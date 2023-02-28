«МЮ» сохраняет интерес к де Йонгу. Клуб хочет сделать два громких трансфера летом (Diario Sport)
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны».
По данным Diario Sport, манкунианцы летом хотят совершить два громких трансфера, и одним из вариантов является подписание хавбека Френки де Йонга.
При этом подчеркивается, что с прошлого лета, когда «Юнайтед» пробовал приобрести нидерландца, статус игрока в клубе изменился, и теперь купить его стало еще сложнее.
В текущем сезоне де Йонг провел 21 игру в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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И вообще прикол в том что как раз Барса, в отличие от МЮ, может расчитывать только на деньги, которые сама зарабатывает, потому что у нее нет богатых владельцев(точнее ее владельцы это сосьос клуба), которые легко могут сотню другую лямов накинуть на трансферы по щелчку пальцев.
Прямо на спортсе порешали переход Йонга в МЮ , под самым первым комментарием ветки