«МЮ», «Челси» и «Ливерпулю» интересен 19-летний защитник «Аталанты» Скальвини

Теги Интер Милан Аталанта Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы деньги Джорджо Скальвини Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Аталанты» Джорджо Скальвини.

Как сообщает Corriere della Sera,19-летний игрок также интересен «Челси», однако возможность невыхода в Лигу чемпионов в следующем сезоне существенно затрудняет подписание Скальвини. Также к защитнику «Аталанты» проявляют интерес «Ливерпуль», «Интер» и «Милан». Стоимость игрока составит примерно 40 млн евро.

Текущее соглашение Скальвини с «Аталантой» действует до июня 2027 года. Сообщается, что клуб намерен продлить контракт защитника с повышением зарплаты, которая сейчас составляет около 200 тысяч евро в год.

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8 комментариев

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Кирилл Голивец
Ответ arajanarm
Правый зашитник или центральный
цз, может опорника сыграть
0
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vftxp7b2mx
Ответ vjp6cmm2f9
Челси : 100 миллионов, не копейки меньше !
нИ
+2
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arajanarm
Правый зашитник или центральный
0
0
0
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Vseznaika
Челси в такие новости добавляют уже ради рофла
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Василий Питерский
А есть кто-то,кто не интересен Челси????
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Sevuska
Зачем вообще каждый раз упоминать Челси - это официальное казначейство АПЛ, и без их участия ни одна сделка не состоится.
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error505
для Челси стоимость составит в 3 раза больше => 120 миллион
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vjp6cmm2f9
Челси : 100 миллионов, не копейки меньше !
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