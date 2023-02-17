Арбитр Мэйсон больше не будет работать ВАР в АПЛ – он ушел из ассоциации судей. Из-за его ошибки засчитали гол «Брентфорда» «Арсеналу»
Рефери Ли Мэйсон больше не будет работать на матчах АПЛ вследствие ошибки в 23-м туре.
Изначально 51-летний англичанин был отстранен за то, что, работая в качестве видеоассистента рефери на игре «Арсенала» против «Брентфорда» (1:1), при проверке гола Айвена Тоуни забыл провести офсайдную линию, в результате чего взятие ворот было неверно засчитано.
По сведениям Daily Mail, теперь Мэйсон по соглашению сторон покинул PGMOL – ассоциацию, отвечающую за назначение арбитров и их помощников на матчи АПЛ.
Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес «Арсеналу» извинения за ошибку Мэйсона. Главный тренер «канониров» Микель Артета отказался признать человеческий фактор и указал на непонимание рефери его работы.
Год назад Ли Мэйсон трижды отменил своё решение за несколько минут: отменил – засчитал – и снова отменил гол «Брайтона»
В РПЛ: даже после череды самых жутких судейских скандалов арбитры отделываются символическими штрафами и обещаниями "провести полное расследование инцидента".