Арбитр Мэйсон больше не будет работать ВАР в АПЛ – он ушел из ассоциации судей. Из-за его ошибки засчитали гол «Брентфорда» «Арсеналу»

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Ли Мэйсон Брентфорд видеоповторы Футбол

Рефери Ли Мэйсон больше не будет работать на матчах АПЛ вследствие ошибки в 23-м туре.

Изначально 51-летний англичанин был отстранен за то, что, работая в качестве видеоассистента рефери на игре «Арсенала» против «Брентфорда» (1:1), при проверке гола Айвена Тоуни забыл провести офсайдную линию, в результате чего взятие ворот было неверно засчитано.

По сведениям Daily Mail, теперь Мэйсон по соглашению сторон покинул PGMOL – ассоциацию, отвечающую за назначение арбитров и их помощников на матчи АПЛ.

Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес «Арсеналу» извинения за ошибку Мэйсона. Главный тренер «канониров» Микель Артета отказался признать человеческий фактор и указал на непонимание рефери его работы.

Год назад Ли Мэйсон трижды отменил своё решение за несколько минут: отменил – засчитал – и снова отменил гол «Брайтона»

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22 комментария

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Lavinka
Так арбитров в АПЛ не останется ...
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Раиль Хафизов
каждая ошибка должна так наказываться
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mansur_axe
Вместе с ним отправьте еще двоих, один тот кто дал пенальти Арсеналу в ворота Сити и второй который не увидел офсайд Решфорда в игре с Сити.
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Spiker1606
Ответ HI MARS
Похоже на поступок Эвребе.Тот тоже сразу ушёл.Хотя денег заработал
Так Мэйсону Сити прилично заплатил
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Gheorghe Rusu
Ответ Saboroff
эта ошибка может стоить Арсеналу титула
титул Арсенал увидит разве что во сне, во врмя МС.
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Niko [Ars]
Ответ Оригинальный Ник
Не хватит опорника на подмену Парти и второго нападающего вместо Жежуша, привет Эду
таких как парти и Жезус хрен найдешь, тем более так быстро
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Родя Раскольников
Ответ HI MARS
Похоже на поступок Эвребе.Тот тоже сразу ушёл.Хотя денег заработал
Или Клаттенбурга, получившего через несколько месяцев после финала ЛЧ-16 с голом Рамоса из метрового офсайда высокую должность в Саудовской Аравии. Хотя бы денег заработал, тут да.
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Кузя Гитарист
Ответ HI MARS
Похоже на поступок Эвребе.Тот тоже сразу ушёл.Хотя денег заработал
Эвребе - легенда бчк
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Zlatan Ibra
Судья матча Барса - МЮ - 😝
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Оригинальный Ник
Ответ gninnur esrever*
Нде и этих двух очков как обычно и не хватит...
Не хватит опорника на подмену Парти и второго нападающего вместо Жежуша, привет Эду
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Saboroff
эта ошибка может стоить Арсеналу титула
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djamel
Ли Мэйсон так-то - легенда.
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.ru
Василий Казарцев: Даже не попытался, даже маму не привлёк, слабак...
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gninnur esrever*
Нде и этих двух очков как обычно и не хватит...
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Forrest Gamp
Дюков: - Слабак!
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Black Phoenix
В АПЛ: после критичной ошибки арбитр сам уходит из судейской бригады.

В РПЛ: даже после череды самых жутких судейских скандалов арбитры отделываются символическими штрафами и обещаниями "провести полное расследование инцидента".
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Bashibuzuck
Давно уже пора переходить к жестким мерам, а то порой вообще такие неадекватные решения принимают
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HI MARS
Похоже на поступок Эвребе.Тот тоже сразу ушёл.Хотя денег заработал
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Константин Эсперов
Вот это называется репутация турнира .
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cmorblr
Довели мужика комментаторы cо sports
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Amsterdam
Судьи и любые чиновники в России - 🤣
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kolyan#15
Ого
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