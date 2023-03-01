Вильмар Барриос: «Надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки. «Зенит» заслуживал играть в ЛЧ, но несправедливо лишен этого права»

высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

– Ты слышал о том, что российский футбол может переехать в Азию? Многие российские футболисты считают, что нужно хоть где-то играть. Как легионер, что ты думаешь об этом? Имеет ли для тебя значение, где играет «Зенит» – в Лиге чемпионов или Лиге чемпионов УЕФА?

– Для меня имеет значение только чемпионов УЕФА. Это турнир, играть в котором стремятся все футболисты. Я что-то слышал про планы о переезде, но, мне кажется, будет много сложностей, связанных с длинными перелетами и не только.

Конечно, я надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки. Особенно обидно, что по спортивному принципу мы заслуживали играть в Лиге чемпионов в этом сезоне, но, к сожалению, несправедливо лишены этого права. Верю, что в ближайшее время ситуация с еврокубками поменяется, – сказал полузащитник « ».

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