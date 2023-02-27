Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Путь РПЛ. «Спартак» против «Локомотива», «Ростов» в гостях у «Урала»
«Спартак» примет «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Также в понедельник «Ростов» сыграет в гостях с «Уралом».
Во вторник «Краснодар» встретится дома с ЦСКА, а в среду «Динамо» будет противостоять «Крыльям Советов».
1/4 финала
Путь РПЛ
Ответные матчи
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.00, «Открытие Банк Арена»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 28 февраля, 19.30, «стадион Краснодар»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 1 марта, 20.00, «ВТБ Арена»
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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