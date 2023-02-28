«МЮ» сохраняет интерес к де Йонгу. Клуб хочет сделать два громких трансфера летом (Diario Sport)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны».

По данным Diario Sport, манкунианцы летом хотят совершить два громких трансфера, и одним из вариантов является подписание хавбека Френки де Йонга.

При этом подчеркивается, что с прошлого лета, когда «Юнайтед» пробовал приобрести нидерландца, статус игрока в клубе изменился, и теперь купить его стало еще сложнее.

В текущем сезоне де Йонг провел 21 игру в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
он не будет менять страну проживания, ькут дело не в команде, ему Испания больше нравится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Муслим Атангулов
как они его купят , если сам игрок небудет никуда переходить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ Iamliam
Глупо обвинять Барсу в каких-то финансовых супер возможностях. Бартомеу все делал в долг для клуба. Прикол с рычагами Лапорты вовсе не был крутым лайфхаком - клуб просто продал права на часть своей структуры. Это все равно что ты продаж права на свой гараж соседу, который в общем-то тебе нужен. И вообще прикол в том что как раз Барса, в отличие от МЮ, может расчитывать только на деньги, которые сама зарабатывает, потому что у нее нет богатых владельцев(точнее ее владельцы это сосьос клуба), которые легко могут сотню другую лямов накинуть на трансферы по щелчку пальцев.
Ну да, процент от доходов от телеправ им конечно же не нужен )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Да, та самая летучая мышь
Ответ Football Forever
Думаю если шейхи купят клуб, Мбаппе перейдёт в МЮ. Его тесное общение в комментариях с игроками дьяволов только подливает масла в огонь.
А Решфорд куда, в ПСЖ тогда, да?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eziiko
Ответ NottinghamForest79
Я ЗА ЛЕСТЕР ТОПЛЮ С 2014
Капс лук выключи по-братски))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Тишкович
Ответ NottinghamForest79
100 ЛЯМ И ОН ВАШ
Ахах)) как будто тебе перепадёт чтото))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
А Де Йонг сохраняет отсутствие интереса к МЮ)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trollando
ну в игре против МЮ был одним из лучших у Барсы, но когда здоровы и доступны Каз и Эриксен он не особо нужен будет. Разве что в качестве ротации с Эрексеном, которому уже очень давно не 25.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамаль Хайдаров
Ответ Токсик
Да всё уже с Де Йонгом. 1. Он сам не хочет уходить. 2. В этот раз Барса заломит ценник 100млн+
ну судя какой шлак покупают команды АПЛ, цена за Де Йонга в 120 лямов будет нормальной
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football Forever
Ответ laudrup
А почему бы МЮ не замахнуться на Вильяма нашего, Мбаппе? 🙂
Думаю если шейхи купят клуб, Мбаппе перейдёт в МЮ. Его тесное общение в комментариях с игроками дьяволов только подливает масла в огонь.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iamliam
Ответ Zlatan Ibra
Радуется комментатор соспортса. Да МЮ может и больше заплатить, есши захочет из своих, прикинь, честно заработанных денег, а не рычаги дёргать ради сбитых лётчиков))))
Глупо обвинять Барсу в каких-то финансовых супер возможностях. Бартомеу все делал в долг для клуба. Прикол с рычагами Лапорты вовсе не был крутым лайфхаком - клуб просто продал права на часть своей структуры. Это все равно что ты продаж права на свой гараж соседу, который в общем-то тебе нужен.

И вообще прикол в том что как раз Барса, в отличие от МЮ, может расчитывать только на деньги, которые сама зарабатывает, потому что у нее нет богатых владельцев(точнее ее владельцы это сосьос клуба), которые легко могут сотню другую лямов накинуть на трансферы по щелчку пальцев.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Holy Diver
Пусть Роналду вернут, вот это будет действительно громкий трансфер!
Чтобы опять вылететь из зоны еврокубков?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Опять этот шут тащит в клуб голландский шлак
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NottinghamForest79
Ответ Zlatan Ibra
Радуется комментатор соспортса. Да МЮ может и больше заплатить, есши захочет из своих, прикинь, честно заработанных денег, а не рычаги дёргать ради сбитых лётчиков))))
Я ЗА ЛЕСТЕР ТОПЛЮ С 2014
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Токсик
Да всё уже с Де Йонгом. 1. Он сам не хочет уходить. 2. В этот раз Барса заломит ценник 100млн+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NottinghamForest79
Ответ Максим Кокшаров
Я не думаю что он нужен за такие деньги
УЖ ТОЧНО СТОИТ ТАКИХ БАБОК ЧЕМ АНТОНИ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
laudrup
А почему бы МЮ не замахнуться на Вильяма нашего, Мбаппе? 🙂
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor Rubalķiñ
Ответ Holy Diver
Пусть Роналду вернут, вот это будет действительно громкий трансфер!
Только не Роналду ,он сдулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аскар Хакимов
а так ли он нужен?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KerroChelsea
Зиеш, Пулишич, Мудрик, Лофтус – всех вместе за 120 забирайте.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Ого, как оперативно работают агенты клубов.
Прямо на спортсе порешали переход Йонга в МЮ , под самым первым комментарием ветки
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zlatan Ibra
Ответ NottinghamForest79
100 ЛЯМ И ОН ВАШ
Радуется комментатор соспортса. Да МЮ может и больше заплатить, есши захочет из своих, прикинь, честно заработанных денег, а не рычаги дёргать ради сбитых лётчиков))))
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жлобиньо
Вот это у неё пачка))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Кокшаров
Ответ NottinghamForest79
100 ЛЯМ И ОН ВАШ
Я не думаю что он нужен за такие деньги
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Censormorum
Ответ NottinghamForest79
100 ЛЯМ И ОН ВАШ
Готовьте бумаги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий