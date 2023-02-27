Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Путь РПЛ. «Спартак» против «Локомотива», «Ростов» в гостях у «Урала»

« » примет « » в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Также в понедельник « » сыграет в гостях с « ».

Во вторник «Краснодар» встретится дома с , а в среду «Динамо» будет противостоять «Крыльям Советов».

Фонбет Кубок России

1/4 финала

Путь РПЛ

Ответные матчи

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:0

Первый матч: 0:3

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России