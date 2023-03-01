«Динамо» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
«Динамо» примет «Крылья Советов» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
В первом матче в Самаре «Динамо» уступило «Крыльям» со счетом 1:2.
- Дата проведения
- 1 марта, 20.00, «ВТБ Арена»
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