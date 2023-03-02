Дмитрий Тарасов о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они прониклись нашим духом, потому что мы духом сильны!»
Дмитрий Тарасов поддержал получение гражданства РФ бразильскими игроками «Зенита».
Президент России Владимир Путин ранее предоставил российское гражданства Малкому и Клаудиньо.
– Спокойно отношусь к тому, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Надо с ними поговорить. У вас есть телефон, давайте позвоним, узнаем, как они говорят по-русски (смеется).
– По-русски пока слабо говорят.
– Слабо? Не знаю, что здесь комментировать. Наверное, это их решение. Я бы никогда не захотел поменять свое гражданство.
– Было бы вам интересно посмотреть на них в сборной?
– Надо дожить до этого вообще.
– Вас эта возможность не смущает?
– Да нет, не смущает. Ари играл, вызывался. Фернандес тоже. Эта практика существует.
Главное, чтобы они прониклись нашим духом! Потому что мы духом сильны! Надо, чтобы они играли со всей душой, всем сердцем.
– Как можно помочь им проникнуться нашим менталитетом?
– Только пообщавшись со мной. Я знаю точно, как. Абсолютно точно расскажу.
– Куда поведете? В баню?
– Нет, в баню – это к Глушакову, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.
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