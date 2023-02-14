Арбитр Мэйсон отстранен от работы в 24-м туре АПЛ. Он забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда» в ворота «Арсенала»

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Ли Мэйсон Брентфорд видеоповторы Айвен Тоуни Футбол

Ли Мэйсон не будет работать на матчах 24-го тура АПЛ.

Арбитр был отстранен после ошибки, допущенной в матче «Арсенала» против «Брентфорда» (1:1) в субботу, 11 февраля. Мэйсон, выступавший в роли ВАР, при проверке гола Айвена Тоуни забыл провести офсайдную линию, в результате чего гол был неверно засчитан. Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес «Арсеналу» извинения за эту ошибку.

Ранее от работы на дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» (2:0) в 23-м туре и перенесенном матче 12-го тура между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» был отстранен Джон Брукс, после ошибки которого не был засчитан чистый гол «Брайтона» в ворота «Кристал Пэлас».

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24 комментария

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Ман Сити
Почему не отстранен свистун который засчитал левый офсайдный гол маню против Сити?
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Dastan Zhapar Uulu
Ответ Marcus-light
Не то чтобы Арсенал феерил и разрывал, чтобы так говорить. Если команда сливает преимущество в 8 очков за 3 матча - не о миллиметровом оффсайде говорить
А кто сейчас разрывает и феерить? МС слабо смотрится, но на дистанции у них больше опыта.
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V Galperin
Поменяйте его на арбитра матча Брайтона, тот точно проведёт линию, но правда не там где нужно.
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Marcus-light
Ответ Dastan Zhapar Uulu
Мда, в итоге будут причастны к чемпионству МС. А так хотелось чтобы, выиграли любимые пушкари
Не то чтобы Арсенал феерил и разрывал, чтобы так говорить. Если команда сливает преимущество в 8 очков за 3 матча - не о миллиметровом оффсайде говорить
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Sweaty25
Ответ Dastan Zhapar Uulu
Мда, в итоге будут причастны к чемпионству МС. А так хотелось чтобы, выиграли любимые пушкари
Выиграют, не беспокойся! Доминация никуда не делась, игра идёт.
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odeel
А на сэйф Соучика всем плевать..
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The Best
Ответ Azar Cherdantsev
Не то чтобы это имело значение, но у синих в матче тоже рука очевидная. Но иногда руки превращаются в ноги видимо. Честно, не понимаю как такое может быть. Какое теперь давление на игроков Арсенала? Это безумие. Что еще нужно судьям для компетенции? Отвращение вызывает это все.
Многие говорят мяч попал в "опорную руку" Соучека)
Хотя на повторах видно что он делает чёткое движение рукой в сторону мяча,это не попадание мяча в руку а Соучек именно что отбил мяч рукой,пенальти как по мне 100%.
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Niko [Ars]
Ответ Under
как думаете, много человек согласятся работать в таких условиях?
учитывая что зп судей выше среднего, то много. я думаю, баланс в суммах штрафа и зп не очень сложно найти
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Адепт Суперлиги
Ответ Dastan Zhapar Uulu
Мда, в итоге будут причастны к чемпионству МС. А так хотелось чтобы, выиграли любимые пушкари
если арсенал упустит чемпионство, то это будет только его вина. судьи - слепые свиньи, конечно, но мансити в этом сезоне далеко не чемпионский футбол показывает, и предоставляет кучу шансов конкурентов
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last_guard
Бухой чтоли был?
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Under
Ответ Niko [Ars]
штрафовать на много денежек и отстранять от работы на бОльшие сроки, чем сейчас
как думаете, много человек согласятся работать в таких условиях?
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Yri Yrov
Очки верните изверги
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Niko [Ars]
Ответ Under
сурово это как?
штрафовать на много денежек и отстранять от работы на бОльшие сроки, чем сейчас
+1
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Under
Ответ Branddd
Смысл от извинений? Возвращайте 2 очка)
а они были?
+2
-5
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Under
Ответ Niko [Ars]
лучше просто сурово наказывать за ошибки роботизация ни к чему хорошему не приведёт в перспективе
сурово это как?
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Sevuska
Ли , вы неуч! Просто жуть!
Хоть садись за парту.
Стоп. Идея - разложу
По снастям все карты.
Не игра, а чудеса. Действуйте!
Простите!
Я забыл где оффсайд лайн
Я забыл где оффсайд лайн
Даму треф ищите.
+2
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Niko [Ars]
Ответ Крыс Пол
А робот не забыл бы. Пора уже потихоньку менять людишек на многих постах.
лучше просто сурово наказывать за ошибки
роботизация ни к чему хорошему не приведёт в перспективе
+2
-6
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OldRedWhite
Ответ Dastan Zhapar Uulu
Мда, в итоге будут причастны к чемпионству МС. А так хотелось чтобы, выиграли любимые пушкари
Он не Ли Мэйсон , а Алекс Мэйсон для МС !
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Ёшимин Бональдо
Ну ладно бывает. Неужели у всех так плохо с воображением? )))
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Доминатор3000
Легко пенять на судей.
Ошибка была? Была.
Но достаточно ли Арсенал сделал в матчах с Эвертоном и Брентфордом? Нет.
В начале сезона Арсенал бежал,сносил оппонента.
А теперь не может.
И одна ошибка в одном матче ничего не меняет.
Арсенал ОБЯЗАН обыграть МС на Эмирейтс.
Если не сможет,падение продолжится.
+1
-3
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Azar Cherdantsev
Не то чтобы это имело значение, но у синих в матче тоже рука очевидная. Но иногда руки превращаются в ноги видимо. Честно, не понимаю как такое может быть. Какое теперь давление на игроков Арсенала? Это безумие. Что еще нужно судьям для компетенции? Отвращение вызывает это все.
+7
0
+7
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Branddd
Смысл от извинений? Возвращайте 2 очка)
+13
-1
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Dastan Zhapar Uulu
Мда, в итоге будут причастны к чемпионству МС. А так хотелось чтобы, выиграли любимые пушкари
+14
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Крыс Пол
А робот не забыл бы. Пора уже потихоньку менять людишек на многих постах.
+16
-2
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