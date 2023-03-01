считает, что пенальти в ворота «Динамо» не стоило назначать.

На 27‑й минуте ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России «Динамо» – « » (1:1) главный судья назначил пенальти в ворота московского клуба за фол на полузащитнике «Крыльев» . 11-метровый реализовал Владимир Писарский.

«Пенальти – нарисованный. 28‑й номер «Крыльев» здорово отработал, шел на руку динамовца, а потом упал. Судья не разобрался», – сказал бывший нападающий « ».

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