Артета про извинения судей за ошибочно засчитанный гол «Брентфорда»: «Буду удовлетворен, когда нам вернут два очка. Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Брентфорд видеоповторы Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о судейских ошибках.

Гол «Брентфорда» в ворота «канониров» (1:1) был ошибочно засчитан из-за того, что видеоассистент рефери забыл провести офсайдную линию. Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес лондонцам извинения.

– Мы проанализировали все имевшиеся доказательства и завершали игру в разгневанном и разочарованном состоянии. Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы. А это неприемлемо.

Ошибка стоила «Арсеналу» двух очков, которые уже не вернуть. Нам придется где-то еще их добирать.

– Вас удовлетворили объяснения со стороны судейского комитета?

– Я буду удовлетворен только тогда, когда нам вернут два очка, а этого не случится.

Я ценю этот шаг и думаю, что он был искренним, это очень хорошо. Но он не отменяет того факта, что у нас на два очка меньше, чем должно быть.

Но в конечном счете, думаю, это поможет нам сделать игру лучше, честнее, поможет людям стать профессионалами более высокого уровня, уделяющими больше внимания важным деталям, потому что они влияют на результаты.

О наказании судить не мне. Дело не в том, чтобы распять того, кто совершил ошибку, а в том, чтобы всем вместе сделать наш спорт более справедливым, решения – более понятными и качественными, – сказал Артета.

Арбитр Мэйсон отстранен от работы в 24-м туре АПЛ. Он забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда» в ворота «Арсенала»

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55 комментариев

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batterbin
Ответ #SharkTeam
Как всегда, все только плюсуют себе гипотетические очки)
Шейхи ещё с лета 22 года наплюсовпли себе. Теперь судьи должны чернь делать, чтобы чемпионат прошёл согласно плана...
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Muhammad Nazaraliev
Ответ R.galimbekovais@gmail.com
Руки шейхов поникли в вар комнату
Смотри что бы кое что другое шейхов проникли в тебя
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Mr@k
там получают норм деньги за такую примитивную работу как линию прямую прочертить на компе, и то не могут, жесть какие бездари
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batterbin
Ответ Afinogenov
Это ты уже далеко зашёл. Потеря этих двух очков по такой причине может подкосить команду уже здесь и сейчас. Если Арсеналу не хватит хоть 5 очков, "топить" команду начали уже сейчас. Такие "ошибки" очень чреваты в моральном плане.
С первой игры с МЮ, если на то пошло. Я сразу кабинетчика Уэбба вспомнил... Потом был Ньюкасл, когда пенальти не дали и судья ВАР решил не юзать. Теперь вот Брентфорд, когда 15 человек смотрит в экран и долбятся в глаза, не понимая, где что чертить, а что нет.

Но это не отменяет того факта, что Арсенал последние две игры в АПЛ - никакой. Сами же подняли планку высоку и сами все слили. Уверовали вчерашние школьники в свои силы и стали слишком вольяжными...
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Muhammad Nazaraliev
Ответ инок
А вдруг Арсеналу не хватит именно 2-х очков, что-бы стать чемпионами АПЛ.
Ну если так то сити допустим могут вспомнить матч с МЮ когда решфорд был в офсайде.
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Арман Мартиросян
Ответ Muhammad Nazaraliev
Ну тогда давай всем возвращать очки, за судейские ошибки
Давай, я не против. Попутно отвечу на твой ответ на мой комментарий выше - если поступим так, то Ливерпуль станет чемпионом АПЛ 2021/22.
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Арман Мартиросян
Тогда давайте в конце каждого матча аннулировать счёт и автоматом дать победу тому, у кого было больше xG. Кому вообще нужны эти бесполезные голы?
Ну тогда давай всем возвращать очки, за судейские ошибки
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Арман Мартиросян
Ещё верните прошлогодний титул АПЛ законному хозяину - Ливерпулю.
Если бы Ливерпуль заслужил, то они бы забрали. Остальные просто детские отмазки.если бы так если бы сяк. если бы у бабушки был х.й то она была бы дедушкой
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batterbin
Ответ cmorblr
Ну могли отменить, а потом ещё пропустить. Какие два очка ещё тебе вернуть. Поплыл.
Ты поплыл, похоже. Что за хрень ты пишешь?
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Артур Азимов
Как точно и корректно Микель выразился... ни убавить, ни прибавить.
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Muhammad Nazaraliev
Ну тогда пускай всём командам вернут очки за ошибки.
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Владислав Демидов
1. Артета говорит, что они что-то там проанализировали и заканчивали матч в каком-то там настроении. Они во время матча анализировали какой-то момент? Пока идет игра? Все окей с профессионализмом? Когда что-то идет не так стоит на этом сконцентрироваться и переживать или попытаться сделать так, чтобы результат все-таки стал положительным для тебя(забить еще один гол)? Игроки больших, серьезных, профессионалов, можно удивить судейской ошибкой? Они с шести лет во время матчей сталкиваются с неверными решениями судей и став игроками команд, претендующих на чемпионство, все еще разочаровываются, когда ошибки вновь появляются и не могут сконцентрироваться на победе? Поздравляю
2. Это решение, безусловно, повлияло на результат матча, хотя бы потому что случился гол, которого не должно было быть и появилась ситуация, в которой пришлось забивать еще один гол, ситуация, которая не должна была произойти. По крайней мере в этот момент. Тем не менее, самый большой скандал и грандиозная, колоссальная несправедливость случилась давным давно в другом матче - Ирландия - Франция. Думаю, все помнят. Даже там, при еще более вычурной несправедливости, результат не изменили. А там все решалось не в 38-ми матчах, а в 90 минутах.

Резюме - после этих слов Артеты не удивлюсь, что Арсенал проиграет чемпионскую гонку. Вот. Почему Арсенал ничего не выигрывает. Это ментальность.
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R.galimbekovais@gmail.com
Ответ Оригинальный Ник
Почему люди до сих пор оправдывают бездарное судейство и критические ошибки клоунов на ВАР?
Руки шейхов поникли в вар комнату
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a2wai
С чего бы Арсеналу возвращать очки. Сами виноваты, что не смогли забить больше одного мяча.
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rigobersong
Ответ The Best
Ты судишь людей по количеству шариков на спортсе?😂😂😂 У тебя их 4 но это не делает тебя особенным,тебя весь спортс знает как обычного тролля)
У тебя в слове Легенда слишком много ошибок:))
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Stivi M.D.
Как будто Арсенала судьи не помогали в этом сезоне. Матч с Ливерпулем чего только стоит
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Адепт Суперлиги
Ответ Оригинальный Ник
Почему люди до сих пор оправдывают бездарное судейство и критические ошибки клоунов на ВАР?
Одно дело их оправдывать, другое дело "возвращать" очки или переигрывать матчи, чего не было никогда в истории, но почему-то должно случиться именно в конкретном случае.
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goonerfromRussia
Ответ Bellevue
Не хватить в любом случае, этож Арсенал
Очень нравится, как болельщики других английских топ-клубов (очень часто лондонских) теперь устраивают рейды в паблики Арсенала после потерь очков, чтобы позлорадствовать. Это самое явное из возможных признание успехов клуба и демонстрация страха перед возможностью быть отдоминированными!
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Джейме Ланнистер
Ответ Оригинальный Ник
Почему люди до сих пор оправдывают бездарное судейство и критические ошибки клоунов на ВАР?
Так это фаны синебуса
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DolJun
Ответ rigobersong
т.е. ты приравниваешь матчи челси к матчам нон-лиги?:)
челси? тебя кроме спортса забанили на других ресурсах тоже?) говорят сити могут выгнать в нон-лигу)
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llolishe
Ливерпуль близок к чемпионству-Ливерпуль засуживают
Арсенал близок к чемпионству-Арсенал засуживают
Манчестер Сити близок к чемпионству-Манчестер Сити не засуживают

ФАКТ
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Руслан Чесебиев
Эти судьи на ВАРе даже по телевизору смотря повтор не могут увидеть нарушение или офсайд, что уже говорить о тех кто на поле бегают? Английские судьи конечно знатно решили в этом сезоне пробить дно в подвале
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Sweaty25
Казалось бы, самая богатая лига в мире, по всем параметрам близкая к "супер", а судьи уровня РПЛ. Как можно ошибаться на VAR, когда на тебя нет давления трибун, есть инструкции под глазами и рядом твои коллеги-советчики?
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Артур Хайбрахманов
Ответ Кайрат Кырбасов
Что там за кэф такой был, что такая выплата? Понятно, что экспресс, и первоначальная ставка какая?
Ставка 1500, кэф 16. Не зашёл только этот матч. Даже Спортинг забил на 97 минуте. Я и так редко ставлю, а когда такие подколы меня ещё на пол года оттягивает))
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The Best
Ответ rigobersong
а ты вообще что такое?:) С 3мя шариками, просто смешно, в чс:))
Ты судишь людей по количеству шариков на спортсе?😂😂😂
У тебя их 4 но это не делает тебя особенным,тебя весь спортс знает как обычного тролля)
+3
-2
+1
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