«Динамо» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Динамо» примет « » в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

В первом матче в Самаре « » уступило «Крыльям» со счетом 1:2.

Статистика Фонбет Кубка России

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