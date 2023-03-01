Осинькин о «Крыльях» в полуфинале Кубка России: «В ничьей с «Динамо» и проходе дальше есть элемент везения»

высказался о выходе «Крыльев Советов» в полуфинал Фонбет Кубка России.

Самарцы в 1/4 финала Пути РПЛ прошли « » по сумме двух матчей (2:1, 1:1).

«Не все хорошо у нас в плане игры, не могли мы выйти на уровень контроля и надежности, который нужен. Теряли много простых мячей, хотя соперник давал возможности для контратак. Нам нужно было сыграть лучше.

В том, что в итоге получилась ничья и мы прошли дальше, есть элемент везения. В плане перехода от обороны в атаку было слишком много потерь. Но даже в этой игре мы создали несколько качественных моментов», – сказал главный тренер « ».

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