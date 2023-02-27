Монсон о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Поддерживаю их. У любого должен быть свободный выбор»

Теги Зенит премьер-лига Россия Джефф Монсон натурализация Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Джефф Монсон положительно высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.

В пятницу, 24 февраля, бразильские полузащитники «Зенита» указом президента Владимира Путина получили гражданство РФ.

«Поддерживаю Малкома и Клаудиньо. У любого должен быть свободный выбор гражданства вне зависимости от страны, в которой они живут», – сказал бывший боец MMA, имеющий российский паспорт.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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9 комментариев

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Sevuska
Ответ Леван Мкртчян
Так на уровне большой политики , большой власти и глобальной экономики современного мира --- везде будет "зло и ложь", как Вы выразились,вне зависимости от страны. Проблемы лишь одна , пока @диотов всех стран настаскивают на внешних бармалеев "угрожающих " суверенитету их страны и прочим страшилкам --- умные люди уже давно сообразили, где находится истинный враг .
Натаскивают на внешних бармалеев !?
Если вы идиот , то вас и натаскивать не надо .
А если вы как Монсон - поехал и увидел всё своими глазами , и поступил как ему подсказала совесть .
Суверенитета у Украины никакого нет уже с 2014 года , благодаря США . Они руками украинцев бомбили Донбас с того же года .
Монсон это узнал и увидел . И это его выбор . Вот так вот .
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Леван Мкртчян
Ответ Sevuska
Монсом американец , но в отличие от многих американцев интересуется , что в мире происходит, и разбирается где добро и правда , а где зло и ложь .
Так на уровне большой политики , большой власти и глобальной экономики современного мира --- везде будет "зло и ложь", как Вы выразились,вне зависимости от страны.
Проблемы лишь одна , пока @диотов всех стран настаскивают на внешних бармалеев "угрожающих " суверенитету их страны и прочим страшилкам --- умные люди уже давно сообразили, где находится истинный враг .
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Mikas7
сказочный , В России есть выборы ?Мэров кто выбирает ?президентские ?кандидаты сидят как раз в России, Севушка)Россия не может выиграть войну у страны которой с твоих слов нет?дискредировать армию пусть и не прямо нехорошо)
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Анатолий
Когда Малком выступал за Бордо, были ощущения что в будущем он станет основным в сборной Бразилии и ведущим игроком любого топ клуба Англии или Испании. Теперь же бразилец осел в Северной столице с российским паспортом на руках и рублями в карманах
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Sevuska
Ответ Mikas7
Тогда когда будут конкурентные выборы ?и когда кандидатов выпустят из тюрем ?а населению городов хоть позволят выбрать своего кандидата?а то выбирают депутаты в обмен на свои интересы а не на интересы населения
Медвейчука уже обменяли .
Если зеля с кокса не слезет, то , скорее , залужного назначат.
Какие тебе ещё интересы интересуют в американской колонии 404 !?
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Sevuska
Монсом американец , но в отличие от многих американцев интересуется , что в мире происходит, и разбирается где добро и правда , а где зло и ложь .
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Mikas7
Тогда когда будут конкурентные выборы ?и когда кандидатов выпустят из тюрем ?а населению городов хоть позволят выбрать своего кандидата?а то выбирают депутаты в обмен на свои интересы а не на интересы населения
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Александр Кудрявцев
Извините моё мнение Ну началось от Монсона
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Дмитрий9779
Монсон красаучег.Все верно,у каждого должен быть выбор.
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