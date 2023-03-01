Вильмар Барриос: «Надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки. «Зенит» заслуживал играть в ЛЧ, но несправедливо лишен этого права»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Азиатская футбольная конфедерация Вильмар Барриос Спорт-Экспресс Футбол

Вильмар Барриос высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

– Ты слышал о том, что российский футбол может переехать в Азию? Многие российские футболисты считают, что нужно хоть где-то играть. Как легионер, что ты думаешь об этом? Имеет ли для тебя значение, где играет «Зенит» – в Лиге чемпионов Азии или Лиге чемпионов УЕФА?

– Для меня имеет значение только Лига чемпионов УЕФА. Это турнир, играть в котором стремятся все футболисты. Я что-то слышал про планы о переезде, но, мне кажется, будет много сложностей, связанных с длинными перелетами и не только.

Конечно, я надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки. Особенно обидно, что по спортивному принципу мы заслуживали играть в Лиге чемпионов в этом сезоне, но, к сожалению, несправедливо лишены этого права. Верю, что в ближайшее время ситуация с еврокубками поменяется, – сказал полузащитник «Зенита».

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12 комментариев

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зенит в лч пассажир, только народ смешить...
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Надо признать,что деньги для ваших игроков важнее спортивной карьеры.ТЫ сам буд то этого не понимаешь.Променял бы он ЛЧ на зенит если бы ене деньги.Уже денег и так куча,зачем еще?поиграл бы в ЛЧ Барриос а так сам себя обманывает.
К сожалению, я думаю, летом он уедет.
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Влад Путман
Ему никто не сказал, что Зенит не играет в Европе именно по вине питерской шайки???
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УсыЧерчесова
Очень жаль, что текущие бразильцы не играют в еврокубках. Непонятно, когда еще будет такой сильный состав у российской команды
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Spartakus1984
Ответ Александр Жердин
А что, надо было на московские?
Надо признать,что деньги для ваших игроков важнее спортивной карьеры.ТЫ сам буд то этого не понимаешь.Променял бы он ЛЧ на зенит если бы ене деньги.Уже денег и так куча,зачем еще?поиграл бы в ЛЧ Барриос а так сам себя обманывает.
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий
промес(галандское ауе-криминалити) хлопает в ладоши в футболке Я РУССКИЙ
Промес не цепллся всеми силами за ЗП в Спартаке а уезжал в Испанию.
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Кирилл.С-Пб
Уедет летом. жаль
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Для меня имеет значение только Лига чемпионов УЕФА(с)Но вы с Бразилами променяли мечту на Питерские деньги.Странно.
А что, надо было на московские?
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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий
промес(галандское ауе-криминалити) хлопает в ладоши в футболке Я РУССКИЙ
Так в КБ клубе все только за ромбик играют и за борщ.
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Дмитрий
Барии топ! мы тоже все ждем когда нас вернут в еврокубки, но это будет не так скоро(
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Дмитрий
Ответ Spartakus1984
Для меня имеет значение только Лига чемпионов УЕФА(с)Но вы с Бразилами променяли мечту на Питерские деньги.Странно.
промес(галандское ауе-криминалити) хлопает в ладоши в футболке Я РУССКИЙ
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Spartakus1984
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