«МЮ», «Челси» и «Ливерпулю» интересен 19-летний защитник «Аталанты» Скальвини
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Аталанты» Джорджо Скальвини.
Как сообщает Corriere della Sera,19-летний игрок также интересен «Челси», однако возможность невыхода в Лигу чемпионов в следующем сезоне существенно затрудняет подписание Скальвини. Также к защитнику «Аталанты» проявляют интерес «Ливерпуль», «Интер» и «Милан». Стоимость игрока составит примерно 40 млн евро.
Текущее соглашение Скальвини с «Аталантой» действует до июня 2027 года. Сообщается, что клуб намерен продлить контракт защитника с повышением зарплаты, которая сейчас составляет около 200 тысяч евро в год.
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