Хавбек «Сельты» Вейга интересен клубам АПЛ. «Ньюкасл» отправлял скаутов на матч с «Атлетико», «МЮ» и «Арсенал следят за игроком

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Сельта Ла Лига Арсенал возможные трансферы Габриэль Вейга Футбол

Клубам АПЛ интересен полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга.

Как сообщает As, скауты «Ньюкасла» наблюдали за игроком во время матча против «Атлетико» (0:1) 12 февраля. Вейга также интересен «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт 20-летнего хавбека с «Сельтой» рассчитан до лета 2026 года, однако в клубе считают, что сохранить игрока этим летом будет трудно. «Сельта» рассчитывает получить за него около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Вейга провел в Ла Лиге 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Хавбек номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате по итогам февраля. Его подробная  статистика доступна здесь.

2 комментария

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NottinghamForest79
шик игрок
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Amalfitano
В Ла Лиге такой финансовый голод, что клубы вне большой тройки продадут любого своего игрока за сумму в 20-30 мультов. Правда и игроков достойных в Ла Лиге стало мало.
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