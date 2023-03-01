Быстров верит в чемпионство «Спартака»: «Зениту» так легко матчи уже не даются, психуют. Абаскаль реанимировал русских футболистов»

считает, что «Спартак» может стать чемпионом в Мир .

«Чемпионство «Спартака» в РПЛ? Почему нет. «Спартак» может выиграть. Они пытаются играть с « » на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют. Это все говорит о том, что где-то они приближаются. Иностранцы более качественные стали.

реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других. Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку, и вот результат», – сказал экс-игрок « » и «Зенита».

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 17 туров. «Зенит» лидирует с 42 очками.

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