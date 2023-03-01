Быстров верит в чемпионство «Спартака»: «Зениту» так легко матчи уже не даются, психуют. Абаскаль реанимировал русских футболистов»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Роман Зобнин Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров считает, что «Спартак» может стать чемпионом в Мир РПЛ.

«Чемпионство «Спартака» в РПЛ? Почему нет. «Спартак» может выиграть. Они пытаются играть с «Зенитом» на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют. Это все говорит о том, что где-то они приближаются. Иностранцы более качественные стали.

Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других. Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку, и вот результат», – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 17 туров. «Зенит» лидирует с 42 очками.

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19 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
З.М.С Владимир Сергеевич Быстров считает, что борьба за 1 место между Зенитом и Спартаком возможна.
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мои ноги дряблы
одно слово Иуда
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Dan Kennedy
Володька и после завершения карьеры продолжает переходить из Зенита в Спартак и обратно.

А если серьезно, то он скорее верит в то, что Спартак поборется, и может зацепится. А не выбирает между Спартаком и Зенит в борьбе за титул.
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Otto Kretschmer
Два дела сразу сделал , кинул перчатку Мостовому и Зарему лизнул.
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Dan Kennedy
Ответ Кирилл Голивец
Реанимировал на фоне кого? На фоне выходящего из комы Локомотива? а чего не Химок и не Торпедо? Зимняя предсезонка вообще так себе показатель, ее и Кононов выигрывал. Короче один из самых глупых людей в футбольном российском пространстве решил посоревноваться с Дзюбой в параде бреда.
Это удобно говорить о матче с Локомотивом, и игнорировать второе место в РПЛ и 1 в групповой стадии Кубка России. Победа дома над Зенитом 3:0, ничья в гостях, что и послужило выходом одних в Путь РПЛ, других в Путь Регионов.

В РПЛ у Спартака тоже все нормально но получилось три отрезка:
1) Первые пять туров 4 победы и ничья.
2) Дальше в четырех турах 3 поражения и одна победа
3) закончили 6 победами и 2 ничьими.

Понятное дело, что Зенит фаворит в чемпионской гонке, но Спартак может зацепиться за свой шанс. Жду как можно более плотной борьбы за титул, а там как получиться. А так персонажи вроде Быстрова еще о чемпионской гонке говорят не только потому, что Спартак может зацепиться, а просто потому, что хотят конкуренции. А не как в 19/20 сезоне, где дистанция между Зенитом и вторым местом - 15 очков.
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Владимир Молявин
Быстров не заболел??? Странно от него такое слышать.
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Кирилл Голивец
Ответ Биодудь
А первый круг РФПЛ ни о чем не говорит? Один из самых глупых пользователь спортс решил затмить собой и Дзюбу и Быстрова вместе взятых.
Отставание в минус 6 очков и поражение в очном домашнем матче?) Чтобы рассчитывать на титул?
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Биодудь
Ответ Кирилл Голивец
Реанимировал на фоне кого? На фоне выходящего из комы Локомотива? а чего не Химок и не Торпедо? Зимняя предсезонка вообще так себе показатель, ее и Кононов выигрывал. Короче один из самых глупых людей в футбольном российском пространстве решил посоревноваться с Дзюбой в параде бреда.
А первый круг РФПЛ ни о чем не говорит? Один из самых глупых пользователь спортс решил затмить собой и Дзюбу и Быстрова вместе взятых.
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Бомжеватый чипсоед
Набрасывать г......но на вентилятор - любимая забава футбольных ветеранов.
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Ильдар Фарукшин
Сегодня разошёлся. Володька. Смотри аккуратней по Питеру гуляй😊😊😊
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Виктор
Вовик набухался опять?
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Михаил1970
Зенит пошел дальше, там реанимировали бразильских футболистов в русских)
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Konstantin Zorin
Володька зрит в корень. Он с детства за Спартак!
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Hong Kil
Володя молодец, востребованный инфлюсер. Сегодня расхваливает зарэмцев на все лады. Осваивает бюджетец.
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Мосгорсуд
Ну если их будут так судить как с Локомотивом, то вполне реально
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Кирилл Голивец
Реанимировал на фоне кого? На фоне выходящего из комы Локомотива? а чего не Химок и не Торпедо? Зимняя предсезонка вообще так себе показатель, ее и Кононов выигрывал. Короче один из самых глупых людей в футбольном российском пространстве решил посоревноваться с Дзюбой в параде бреда.
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Bot Vinnik
Психует Быстров, после того как ему в ульяновском аэропорту вираж втащил
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Александр Жердин
Шёл бы Вова в свой клуб. Гей-клуб.
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Eric_Cartman
От создателей «ещё 11 туров до конца, 33 очка в розыгрыше, Зенит будет ошибаться»
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