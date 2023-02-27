Монсон о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Поддерживаю их. У любого должен быть свободный выбор»
Джефф Монсон положительно высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.
В пятницу, 24 февраля, бразильские полузащитники «Зенита» указом президента Владимира Путина получили гражданство РФ.
«Поддерживаю Малкома и Клаудиньо. У любого должен быть свободный выбор гражданства вне зависимости от страны, в которой они живут», – сказал бывший боец MMA, имеющий российский паспорт.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
Если вы идиот , то вас и натаскивать не надо .
А если вы как Монсон - поехал и увидел всё своими глазами , и поступил как ему подсказала совесть .
Суверенитета у Украины никакого нет уже с 2014 года , благодаря США . Они руками украинцев бомбили Донбас с того же года .
Монсон это узнал и увидел . И это его выбор . Вот так вот .
Проблемы лишь одна , пока @диотов всех стран настаскивают на внешних бармалеев "угрожающих " суверенитету их страны и прочим страшилкам --- умные люди уже давно сообразили, где находится истинный враг .
Если зеля с кокса не слезет, то , скорее , залужного назначат.
Какие тебе ещё интересы интересуют в американской колонии 404 !?