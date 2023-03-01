Дзюба не вернется в «Спартак»: «Не думаю, что у них есть нужда. Есть болельщики, которые на меня обижены, зачем заново бурлить?»
Артем Дзюба оценил вероятность возвращения в «Спартак».
«Спартак» – неправильная история будоражить людей. Есть все еще болельщики, которые на меня обижены. Ну зачем это заново бурлить?
Тем более у них есть Соболев и Николсон. Не думаю, что у них есть нужда. Все остальные клубы практически не рассматривал», – сказал нападающий «Локомотива».
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
21 комментарий