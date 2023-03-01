Писарский забил «Динамо» 5 голов в 6 матчах – больше всего в карьере

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский забил 5 голов в 6 матчах против «Динамо».

27-летний нападающий «Крыльев Советов», забивший москвичам в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, забил бело-голубым и в ответной игре сегодня – с пенальти на 29-й минуте.

Именно в ворота «Динамо» Писарский забил больше всего голов в карьере. По 3 гола он забил «Уралу» и «Краснодару».

В Мир РПЛ в этом сезоне Писарский забил 14 голов в 15 матча. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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5 комментариев

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постоянный клиент)
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Ответ SMART789
Умница Палач придворного вороватого полипроекта
Как вы самокритично про свой любимый клуб, но вроде Писарский Зениту не особо забивал
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SMART789
Умница
Палач придворного вороватого полипроекта
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Константиньо
выносит без напоминаний
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Ебздрогыч
Очень не любит ментов, его можно понять
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