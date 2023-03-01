Артем Дзюба: «Карпин просто невзлюбил меня с первых дней в «Спартаке». А я наоборот с упоением: пришла такая величина!»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Нобель Арустамян Футбол

Артем Дзюба рассказал о неприязни к нему со стороны Валерия Карпина.

– Берем – Валерий Георгиевич Карпин. Он приходит в «Спартак» – и с первых дней просто невзлюбил меня. Ну бывает такое, что как-то люди друг другу не нравятся. Хотя я наоборот с таким упоением: пришла такая величина! Ну невзлюбили меня.

Если тебя не любят, ты продолжаешь к человеку хорошо относиться? Нет, у тебя идет ответная реакция такая же, вот и все. Ну это старая история, которая уже сошла на нет сколько...

– Артем, хорошо, тогда такой вопрос. Если он тебя невзлюбил, вы прошли уже 10 лет в футболе или даже больше. За это время ты не мог у него спросить: Валерий Георгиевич, почему я вам не нравлюсь, в чем проблема?

– Мы с ним поговорили, когда он сборную возглавил. Прекрасно! Он со всеми разговаривал минут 30 – мы с ним сидели, наверное, минут 70-80, поговорили по душам. Все другу другу сказали. Все, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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52 комментария

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.ru
Он со всеми разговаривал минут 30 – мы с ним сидели, наверное, минут 70-80...
живо представил себе эту задушевную беседу... монолог, переходящий в поток бессознательного, Дзюбы перемежающийся (р)едкими союзами-междометиями Карпина
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AlexM37
Ответ Михаил Максаков
Артем Дзюба: «Пришла такая величина! Я аж дрочил на Валеру»
Да еще с упоением. Вот поэтому-то и невзлюбили человека (а то тут пишут еренду, что гнилой - нет, конечно же, а только мокрый и липкий)
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Б81
Ответ Егор Крид58
ты наверное тот самый чел, который ему глазки строил 🤣
На том самом видео)))?
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Саша Казанов
Ответ Егор Крид58
ты наверное тот самый чел, который ему глазки строил 🤣
😂😂😂 смеемся всей маршруткой пока едем на мясокомбинат в Тушино)
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daniil_35
Ответ dmtrlebedeff
Блин, у меня такой чуйки нет, к сожалению ((( Три раза подряд сдавал квартиру и все три раза попадались абсолютные ушлепки. Засирали квартиру, не платили (постоянные отмазки), в конце концов просто сваливали. А при первой встрече были офигительные такие, респектабельные. Моя проблема в том, что очень верю людям.
вы не рак случайно?
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Лев Эллис
Ответ Кирилл Андреевич
Интересно Нобель хотел их как то приподнять в интервью? Нобель получается гнилой не меньше? Осталось у Широкова взять
Нобель, в отличие от этих двух, не глупый человек. Понимает, что эти щас наговорят так, что канал пропиарится очень хорошо.
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Romarodik
Ответ dmtrlebedeff
Блин, у меня такой чуйки нет, к сожалению ((( Три раза подряд сдавал квартиру и все три раза попадались абсолютные ушлепки. Засирали квартиру, не платили (постоянные отмазки), в конце концов просто сваливали. А при первой встрече были офигительные такие, респектабельные. Моя проблема в том, что очень верю людям.
Твоя проблема не в том что ты веришь, а в том что ты мягкий. А человеку свойственно наглеть если ему это позволяют.
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Вадим Япаев
Притворщик.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Spartakus1984
Хорошо,допустим невзлюбил тебя Карпин а из Спаратка ты почему ушел обиженка?Карпины приходят и уходят ты мог дождаться, но как крыса сбежал из родного клуба,Манчини тоже от тебя отказался,вышвырнули тебя в аренду, но ты не сбежал из зенита,хорошо тебя там деньгами прикормили.
Крысы бегут с корабля опасность чувствует. Так брат крыса ещё получше, чем оно😊
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David 9
Прежде всего должна быть горячая любовь к футболу, к своему любимому делу или занятию несмотря ни на что, ни на какие препятствия. А Карпин-это кто женщина, чтобы любить или наоборот? Из заповедей Христа: "Возлюби врага, как самого себя". Ведь все мы создания Божьи (кто как считает). Конечно, трудно молодому человеку во всем психологически разобраться, возможно, по причине личной гордости и тщеславия (что является грехом), но все-таки, по-моему, на первом месте должны быть любовь к футболу и своему клубу, за который выступаешь!
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Spartakus1984
Хорошо,допустим невзлюбил тебя Карпин а из Спаратка ты почему ушел обиженка?Карпины приходят и уходят ты мог дождаться, но как крыса сбежал из родного клуба,Манчини тоже от тебя отказался,вышвырнули тебя в аренду, но ты не сбежал из зенита,хорошо тебя там деньгами прикормили.
+3
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+3
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Leonid73
Скорее всего выйдет так, что сил на выстрелы в играх у этого умника будет все меньше, а компенсировать это он будет в медийности, прямо скажем, шальной головой и искаженными представлениями о себе и жизни. Ну а ресурс останется верен своему девизу - «Делаем Sport лучше!». Благо есть, что и кому смаковать в интересах «развития» нашего футбола
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Анатолий
Сейчас можно говорить что угодно. Что было то было
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dmtrlebedeff
Ответ daniil_35
А сразу чую человека, который так себе и может создать кучу проблем. И крайне бесит, что такие начинают липнуть еще сильнее и потом тебя выставляют козлом, как он Карпина. Зачем марать себя и тратить время, если поведение и черты характера сразу вылезают?
Блин, у меня такой чуйки нет, к сожалению ((( Три раза подряд сдавал квартиру и все три раза попадались абсолютные ушлепки. Засирали квартиру, не платили (постоянные отмазки), в конце концов просто сваливали. А при первой встрече были офигительные такие, респектабельные. Моя проблема в том, что очень верю людям.
0
0
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kin
Валера людей насквозь видит
+1
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dmitry.tchidakin
Ответ Егор Крид58
наверное Карпин чувствовал что ты с гнилой тип
Что значит чувствовал? Он просек это с первых дней общения
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Кирилл Андреевич
Ответ Владислав Харламов
Сначала КоКо разразился интервью, теперь Дзюба.. Теперь даже уже то, что творится в мире, кажется мелочью
Интересно Нобель хотел их как то приподнять в интервью?

Нобель получается гнилой не меньше?

Осталось у Широкова взять
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azar800@mail.ru
Конечно Артемка, Валера гад обидел мышку, накакав в норку и бабло он тебе подбросил
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Ильдар Фарукшин
Ответ Данила Бодров
Дзюба посмотрел интервью Криштиану и подумал , что тоже так может 😁
Но опять просчитался, он даже не бутса Роналдо 😊
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Мистер Блин
лицемер дзюба
+2
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Кирилл Андреевич
Ответ Егор Крид58
наверное Карпин чувствовал что ты с гнилой тип
И Валера оказался прав
+1
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Франческо Тотти
Ответ Vovker
Со Спалетти все норм было. А кто ещё не взлюбил Дзюбу, кроме Карина, Манчини и Эмери?
Там есть Семак, Эмери, Монтелла, который его в Турции не видел) Мало?
+4
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daniil_35
Ответ Егор Крид58
наверное Карпин чувствовал что ты с гнилой тип
А сразу чую человека, который так себе и может создать кучу проблем. И крайне бесит, что такие начинают липнуть еще сильнее и потом тебя выставляют козлом, как он Карпина. Зачем марать себя и тратить время, если поведение и черты характера сразу вылезают?
+10
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Vovker
Ответ Франческо Тотти
Ну Дзюбу по интервью вообще никто не любил, кроме Луческу и АВБ.
Со Спалетти все норм было. А кто ещё не взлюбил Дзюбу, кроме Карина, Манчини и Эмери?
+1
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-3
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Данила Бодров
Дзюба посмотрел интервью Криштиану и подумал , что тоже так может 😁
+5
0
+5
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