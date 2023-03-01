Быстров верит в чемпионство «Спартака»: «Зениту» так легко матчи уже не даются, психуют. Абаскаль реанимировал русских футболистов»
Владимир Быстров считает, что «Спартак» может стать чемпионом в Мир РПЛ.
«Чемпионство «Спартака» в РПЛ? Почему нет. «Спартак» может выиграть. Они пытаются играть с «Зенитом» на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют. Это все говорит о том, что где-то они приближаются. Иностранцы более качественные стали.
Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других. Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку, и вот результат», – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».
Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 17 туров. «Зенит» лидирует с 42 очками.
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А если серьезно, то он скорее верит в то, что Спартак поборется, и может зацепится. А не выбирает между Спартаком и Зенит в борьбе за титул.
В РПЛ у Спартака тоже все нормально но получилось три отрезка:
1) Первые пять туров 4 победы и ничья.
2) Дальше в четырех турах 3 поражения и одна победа
3) закончили 6 победами и 2 ничьими.
Понятное дело, что Зенит фаворит в чемпионской гонке, но Спартак может зацепиться за свой шанс. Жду как можно более плотной борьбы за титул, а там как получиться. А так персонажи вроде Быстрова еще о чемпионской гонке говорят не только потому, что Спартак может зацепиться, а просто потому, что хотят конкуренции. А не как в 19/20 сезоне, где дистанция между Зенитом и вторым местом - 15 очков.