«Динамо» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Теги Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва онлайны Футбол

«Динамо» примет «Крылья Советов» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

В первом матче в Самаре «Динамо» уступило «Крыльям» со счетом 1:2.

Динамо – Крылья Советов
Дата проведения
1 марта, 20.00, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

Статистика Фонбет Кубка России

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

3 комментария

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Кеша
Ждём победы !
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Вольфсбург
Удачи Динамовцам! Тяжёлая игра будет, но помните у клуба столетие!!! Не подведите братцы!!!
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Philatelist79
Реабилитироваться надо. Удачи Динамо.
+3
-2
+1
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