«Гегемония «Зенита» – плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать». Прохин об РПЛ

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Данила Прохин Футбол

Футболист «Ростова» считает гегемонию «Зенита» плюсом для российского футбола.

– За чемпионство поборетесь?

– Почему нет? Вдруг у «Зенита» начнется неудачная серия.

На самом деле, их гегемония – плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне, как воспитаннику, даже в пять раз приятнее, – сказал защитник Данила Прохин.

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10 комментариев

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Ковид 07.10.52
Вдруг бывает только пук...если бы этот тип не прикасался к газовым, то подумал бы , что болезнь распространяется на весь футбол, а так пока в одном городе гуляет..
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Михаил Максаков
Прохин самый никчёмный футболист за последние много лет в нашем клубе. Зачем его брали совершенно непонятно.
Никчёмнее Обухова?
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Кирилл.С-Пб
Влажные мечты )))
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-1
-1
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Влад Яшнов
Ответ Злодей Спб
Ага-ага. Всем соперникам так хочется обыграть Зенит с крупным счётом, что они выстраивают автобус у своих ворот и 90 минут ракуют в своей штрафной, вместо того чтобы реально создавать угрозу воротам Зенита. Говорите да не заговаривайтесь :)
Вот уж один хороший соперник у нас точно есть на века - Ахмат)
+5
0
+5
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Михаил Максаков
Прохин самый никчёмный футболист за последние много лет в нашем клубе. Зачем его брали совершенно непонятно.
+5
-3
+2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Злодей Спб
Ага-ага. Всем соперникам так хочется обыграть Зенит с крупным счётом, что они выстраивают автобус у своих ворот и 90 минут ракуют в своей штрафной, вместо того чтобы реально создавать угрозу воротам Зенита. Говорите да не заговаривайтесь :)
Ну-ка, ну-ка, расскажи про "автобус" Ростова в первом круге.
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-4
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Злодей Спб
Ага-ага. Всем соперникам так хочется обыграть Зенит с крупным счётом, что они выстраивают автобус у своих ворот и 90 минут ракуют в своей штрафной, вместо того чтобы реально создавать угрозу воротам Зенита.

Говорите да не заговаривайтесь :)
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+5
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леннорыч-абрамович
Осталось только обыграть!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Осталась "малость" : в домашней игре обыграть Зенит.
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Саша Казанов
Прохин еще вернётся в Зенит)
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