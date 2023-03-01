Глава ВАР в АПЛ Суорбрик уйдет в отставку в конце сезона. Он работал на игре «Челси» с «Вест Хэмом», где не дали пенальти за руку Соучека

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал судьи Ли Мэйсон Брентфорд Нил Суорбрик видеоповторы Футбол

Руководитель ВАР в АПЛ Нил Суорбрик покинет пост в конце сезона.

Как сообщает The Athletic, Нил Суорбрик уйдет в отставку этим летом. 57-летний арбитр исполнял обязанности судьи на ВАР в матче «Вест Хэма» и «Челси» 11 февраля (1:1). В концовке матча Суорбрик не рекомендовал главному арбитру Крэйгу Поусону посмотреть повтор эпизода с возможным пенальти в ворота «Челси».

Ранее в отставку подал судья Ли Мэйсон, из-за ошибки которого был засчитан гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала».

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5 комментариев

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Dark.Babysitter
Иванов там не хочет уйти в отставку за матч Спартака с Локомотивом?
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Антон Князев
Ответ DolJun
больше он ничего не рекомендовал пересмотреть? челси засуживают уже не первый сезон
Пенальти в пользу Челси должны были дать, так и в оригинале написано.А тут чудеса перевода от спортсру)
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kin
Геннадий Орлов: неудивительно, как можно судить футбол с такой фамилией?
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Mr@k
не понял, на каждом же матче свой судья ВАР
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DolJun
больше он ничего не рекомендовал пересмотреть? челси засуживают уже не первый сезон
0
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-3
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