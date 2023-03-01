«Гегемония «Зенита» – плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать». Прохин об РПЛ

Футболист « » считает гегемонию « » плюсом для российского футбола.

– За чемпионство поборетесь?

– Почему нет? Вдруг у «Зенита» начнется неудачная серия.

На самом деле, их гегемония – плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне, как воспитаннику, даже в пять раз приятнее, – сказал защитник .

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