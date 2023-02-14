Арбитр Мэйсон отстранен от работы в 24-м туре АПЛ. Он забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда» в ворота «Арсенала»
Ли Мэйсон не будет работать на матчах 24-го тура АПЛ.
Арбитр был отстранен после ошибки, допущенной в матче «Арсенала» против «Брентфорда» (1:1) в субботу, 11 февраля. Мэйсон, выступавший в роли ВАР, при проверке гола Айвена Тоуни забыл провести офсайдную линию, в результате чего гол был неверно засчитан. Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес «Арсеналу» извинения за эту ошибку.
Ранее от работы на дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» (2:0) в 23-м туре и перенесенном матче 12-го тура между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» был отстранен Джон Брукс, после ошибки которого не был засчитан чистый гол «Брайтона» в ворота «Кристал Пэлас».
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Хотя на повторах видно что он делает чёткое движение рукой в сторону мяча,это не попадание мяча в руку а Соучек именно что отбил мяч рукой,пенальти как по мне 100%.
Хоть садись за парту.
Стоп. Идея - разложу
По снастям все карты.
Не игра, а чудеса. Действуйте!
Простите!
Я забыл где оффсайд лайн
Я забыл где оффсайд лайн
Даму треф ищите.
роботизация ни к чему хорошему не приведёт в перспективе
Ошибка была? Была.
Но достаточно ли Арсенал сделал в матчах с Эвертоном и Брентфордом? Нет.
В начале сезона Арсенал бежал,сносил оппонента.
А теперь не может.
И одна ошибка в одном матче ничего не меняет.
Арсенал ОБЯЗАН обыграть МС на Эмирейтс.
Если не сможет,падение продолжится.