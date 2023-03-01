Нагучев об интервью Дзюбы: «Почти каждый спортсмен живет в вакууме. Узкий круг общения, нет времени увидеть жизнь. Когда вырастет, его ждут потрясающие открытия»

Теги Локомотив Артем Дзюба Рио Фердинанд премьер-лига Россия Нобель Арустамян психология Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Здоровье Футбол

Роман Нагучев на фоне скандального интервью Артема Дзюбы высказался о спортсменах.

«Нобель [Арустамян] сделал блестящее интервью с Дзюбой. Что там Артем наговорил – его дело и его ответственность. Ему 34, он уже должен осознавать эту ответственность и риски. Должен бы. Но этого не произойдет в обозримом будущем. Такова мера его понимания.

Это интервью – новое подтверждение, что почти каждый спортсмен живет в вакууме. Слишком узкий круг общения. Нет места и времени увидеть жизнь как она есть. Таков уж быт профессии.

Дзюба рассуждает как подросток, признается в этом, и рассматривать разговор придется именно так. Взрослый поговорил с наивным 15-летним малым, у которого скоро первая любовь, институт, разочарования, удачи. Все впереди, в общем-то.

Когда-то давно Рио Фердинанд вдруг понял, что его коллеги, миллионеры и суперзвезды понятия не имеют как жить, если не надо ходить на трени, играть и уезжать в отпуск на Мальдивы. У Рио фонд помощи футболистам с посткарьерной депрессией (Дзюба сказал в интервью: «Депрессия у тебя от безделья, потому что ты нихрена… Чего-то там нашел себе оправдание…» – Sports.ru).

Она наступает, когда выяснишь, что все вообще не так, как ты представлял, а дома лампочку придется вкручивать самостоятельно или позвонить в специальную службу, чтоб пришли и вкрутили. Было такое, да.

Вот Дима Шнякин иногда проводит лекции для футболистов, рассказывает о важности коммуникации с аудиторией. Тоже шаг навстречу неспортивной жизни. Надо признать, она очень интересная. Артем узнает, когда вырастет. Его ждут потрясающие открытия. Это неизбежно», – написал журналист и комментатор «Матч ТВ».

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
У наших футболистов нет образования, начиная с детства, а когда взрослые .... тупо не хотят ничего нового узнавать, когда у тебя Гелик и шкура, жизнь удалась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hulk&boloto
Ответ Ебздрогыч
Нагучев считает, что Дзюба закончит карьеру и поумнеет, но это не так. Пока складывается впечатление, что будет вторым Быстровым или Мостовым
Ну не знаю, он всех быстро за...т своими высокоинтеллектульными рассуждениями)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
Может мне кто объяснит, что такое депрессия и с чем ее едят? Живу вроде больше Нагучева, а что такое депресняк, пардон, не знаю))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
а ведь это ещё не Дудь интервью у Артёма брал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Я вот не пойму с каких пор журналюги стали такими знатоками человеческих душ.они себя чувствуют такими пуками земли,хотя на самом деле их дело комментировать матч и не более того.почему они считают всех остальных дебилами ,которым надо что то обьяснять.по факту они ничем не отличаются от простых болельщиков.каким бы не был Дзюба ,но он то добился в жизни значительно больше чем эти трепачи.скажу больше ,они ничего не добились за свою жизнь.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыло советов
Артем не вырастет потому что после карьеры (судя по последним интервью) уйдёт в единую Россию и станет чиновником, который будет учить нас жизни.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ну почему всякие противные существа повылезали с матчмо...с начала Генич, теперь вот это...хотя там приличных осталось мало и обращать внимание и поучать футбольное существо считают ниже своего достоинства....тьфу...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MACTEP616
Нагуч хорош хайпиться на Дзюбе, всегда был посредственностью как комментатор, ей и останешься.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ви Ков
Не ровен час и в эфире с Мостовым Артемушка будет причитать о том как незаслуженно распределяются тренерские места и подал бы кто на лицензию, а лучше просто сразу место тренера в топ-клубе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SoLS
Немного не по теме, как только Дзюба перешёл в Локо моя лента Спортс, где я подписан только на новости о Локомотиве, полностью забита Дзюбой, никогда такого не было, даже ничего подобного.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PIT-BUL
Нагучев - красава!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Нагучев считает, что Дзюба закончит карьеру и поумнеет, но это не так. Пока складывается впечатление, что будет вторым Быстровым или Мостовым
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NOOhr
Согласен с Романом, тоже обратил внимание на инфантильность Артема… Много тараканов в голове у парня, а трезвой оценки 👎
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
levis19
Если в 34 мозгов нет, то и не появится. Хотя с этим персонажем и до интервью было все ясно.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий