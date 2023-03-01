Пименов о голе «Крыльев» в матче с «Динамо»: «Пенальти – нарисованный. Судья не разобрался»

Теги Крылья Советов Руслан Пименов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Матч ТВ Бенхамин Гарре Павел Кукуян Футбол

Руслан Пименов считает, что пенальти в ворота «Динамо» не стоило назначать.

На 27‑й минуте ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России «Динамо» – «Крылья Советов» (1:1) главный судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота московского клуба за фол на полузащитнике «Крыльев» Бенхамине Гарре. 11-метровый реализовал Владимир Писарский.

«Пенальти – нарисованный. 28‑й номер «Крыльев» здорово отработал, шел на руку динамовца, а потом упал. Судья не разобрался», – сказал бывший нападающий «Динамо».

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9 комментариев

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samarskij-kuzmich
Ответ madjer163
Захват за лицо и не пенальти???? Ооо, Пименову врачей!
Это точно ))) Окулист, чтобы лучше видеть и п҉с҉и҉х҉о҉т҉е҉р҉а҉п҉е҉в҉т҉, чтобы вернуться в реальность.
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samarskij-kuzmich
"шел на руку динамовца, а потом упал". Он каким местом футбол-то смотрел?? Нгамале схватил Гарре двумя руками за голову и крутя ему голову повалил на поле. Что аргентинец сам положил голову в руки африканца, чтобы тот начал её откручивать?🤦
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madjer163
Захват за лицо и не пенальти???? Ооо, Пименову врачей!
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v_decadence
Меня убрал соперник, схвачу-ка я его за лицо. Великолепный план, как говорится. Надёжный, как швейцарские часы.
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ТрактоПоктер
Ну у Пименова Спартак самый популярный клуб, этим как говорится все сказано ....
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Asensio_20
Пименову подарите очки пожалуйста! Там явное нарушение правил.. Зачем в своей штрафной хватит игрока руками
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Alex090
Глазыньки разуй, Русланушка!
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Kemal Gul
Как болельщик Динамо скажу, что пенальти скорее был. Да, Писарский приукрасил, конечно, но кто так не делает в современном футболе? А Нгамале нужно аккуратнее руками работать в своей штрафной. Впрочем, это не его работа
+5
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Дмитрий9779
Ни фига,Нгомалё делает движение рукой в сторону головы нападающего
+6
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