Дзюба не вернется в «Спартак»: «Не думаю, что у них есть нужда. Есть болельщики, которые на меня обижены, зачем заново бурлить?»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Соболев Шамар Николсон Футбол

Артем Дзюба оценил вероятность возвращения в «Спартак».

«Спартак» – неправильная история будоражить людей. Есть все еще болельщики, которые на меня обижены. Ну зачем это заново бурлить?

Тем более у них есть Соболев и Николсон. Не думаю, что у них есть нужда. Все остальные клубы практически не рассматривал», – сказал нападающий «Локомотива».

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21 комментарий

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Leonid73
Зато «все остальные клубы» точно не особо «обижены» этим головняком - Дзюбой. Ой как интересно будет с ним «Локо»!
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Spartakus1984
Конечно,кто же примет предателя???????
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Михаил Хромаков
сбежал когда был очень нужен, теперь и даром не надо брать
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SPARTAK NAVSEGDA
А тебя туда ни кто и не зовёт.
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Саша Казанов
Ответ Хамыч
Я не понял его кто то зовёт в Спартак ? А то такое ощущение что Зеленов с Мележиковым его звонками и смс засыпали....
И не пытайся понять, не твое это.
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Саша Казанов
Ответ Евгений Шевченко
нет к тебе ненависти. Презрение есть, отвращение. Брезгливость...
Евгений, твое презрение и отвращение никому не интересно. Можете дальше презирать и отвращать. Но только молча, Жень, а то на таких обиженных смотреть не хочется и читать тоже. Жень, надеюсь ты услышал меня, постарайся во благо всем нам, нормальным людям.
+2
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укротитель троллей
Ответ llolishe
И какой уровень то ведущих клубов РПЛ?Нынешняя ситуация лишь спасла российский футбол от очередного 7-0 на Энфилде
да , про Наполи так же говорили ))
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Юрий Р.
Ответ llolishe
И какой уровень то ведущих клубов РПЛ?Нынешняя ситуация лишь спасла российский футбол от очередного 7-0 на Энфилде
Они могут и 8:0 проиграть, но это не отменяет того, что он и этим клубам не соответствует.
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nikolai 75
кто его туда позовет? любительский фк баловник его ожидает
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llolishe
Ответ Юрий Р.
Кто нибудь объясните Артёму, что он уже просто несоответствут уровню ведущих клубов РПЛ. А то Спартак на него обиделся, Карпин на него обиделся....
И какой уровень то ведущих клубов РПЛ?Нынешняя ситуация лишь спасла российский футбол от очередного 7-0 на Энфилде
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Егор Крид58
Ответ Юрий Р.
Кто нибудь объясните Артёму, что он уже просто несоответствут уровню ведущих клубов РПЛ. А то Спартак на него обиделся, Карпин на него обиделся....
да его даже торпедо не взяло
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Alestern
Что то он разговорился чересчур :)..
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Юрий Р.
Кто нибудь объясните Артёму, что он уже просто несоответствут уровню ведущих клубов РПЛ. А то Спартак на него обиделся, Карпин на него обиделся....
+10
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+10
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Ильдар Фарукшин
Ответ trick00
В локо тебя же все любят да?
Если даже есть такие не надолго
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llolishe
Дзюбе это не нужно-еще обвинят его в том, что Зенит опять чемпионом станет
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Ильдар Фарукшин
Для меня нету такого футболиста
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trick00
В локо тебя же все любят да?
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Фут.Боль
Интервью почти на 2 часа. Короче, спортсу контента на неделю хватит.
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Виталий
Даром не нужен , деревяшка )))))
+3
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Хамыч
Я не понял его кто то зовёт в Спартак ? А то такое ощущение что Зеленов с Мележиковым его звонками и смс засыпали....
+13
0
+13
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Евгений Шевченко
нет к тебе ненависти. Презрение есть, отвращение. Брезгливость...
+19
-3
+16
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