутри, по мурашкам, когда сердце прямо замирает.

И все равно, кто тренер и как он ко мне относится. Если я заслуживаю и он меня вызывает – я приеду и буду играть. А что он там обо мне думает – мне без проблем, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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37 комментариев

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Vinnipukh Vinni
Ответ Lionel Andres Messi 10
Люди не поддерживают СВО, потому что хотят мира, а не победы той или другой стороны.
Но без победы той или другой стороны СВО не закончится. Либо США (Украина) своего добьются, либо Россия. Третьего не дано.
Соответственно, чем быстрее кто-то одержит победу, тем быстрее закончится СВО. Такого, чтобы кто-то сказал "мы погорячились, давайте жить дружно", не будет.
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Ковид 07.10.52
Теперь я точно знаю, кто писал тексты для Степановой...
+1
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Олег Акимов
сражался за свою страну – нет ничего лучше
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Вперёд в Бахмут, мастер орального жанра
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Forrest Gamp
так езжай на СВО и сражайся
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Kulich
Готовый депутатишко
+5
0
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Никита Тулаев
Ответ Дядя ТУРА
0.5%
скорее после 0,5
+1
0
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Homelender_666
Ответ Lionel Andres Messi 10
А почему бы Дзюбе не поехать и не посражаться за свою страну в зоне боевых действий?
Странно, что на ваш комментарий не отреагировал главный диванный воин спортса - Ростовский)
+3
0
+3
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kin
Как заткнуть этот фонтан?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Зюбин
Ответ Lionel Andres Messi 10
А почему бы Дзюбе не поехать и не посражаться за свою страну в зоне боевых действий?
Он спортсмен а не военный, почему он должен идти и погибнуть в первый же день?
+1
-2
-1
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los merengues
Ответ Максим Новиков
Почему же. Все кто против - высказывают свое мнение в реальной жизни, а не в комментах спортса и не молчат, ну или уезжают
🤡
0
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Max1m
Так ехал бы за Украину сражаться. Какая разница кого ты поддерживаешь?
Люди не поддерживают СВО, потому что хотят мира, а не победы той или другой стороны.
+2
-2
0
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Эннер Валенсия
Ответ Lionel Andres Messi 10
Я на такой глупый вопрос даже не вижу смысла отвечать; это что-то из формулировки: все, кто против, давно уехали, а все оставшиеся – за.
Наверное, умно отправлять человека на фронт за поддержку Росиии, не глупо совсем
+1
-2
-1
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Зизуха
Ответ Алексей Дольский
Хватит уже постить этого дурака
День 1, ещё 6 осталось
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Новиков
Ответ Lionel Andres Messi 10
Я на такой глупый вопрос даже не вижу смысла отвечать; это что-то из формулировки: все, кто против, давно уехали, а все оставшиеся – за.
Почему же. Все кто против - высказывают свое мнение в реальной жизни, а не в комментах спортса и не молчат, ну или уезжают
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Andres Messi 10
Ответ Максим Новиков
Тогда почему ты в России продолжаешь жить?
Я на такой глупый вопрос даже не вижу смысла отвечать; это что-то из формулировки: все, кто против, давно уехали, а все оставшиеся – за.
+7
-2
+5
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Max1m
Ответ Lionel Andres Messi 10
А зачем? Я, в отличие от Дзюбы, не поддерживаю так называемую СВО.
Так ехал бы за Украину сражаться. Какая разница кого ты поддерживаешь?
+1
-8
-7
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Aristokrat_13
Как добавить тег, чтобы мне этого клоуна-онаниста не показывало в ленте? Весь вечер его цитаты в новостях
+1
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Твори Добро
Ответ Lionel Andres Messi 10
А зачем? Я, в отличие от Дзюбы, не поддерживаю так называемую СВО.
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+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Новиков
Ответ Lionel Andres Messi 10
А зачем? Я, в отличие от Дзюбы, не поддерживаю так называемую СВО.
Комментарий скрыт
0
-14
-14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
сражался за свою страну(с).Напоминает высказывания его дружка Черчесова
+2
-2
0
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qzs4gc4x85
Мы её слепые, чтоб тебе увидеть особенно твои видео
0
0
0
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terskiy
Ответ Lionel Andres Messi 10
А почему бы Дзюбе не поехать и не посражаться за свою страну в зоне боевых действий?
"Мне еще не принесли повестку, вот если принесут..."
"Там и без меня достаточно профессионалов воюет"
"И вообще у меня травма, вот когда вылечусь..."
+6
-1
+5
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Max1m
Ты почему не там?
А зачем? Я, в отличие от Дзюбы, не поддерживаю так называемую СВО.
+23
-3
+20
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tiga1
Ответ Lionel Andres Messi 10
А почему бы Дзюбе не поехать и не посражаться за свою страну в зоне боевых действий?
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+1
-15
-14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tiga1
Дзюба настоящий патриот и футболист отличный
0
-8
-8
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