АПЛ о планах правительства Британии по созданию регулятора: «Важно, чтобы это не повредило игре и не снизило конкурентоспособность и финансирование»

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АПЛ выступила с заявлением по поводу планов правительства по созданию нового органа.

Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.

«Это знаменательный момент для английского футбола. Премьер-лига и клубы тщательно рассмотрят план правительства по превращению Англии в первую крупную страну, где футбол будет отраслью, регулируемой государством.

Премьер-лига, наряду с остальным английским футболом, пользуется глобальным успехом. Мы полностью осознаем, что страстная поддержка миллионов болельщиков имеет основополагающее значение для нашего турнира.

Мы гордимся, что наш успех неизменно идет на благо футбола и наших клубов, которые каждый день оказывают положительное влияние на местные сообщества.

Премьер-лига признает необходимость изменений в управлении футболом и продолжает внедрять более строгое и независимое регулирование.

Мы ужесточаем правила владения клубами и уже предоставляем 1,6 миллиарда фунтов финансовой поддержки футболу на всех уровнях в текущем трехлетнем цикле.

Мы ценим приверженность правительства обеспечению дальнейшего успеха Премьер-лиги.

Жизненно важно, чтобы регулирование не повредило игре, которую любят фанаты, ведь это лучшая профессиональная структура в мире, или ее способности привлекать инвестиции и повышать интерес к футболу.

Теперь мы будем конструктивно работать с заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что предлагаемый правительственный регулятор не приведет к каким-либо непреднамеренным последствиям, которые могли бы повлиять на позицию Премьер-лиги как самой просматриваемой футбольной лиги в мире, снизить ее конкурентоспособность или поставить под угрозу непревзойденный уровень финансирования, который мы предоставляем.

Премьер-лига уже приняла меры для решения многих вопросов с участием болельщиков и будет работать с правительством и парламентариями над следующим этапом.

Мы стремимся предоставить ориентированное на футбол решение для работы с ключевыми вопросами, включая распределение финансовых средств, финансовый контроль и футбольный календарь. Это будет сделано совместно с FA и EFL», – сказано в заявлении АПЛ.

6 комментариев

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dnch9
Важно перед созданием этого органа ответить на вопросы - что получится улучшить и что из-за этого пострадает?
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Любезный Коссутий
Ответ CriminalJoint62
Очевидно, что АПЛ скоро лопнет. Там уже все разваливается
очевидно, что доллар скоро рухнет 😎
+3
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Maxim Vasnechov
Ответ CriminalJoint62
Очевидно, что АПЛ скоро лопнет. Там уже все разваливается
Уже сколько лет как разваливается. Идея - сделать регулирующий(а по большей части аудиторский) орган, что бы не было итальянских ситуаций, как в Серии А в своё время. Когда приток сомнительных денег, просто раздувал бесконечный пузырь.
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-2
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инок
Ну пожалуй Англия станет не первой страной руководимой футбольной отраслью, а второй, за Россией..))
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Любезный Коссутий
уже есть один контролирующий орган - зачем дублировать?
просто расширьте их полномочия
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Очевидно, что АПЛ скоро лопнет. Там уже все разваливается
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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