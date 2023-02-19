«МЮ», «Челси» и «Ливерпулю» интересен 19-летний защитник «Аталанты» Скальвини

« » интересуется защитником «Аталанты» .

Как сообщает Corriere della Sera,19-летний игрок также интересен « », однако возможность невыхода в Лигу чемпионов в следующем сезоне существенно затрудняет подписание Скальвини. Также к защитнику «Аталанты» проявляют интерес « », «Интер» и « ». Стоимость игрока составит примерно 40 млн евро.

Текущее соглашение Скальвини с «Аталантой» действует до июня 2027 года. Сообщается, что клуб намерен продлить контракт защитника с повышением зарплаты, которая сейчас составляет около 200 тысяч евро в год.