Артета про извинения судей за ошибочно засчитанный гол «Брентфорда»: «Буду удовлетворен, когда нам вернут два очка. Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о судейских ошибках.
Гол «Брентфорда» в ворота «канониров» (1:1) был ошибочно засчитан из-за того, что видеоассистент рефери забыл провести офсайдную линию. Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес лондонцам извинения.
– Мы проанализировали все имевшиеся доказательства и завершали игру в разгневанном и разочарованном состоянии. Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы. А это неприемлемо.
Ошибка стоила «Арсеналу» двух очков, которые уже не вернуть. Нам придется где-то еще их добирать.
– Вас удовлетворили объяснения со стороны судейского комитета?
– Я буду удовлетворен только тогда, когда нам вернут два очка, а этого не случится.
Я ценю этот шаг и думаю, что он был искренним, это очень хорошо. Но он не отменяет того факта, что у нас на два очка меньше, чем должно быть.
Но в конечном счете, думаю, это поможет нам сделать игру лучше, честнее, поможет людям стать профессионалами более высокого уровня, уделяющими больше внимания важным деталям, потому что они влияют на результаты.
О наказании судить не мне. Дело не в том, чтобы распять того, кто совершил ошибку, а в том, чтобы всем вместе сделать наш спорт более справедливым, решения – более понятными и качественными, – сказал Артета.
Арбитр Мэйсон отстранен от работы в 24-м туре АПЛ. Он забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда» в ворота «Арсенала»
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Но это не отменяет того факта, что Арсенал последние две игры в АПЛ - никакой. Сами же подняли планку высоку и сами все слили. Уверовали вчерашние школьники в свои силы и стали слишком вольяжными...
2. Это решение, безусловно, повлияло на результат матча, хотя бы потому что случился гол, которого не должно было быть и появилась ситуация, в которой пришлось забивать еще один гол, ситуация, которая не должна была произойти. По крайней мере в этот момент. Тем не менее, самый большой скандал и грандиозная, колоссальная несправедливость случилась давным давно в другом матче - Ирландия - Франция. Думаю, все помнят. Даже там, при еще более вычурной несправедливости, результат не изменили. А там все решалось не в 38-ми матчах, а в 90 минутах.
Резюме - после этих слов Артеты не удивлюсь, что Арсенал проиграет чемпионскую гонку. Вот. Почему Арсенал ничего не выигрывает. Это ментальность.
Арсенал близок к чемпионству-Арсенал засуживают
Манчестер Сити близок к чемпионству-Манчестер Сити не засуживают
ФАКТ
У тебя их 4 но это не делает тебя особенным,тебя весь спортс знает как обычного тролля)