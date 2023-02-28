Депутат Терюшков о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Самое важное, чтобы после завершения карьеры гражданство РФ не потеряло актуальность»

Теги Зенит премьер-лига Россия Государственная дума Политика натурализация Роман Терюшков Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Роман Терюшков прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.

24 февраля бразильским игрокам «Зенита» указом президента было предоставлено гражданство РФ. «Я всегда был против легионеров в наших внутренних первенствах. Что касается натурализации спортсменов, то к этому процессу отношусь крайне настороженно.

Самое важное, чтобы при завершении спортивного профессионального контракта гражданство Российской Федерации не теряло актуальность для спортсмена, прошедшего через эту процедуру», – сказал депутат Государственной думы.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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11 комментариев

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s_h_a_m_a_n
Главное чтобы не стали как Ари после окончания карьеры.
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Бухгалтер2021
а не отправить бы их на СВО?
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Hong Kil
У депутатов другие запросы.
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dimur
Ответ СИ
Депутат Терюшков, а как Вы считаете, предоставление гражданства произошло без нарушения нашего законодательства? Они вообще то кто- ученые, врачи высшей квалификации, преследуемые журналисты другой страны? Они кто?
Лучшие кадры Газпрома.
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СИ
Депутат Терюшков, а как Вы считаете, предоставление гражданства произошло без нарушения нашего законодательства? Они вообще то кто- ученые, врачи высшей квалификации, преследуемые журналисты другой страны? Они кто?
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Kit244098
Опять юродивый вылез. Как же он присосался к нашей ленинской комнате. Хрен его оторвешь отсюда))
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Лол)))
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nmnackjbxkasbk
угу, в окопы их
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Ебздрогыч
Я прям так и вижу, как после карьеры Малком и Клаудиньо устраиваются за гроши в детскую академию Зенита и вечерами бухают с Радимовым, обсуждая перспективы и особый путь Россеюшки родненькой
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tankist231
Тут он прав, главное чтоб не было так, что как стало не выгодно, отказались, надо как говорится чтоб оставались с Россией и в горе и в радости
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timohin
Терюшков не от мира сего! Где то в другом мире живет! Как и вся власть впрочем!
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