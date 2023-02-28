« » сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны».

По данным Diario Sport, манкунианцы летом хотят совершить два громких трансфера, и одним из вариантов является подписание хавбека Френки де .

При этом подчеркивается, что с прошлого лета, когда «Юнайтед» пробовал приобрести нидерландца, статус игрока в клубе изменился, и теперь купить его стало еще сложнее.

В текущем сезоне де Йонг провел 21 игру в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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