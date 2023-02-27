Хавбек «Сельты» Вейга интересен клубам АПЛ. «Ньюкасл» отправлял скаутов на матч с «Атлетико», «МЮ» и «Арсенал следят за игроком
Клубам АПЛ интересен полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга.
Как сообщает As, скауты «Ньюкасла» наблюдали за игроком во время матча против «Атлетико» (0:1) 12 февраля. Вейга также интересен «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт 20-летнего хавбека с «Сельтой» рассчитан до лета 2026 года, однако в клубе считают, что сохранить игрока этим летом будет трудно. «Сельта» рассчитывает получить за него около 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Вейга провел в Ла Лиге 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Хавбек номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате по итогам февраля. Его подробная статистика доступна здесь.
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