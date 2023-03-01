Писарский забил «Динамо» 5 голов в 6 матчах – больше всего в карьере

забил 5 голов в 6 матчах против « ».

27-летний нападающий « », забивший москвичам в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, забил бело-голубым и в ответной игре сегодня – с пенальти на 29-й минуте.

Именно в ворота «Динамо» Писарский забил больше всего голов в карьере. По 3 гола он забил «Уралу» и «Краснодару».

В Мир в этом сезоне Писарский забил 14 голов в 15 матча. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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