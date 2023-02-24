АПЛ о планах правительства Британии по созданию регулятора: «Важно, чтобы это не повредило игре и не снизило конкурентоспособность и финансирование»

выступила с заявлением по поводу планов правительства по созданию нового органа.

Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.

«Это знаменательный момент для английского футбола. Премьер-лига и клубы тщательно рассмотрят план правительства по превращению Англии в первую крупную страну, где футбол будет отраслью, регулируемой государством.

Премьер-лига, наряду с остальным английским футболом, пользуется глобальным успехом. Мы полностью осознаем, что страстная поддержка миллионов болельщиков имеет основополагающее значение для нашего турнира.

Мы гордимся, что наш успех неизменно идет на благо футбола и наших клубов, которые каждый день оказывают положительное влияние на местные сообщества.

Премьер-лига признает необходимость изменений в управлении футболом и продолжает внедрять более строгое и независимое регулирование.

Мы ужесточаем правила владения клубами и уже предоставляем 1,6 миллиарда фунтов финансовой поддержки футболу на всех уровнях в текущем трехлетнем цикле.

Мы ценим приверженность правительства обеспечению дальнейшего успеха Премьер-лиги.

Жизненно важно, чтобы регулирование не повредило игре, которую любят фанаты, ведь это лучшая профессиональная структура в мире, или ее способности привлекать инвестиции и повышать интерес к футболу.

Теперь мы будем конструктивно работать с заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что предлагаемый правительственный регулятор не приведет к каким-либо непреднамеренным последствиям, которые могли бы повлиять на позицию Премьер-лиги как самой просматриваемой футбольной лиги в мире, снизить ее конкурентоспособность или поставить под угрозу непревзойденный уровень финансирования, который мы предоставляем.

Премьер-лига уже приняла меры для решения многих вопросов с участием болельщиков и будет работать с правительством и парламентариями над следующим этапом.

Мы стремимся предоставить ориентированное на футбол решение для работы с ключевыми вопросами, включая распределение финансовых средств, финансовый контроль и футбольный календарь. Это будет сделано совместно с FA и EFL», – сказано в заявлении АПЛ.