Дзюба о сборной: «Я бы приехал и сражался за свою страну – нет ничего лучше. Играй мы с Польшей, вы бы меня увидели – 99%»

рассказал о том, что для него значит игра за сборную России.

– Ты читал последнее интервью Карпина про себя?

– Нет. А должен был читать?

– Ну не знаю. Когда он сказал, если литературно, точно цитату не помню, что ему на Дзюбу без разницы.

– Мне то же самое. Ты у меня спросил, читал ли я его. Если бы мне было не все равно, я бы, наверное, прочитал? Мне неинтересно.

– Карпин – тренер сборной. А ты карьеру в сборной не завершил.

– Нет, не завершал. Конечно, мне, как и любому спортсмену, хочется забить единственный гол и побить рекорд.

– Я к чему: ты говоришь, мы классно поговорили, все обсудили, вопрос закрыли, но все равно выходит интервью, где...

– Почему ты решил, что Валерий Георгиевич не лукавит? Он же не может признать: «Да, я его ненавижу». Или «да, я о нем постоянно думаю». Понятно, что он не будет всю правду говорить. Я не знаю, что у него, я вообще не задаюсь этим вопросом. У меня нету проблем.

Тренер Карпин и Дзюба – это не Россия и сборная. – что-то большее. Возможно, вы увидели бы меня, если бы мы играли с Польшей. Думаю, 99 процентов. В решающих матчах, когда все стояло на кону бы, я думаю, что он позвал бы меня.

Я бы приехал и бился бы, сражался бы за свою страну. Мне все равно, это моя страна, и нет ничего лучше, чем играть за сборную своей страны. Я скучаю по гимну, по ощущениям внутри, по мурашкам, когда сердце прямо замирает.

И все равно, кто тренер и как он ко мне относится. Если я заслуживаю и он меня вызывает – я приеду и буду играть. А что он там обо мне думает – мне без проблем, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы