Дмитрий Тарасов о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они прониклись нашим духом, потому что мы духом сильны!»

Теги Зенит Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия натурализация Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Тарасов поддержал получение гражданства РФ бразильскими игроками «Зенита».

Президент России Владимир Путин ранее предоставил российское гражданства Малкому и Клаудиньо.

– Спокойно отношусь к тому, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Надо с ними поговорить. У вас есть телефон, давайте позвоним, узнаем, как они говорят по-русски (смеется).

– По-русски пока слабо говорят.

– Слабо? Не знаю, что здесь комментировать. Наверное, это их решение. Я бы никогда не захотел поменять свое гражданство.

– Было бы вам интересно посмотреть на них в сборной?

– Надо дожить до этого вообще.

– Вас эта возможность не смущает?

– Да нет, не смущает. Ари играл, вызывался. Фернандес тоже. Эта практика существует.

Главное, чтобы они прониклись нашим духом! Потому что мы духом сильны! Надо, чтобы они играли со всей душой, всем сердцем.

– Как можно помочь им проникнуться нашим менталитетом?

– Только пообщавшись со мной. Я знаю точно, как. Абсолютно точно расскажу.

– Куда поведете? В баню?

– Нет, в баню – это к Глушакову, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.

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14 комментариев

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Антон Путятин
Духом мы сильны везде кроме футбола.
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Крыло советов
Ответ Аталанта расправила плечи
Я не понимаю. В одной стране живем, одинаково учились, по одним улицам ходили, как в итоге могли получиться такие зомби.
С кем? С Тарасовым ты по одним улицам ходил? Он из своего пентхауса выходит разве что на покушать в Барвихе. Пока ты ходил по улицам он на Майбахе в телефоне смотрел соловьева так что этих улиц за тонировкой и не видно во все
+1
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Ебздрогыч
День закончился Дзюбой, новый день начался Тарасовым. За что нам все это?
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-1
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Двоечник
Ага. Еще скажи что им конкуренцию за место в составе надо выиграть, ведь для них это так тяжело будет)
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RBITW
Правильно. Духом надо быть сильным, не умом же.
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Забил ли Заболотный?
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нужно понюхать их, тогда станет понятно, если пахнет русским духом, то значит прониклись.
Я кажется понял теперь зачем ЭТО делал Лëв
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-2
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charly_54
Тарасов им хочет впарить свои курсы счастливой семейной жизни?
+1
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+1
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Забил ли Заболотный?
Тарасов после интервью Дзюбы понял что проседает и теперь решил наверстать упущенное
+4
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+4
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vjp6cmm2f9
Был Дзюба, а теперь Димка Тарасов😂🤦‍♂️
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Sinister Kid
Не, зря же вы паспортисты😉
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Тайосич
Тарасов безмерной глупостью силён.
0
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Аталанта расправила плечи
Я не понимаю. В одной стране живем, одинаково учились, по одним улицам ходили, как в итоге могли получиться такие зомби.
+6
0
+6
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Гамарджоба Генацвале
Нужно понюхать их, тогда станет понятно, если пахнет русским духом, то значит прониклись.
+1
-1
0
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Ярик01
Да какой ещё Тарасов, вам интервью Дзюбы мало что ли на сегодня
0
-1
-1
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