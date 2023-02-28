Депутат Терюшков о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Самое важное, чтобы после завершения карьеры гражданство РФ не потеряло актуальность»
Роман Терюшков прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.
24 февраля бразильским игрокам «Зенита» указом президента было предоставлено гражданство РФ. «Я всегда был против легионеров в наших внутренних первенствах. Что касается натурализации спортсменов, то к этому процессу отношусь крайне настороженно.
Самое важное, чтобы при завершении спортивного профессионального контракта гражданство Российской Федерации не теряло актуальность для спортсмена, прошедшего через эту процедуру», – сказал депутат Государственной думы.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
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