«Гегемония «Зенита» – плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать». Прохин об РПЛ
Футболист «Ростова» считает гегемонию «Зенита» плюсом для российского футбола.
– За чемпионство поборетесь?
– Почему нет? Вдруг у «Зенита» начнется неудачная серия.
На самом деле, их гегемония – плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне, как воспитаннику, даже в пять раз приятнее, – сказал защитник Данила Прохин.
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