Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Путь РПЛ. «Спартак» против «Локомотива», «Ростов» в гостях у «Урала»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Крылья Советов Ростов ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Москва Урал Краснодар Футбол

«Спартак» примет «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Также в понедельник «Ростов» сыграет в гостях с «Уралом».

Во вторник «Краснодар» встретится дома с ЦСКА, а в среду «Динамо» будет противостоять «Крыльям Советов».

Фонбет Кубок России

1/4 финала

Путь РПЛ

Ответные матчи

Урал – Ростов
Дата проведения
27 февраля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 1:1

Спартак – Локомотив
Дата проведения
27 февраля, 20.00, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 1:0

Краснодар – ЦСКА
Дата проведения
28 февраля, 19.30, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

Первый матч: 0:3

Динамо – Крылья Советов
Дата проведения
1 марта, 20.00, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

16 комментариев

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Александр Кудрявцев
Ответ Александр Киричев
вся страна за Урал
Вся стран в одном лице
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Александр Киричев
вся страна за Урал
И снова неверное утверждение.
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Александр Кудрявцев
Спартак Только вперёд. Только победа 💪💪💪💪
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Иван Новиков
Вся страна за Спартак и Звезду.
Я ни за Спартак, ни за Звезду. Уже не "вся страна", если что.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Тимофей Кушнир
Словно специально слили группу ради простой дороги к финалу.
С чего этой дороге быть простой?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ярик01
Правило гостевого гола действует?
Нет. И дополнительного времени нет: сразу пенальти.
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V_J_I_K
Ответ Тимофей Кушнир
Словно специально слили группу ради простой дороги к финалу.
Ну да, чтоб на каком-нибудь "огороде" одна из их звезд сломалась)
Не верю я в такое желание Зенита.
+1
0
+1
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Александр Киричев
Ответ Иван Новиков
Вся страна за Спартак и Звезду.
вся страна за Урал
0
0
0
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vayka
Сложный, но интересный сюжет в нынешнем кубке, вперёд СПАРТАК
0
-1
-1
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Иван Новиков
Вся страна за Спартак и Звезду.
+1
-4
-3
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amur.
Ответ Тимофей Кушнир
Словно специально слили группу ради простой дороги к финалу.
Зенит взял на себя миссию популяризации футбола в регионах, а не специально слили группу...
В Ульяновске был настоящий праздник... ну... кроме счёта и банана
+1
-1
0
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Тимофей Кушнир
Ответ V_J_I_K
... а там Зенит ждет))
Словно специально слили группу ради простой дороги к финалу.
0
-1
-1
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Boroldinho
Ответ Ярик01
Правило гостевого гола действует?
нет, сразу пенки при равенстве будут бить
+4
0
+4
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V_J_I_K
Ответ Тимофей Кушнир
С одной стороны интересно, а с другой понимаешь, что в пути Рпл никто не вылетит, а отправится в путь регионов.
... а там Зенит ждет))
+1
-3
-2
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Ярик01
Правило гостевого гола действует?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимофей Кушнир
С одной стороны интересно, а с другой понимаешь, что в пути Рпл никто не вылетит, а отправится в путь регионов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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