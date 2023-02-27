Монсон о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Поддерживаю их. У любого должен быть свободный выбор»

Джефф Монсон положительно высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.

В пятницу, 24 февраля, бразильские полузащитники « » указом президента Владимира Путина получили гражданство РФ.

«Поддерживаю Малкома и Клаудиньо. У любого должен быть свободный выбор гражданства вне зависимости от страны, в которой они живут», – сказал бывший боец MMA, имеющий российский паспорт.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?