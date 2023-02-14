Арбитр Мэйсон отстранен от работы в 24-м туре АПЛ. Он забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда» в ворота «Арсенала»

не будет работать на матчах 24-го тура АПЛ.

Арбитр был отстранен после ошибки, допущенной в матче «Арсенала» против « » (1:1) в субботу, 11 февраля. Мэйсон, выступавший в роли ВАР, при проверке гола забыл провести офсайдную линию, в результате чего гол был неверно засчитан. Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес « » извинения за эту ошибку.

Ранее от работы на дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» (2:0) в 23-м туре и перенесенном матче 12-го тура между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» был отстранен Джон Брукс, после ошибки которого не был засчитан чистый гол «Брайтона» в ворота «Кристал Пэлас».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!