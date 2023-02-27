Хавбек «Сельты» Вейга интересен клубам АПЛ. «Ньюкасл» отправлял скаутов на матч с «Атлетико», «МЮ» и «Арсенал следят за игроком

Клубам АПЛ интересен полузащитник «Сельты» .

Как сообщает As, скауты « » наблюдали за игроком во время матча против «Атлетико» (0:1) 12 февраля. Вейга также интересен « » и « ».

Контракт 20-летнего хавбека с «Сельтой» рассчитан до лета 2026 года, однако в клубе считают, что сохранить игрока этим летом будет трудно. « » рассчитывает получить за него около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Вейга провел в Ла Лиге 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Хавбек номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате по итогам февраля. Его подробная статистика доступна здесь.