Писарский забил «Динамо» 5 голов в 6 матчах – больше всего в карьере
Владимир Писарский забил 5 голов в 6 матчах против «Динамо».
27-летний нападающий «Крыльев Советов», забивший москвичам в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, забил бело-голубым и в ответной игре сегодня – с пенальти на 29-й минуте.
Именно в ворота «Динамо» Писарский забил больше всего голов в карьере. По 3 гола он забил «Уралу» и «Краснодару».
В Мир РПЛ в этом сезоне Писарский забил 14 голов в 15 матча. Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Палач придворного вороватого полипроекта