Депутат Терюшков о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Самое важное, чтобы после завершения карьеры гражданство РФ не потеряло актуальность»

Роман Терюшков прокомментировал натурализацию и .

24 февраля бразильским игрокам « » указом президента было предоставлено гражданство РФ. «Я всегда был против легионеров в наших внутренних первенствах. Что касается натурализации спортсменов, то к этому процессу отношусь крайне настороженно.

Самое важное, чтобы при завершении спортивного профессионального контракта гражданство Российской Федерации не теряло актуальность для спортсмена, прошедшего через эту процедуру», – сказал депутат Государственной думы.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?