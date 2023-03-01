Артем Дзюба: «Карпин просто невзлюбил меня с первых дней в «Спартаке». А я наоборот с упоением: пришла такая величина!»
Артем Дзюба рассказал о неприязни к нему со стороны Валерия Карпина.
– Берем – Валерий Георгиевич Карпин. Он приходит в «Спартак» – и с первых дней просто невзлюбил меня. Ну бывает такое, что как-то люди друг другу не нравятся. Хотя я наоборот с таким упоением: пришла такая величина! Ну невзлюбили меня.
Если тебя не любят, ты продолжаешь к человеку хорошо относиться? Нет, у тебя идет ответная реакция такая же, вот и все. Ну это старая история, которая уже сошла на нет сколько...
– Артем, хорошо, тогда такой вопрос. Если он тебя невзлюбил, вы прошли уже 10 лет в футболе или даже больше. За это время ты не мог у него спросить: Валерий Георгиевич, почему я вам не нравлюсь, в чем проблема?
– Мы с ним поговорили, когда он сборную возглавил. Прекрасно! Он со всеми разговаривал минут 30 – мы с ним сидели, наверное, минут 70-80, поговорили по душам. Все другу другу сказали. Все, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.
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живо представил себе эту задушевную беседу... монолог, переходящий в поток бессознательного, Дзюбы перемежающийся (р)едкими союзами-междометиями Карпина
Нобель получается гнилой не меньше?
Осталось у Широкова взять